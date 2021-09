Minas, viernes 3 de setiembre de 2021

Querida/o: Después de años, cayó quien parece ser uno de los integrantes del llamado “Comando Barneix”. Este comando amenazó de muerte hace años al fiscal de Corte Jorge Díaz y a la entonces fiscal Mirtha Guianze, además de defensores de los Derechos Humanos y abogados y periodistas acá y en el extranjero. Eso luego que el general Pedro Barneix se suicidara, cuando supo que sería detenido, acusado de delitos de lesa humanidad. Nicolás Gonella Neyra, melense, tiene alrededor de 34 años, y está próximo a recibirse como médico. Cayó en una investigación sobre pornografía infantil, por lo que ya fue condenado. Se autodefine como monarquista, libertario, fascista y anarco-capitalista, tradicionalista e hispanista. (Una dulzura). Y se jactó en una red social de ultraderecha de haber asesinado a cinco personas trans, algo que no ha sido confirmado aún. En el 2016 ya había sido condenado por incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, luego de ser denunciado por la senadora del FA Susana Andrade. Afroamericana, izquierdista y religiosa umbandista. (Para él, lo más parecido a Satán, supongo). La llamaba “bruja satánica” y “asesina”, justamente. (¿No te dije?). En sus computadoras y discos rígidos, la Policía encontró centenares de miles de archivos, muchos vinculados a la pornografía infantil violenta. Y tenía fuertes vínculos con grupos neonazis extranjeros. Festejó la muerte de Tabaré Vázquez y anunció que José Mujica sería el próximo. En octubre de 2019, el Comando Barneix llamó a votar a Lacalle Pou y trató de “traidores” a quienes “no acaten”. La vicepresidenta Beatriz Argimón planteó reparos por proyecto de ley de tenencia compartida de hijos, presentado por legisladores blancos y cabildantes. Y auspiciado por organizaciones de padres varones separados. Según Argimón, hay que tener mucho cuidado y proteger a los niños, cuando hay denuncias de abuso sexual o violencia por parte de un progenitor contra otro. Porque el proyecto plantea la tenencia compartida casi como obligatoria. El gobierno extendió el seguro de paro parcial hasta marzo, pero sólo para sectores afectados por la pandemia. O sea en la cultura, el deporte, la gastronomía, el turismo y los eventos. Los empleadores deberán comunicar el mes previo la nómina de trabajadores en seguro parcial, para el mes siguiente. Este sistema ha permitido a miles trabajar medio horario y cobrar 75% del salario, ya que el empleador paga la mitad, y el BPS un 25%. Hay unos 43.500 trabajadores en seguro de paro total, y 27.500 en parcial. El senador blanco Sergio Botana buscará apoyo para que no se apruebe fideicomiso con fondos del Instituto de Colonización (INC). Es un proyecto del gobierno que quita casi todos los fondos del INC para destinarlos a la erradicación de asentamientos. Según Botana, los fondos deben permanecer en el INC, para que las nuevas generaciones puedan acceder a la tierra. El FA buscará, ahora que la Rendición pasó al Senado, “transparentar los recortes” en políticas sociales que el gobierno presenta como “eficiencia y ahorro”. Cabildo Abierto (CA) organizó reuniones políticas en salones de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), aunque eso va contra la ley. Varios de los máximos dirigentes de CA participaron en actividades de este tipo, en visitas a localidades del interior, al norte del país. Trabajadores del Ministerio de Ambiente (MA) se retractaron de expresiones sobre el ministro Adrián Peña vertidas en una carta pública. En ella el sindicato denunciaba compensaciones salariales que parecían “una lista de favores”, “con escasa o nula transparencia”. El sindicato se rectractó luego de reunirse con el ministro, quien les reclamó que presentaran pruebas, o se retractaran. Ahora dicen que nunca quisieron “agraviar la integridad del ministro”. Dardo Ivo Morales compareció ante la Justicia en Fray Bentos. Morales fue el interrogador principal del médico de San Javier Vladimir Roslik, el último asesinado en la tortura, en la pasada dictadura. Tuvo que comparecer ante el juez por otro caso, de tortura a una maestra, Susana Zanoniani, sin militancia política, que estuvo detenida 15 días, en 1980. Sebastián Cal, diputado de CA, pidió informes sobre la contratación de publicidad oficial en medios a los 14 ministerios. El tema concitó mayor interés cuando se conocieron los gastos de publicidad definidos por el ex ministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso, forzado a renunciar. Ahora, Cardoso es feliz poseedor de fueros en su cargo de diputado, al que volvió. Los gastos de Cardoso no tuvieron vínculo alguno con las audiencias o ratings de medios electrónicos, o la lectoría de los periódicos. Asignó fortunas de acuerdo al más estricto dedómetro, por llamarlo de alguna manera. (El tema te toca, y te enardece). Deje, deje. Andrea Venosa representa al FA en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Una investigación administrativa la responsabiliza ahora por no haber dado trámite a 171 expedientes que estaban en un armario, cuando era directora de Jurídica del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el gobierno anterior. Pablo Abdala, presidente de INAU, dijo que no hay intencionalidad política alguna en el sumario, cosa que Venosa no comparte, claro. El FA, luego que el pedido de censura sobre Luis Alberto Heber naufragara en el Parlamento, decidió presentar una denuncia penal por el acuerdo entre el gobierno y la empresa portuaria Katoen Natie. Además, iniciarían acciones administrativas. El FA interpelará a Heber nuevamente, pero esta vez por el narco fugado de una cárcel de seguridad, recapturado pocos días después. Primero se dijo que se fugó por la puerta, usando un uniforme, y luego Heber dijo que se fugó por el alambrado perimetral, que es custodiado por militares. El ministro de Defensa, Javier García, no estuvo de acuerdo con esa versión. Que el propio narco recapturado cambió. Todo muy turbio. Además quieren interpelar a Heber por otros temas vinculados a la seguridad pública. Para el oficialismo, es circo político. PepsiCo invertirá U$S 64 millones en ampliar su planta industrial en Colonia. La planta emplea a 400 personas y abastece de concentrados para gaseosas a países de todo el continente. La capacidad de la planta crecerá 60%. El sindicato de transporte de carga (Sutcra) reclama reunirse con autoridades del MTOP. Quieren explicaciones por la postergada instalación del sistema de control y monitoreo de camiones, que permitiría abatir el alto nivel de informalidad en el sector. El ministro José Luis Falero, que es propietario de una gran empresa de transporte de cargas, aún no aceptó recibirlos. A comienzos del 2020, el entonces flamante ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, suspendió por decreto el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), al que llamó “gran hermano”. El Sictrac se anunció en el 2017, y supone controlar por GPS recorridos, cargas, horarios, mercaderías, chofer y varias cosas más. Desde gremiales patronales del transporte reconocen que la informalidad es muy alta, hasta de 90%, pero que hay un tema de costos del transporte que es necesario contemplar. El Ministerio de Turismo (Mintur), el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y Unicef, junto a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), firmaron acuerdo para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en contexto de turismo. Se busca detectar y abordar adecuadamente estos casos. Se trabajará en sensibilización, difusión y capacitación en estos temas, en personal y operadores turísticos. Álvaro Galiana, director del hospital pediátrico Pereira Rossell, advierte que los CTI pediátricos trabajan al límite de su capacidad. Se vive allí la misma situación que vivieron los CTI de adultos con el COVID-19 en marzo-abril. Sólo que con los niños es principalmente por una apidemia de bronquiolitis, que puede ser fatal en lactantes. Este tipo de afección en niños suele presentarse un poco más tempranamente en el año, pero ocurre habitualmente. La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie iniciativas en el marco del Mes de la Diversidad para reafirmar su compromiso con la comunidad LGBTIQ+. Varios edificios lucen los colores del arcoiris con banderas, y habrá un programa de actividades. Bajaron los combustibles. Nafta super bajó $ 0,40 (queda en $ 70,41) y el gasoil $ 0,76 ($ 49,94). El supergás se mantiene igual. Desde la oposición del FA y hasta desde los vendedores de nafta, se dijo que la rebaja, luego de un aumento reciente de $ 5 por litro, es “insignificante” o “una tomadura de pelo”. Un operario de una empresa agroindustrial salteña filmó con su teléfono a un aguará guazú, que ha estado prácticamente extinto en el país desde hace un siglo. Es un cánido inofensivo para el hombre, de patas muy largas, y de hasta 50 kg de peso. No revelaron la zona donde se lo vio para evitar la indeseada visita de cazadores. El asesor principal de la directora ejecutiva de Unicef en Protección Infantil, Miles Hastie, elogió el compromiso de Uruguay y sus Fuerzas Armadas con la protección a la infancia en las misiones de paz. Para Hastie, Uruguay tiene un “poderío moral” en ese sentido. Se cerró Timbó Biblo, una plataforma de libros y artículos científicos para la comunidad universitaria y de investigadores del país. Por falta de fondos. El diputado del FA Gustavo Olmos pidió informe a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) al respecto. Pero si no hay plata, no hay plata. Más de 10.000 estudiantes terciarios, docentes e investigadores tenían acceso a unos 800 títulos, y a muchos artículos científicos. Juan Faroppa es el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, I.N.DD.HH.. El Consejo Directivo de la I.N.DD.HH. es integrado por Mariana Blengio, Mariana Mota, Josefina Plá, Wilder Tayler y el propio Faroppa, y cada miembro oficia de presidente por un año, de manera rotativa. Faroppa tiene una dilatada trayectoria en el terreno de los Derechos Humanos y fue subsecretario del Interior entre marzo de 2005 y marzo de 2007. Trabajó en la ONU y en las agencias española y sueca para la cooperación y el desarrollo internacional. El gobierno definió aumentar el nivel de tetrahidrocannabinol (THC) en la marihuana que se vende legalmente en farmacias. El THC es el componente psicoactivo de la marihuana. Además se evalúa permitir a los turistas comprar marihuana en el país, legalmente, aunque a precios superiores respecto a los ciudadanos uruguayos. Basta por hoy, querida. No te paso el resultado de Perú-Uruguay porque todavía ni empezó el partido, mientras te escribo. Estamos sin Suárez ni Cavani, y me temo que los vamos a extrañar a ambos. (Hombre de poca fé). Tendremos tres partidos de la Celeste en una semana o poco más, así que nos empacharemos de nervios futboleros. Justo a mí, que no me cuesta, casi. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano