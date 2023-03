Desorden en uno de los pabellones de la Unidad nº 20.

Próximo a la hora 20:40 deL domingo en el Centro de Comando Unificado Departamental toma conocimiento que en el interior de uno de los pabellones de la Unidad Nº 20 de Salto del Instituto Nacional de Rehabilitación se habría originado un desorden. De inmediato unidades de Jefatura de Policía contando con el apoyo de la Dirección Nacional Guardia Republicana se constituyen en el lugar, donde se pudo saber a través de personal del INR que la situación estaba controlada y que la alteración se habría suscitado en el interior del pabellón 3 ya que uno de los internos se desacata con la guardia interna, mordiendo en el brazo a un efectivo e intentando morder a otro, por lo que es rápidamente reducido y retirado. Ante esta situación los PPL de dicho espacio entran en desobediencia golpeando las puertas y realizando un gran disturbio en el lugar por lo cual solicitaron apoyo. Se informo a Fiscalía quien dispuso: actas a los efectivos actuantes y Medico Forense para los lesionados.

Incautación de sustancia estupefaciente prohibida, dinero y detenido.

A la hora 06:50’ de ayer en intersección de calles José Pedro Varela y Lucas Piriz, personal policial que realizaba recorridas en prevención de delitos identifica a un masculino mayor de edad, a quien al pasarle revista se le ubica 11 (once) envoltorios con sustancia compatible con pasta base y dinero en efectivo, este se desacata con el personal policial por lo que es detenido. Informada la Sra. Fiscal de Turno dispuso “incautación de la sustancia y dinero, acta por Art. 61 del C.P.P al detenido, acta a Policías actuantes y derivar el procedimiento a Brigada Departamental de Narcóticos”. Se trabaja.-

Desorden en Chiazzaro y 19 de Abril,

A la hora 07:50’ , personal de P.A.D.O que realizaba recorridas por intersección de calles Chiazzaro y 19 de Abril, avistan a dos masculino tomándose a golpes de puño, interviniendo y separando a ambos, según sus manifestaciones, estuvieron tomando bebidas alcohólicas toda la noche en un bar, al finalizardiscutieron y se tomaron a golpes de puño. Puesto en conocimiento a la Sra. Fiscal de Turno dispuso “asistencia médica para ambos, notificarlos que una vez recuperen su estado de lucidez concurran a Investigaciones para acta de acuerdo al Art. 61 del C.P.P, coordinar médico forense y consultarle si desean instancia Penal”.

Problema familiar.

A la hora 13:45’, personal Policial concurre a calle Florencio Sánchez al 2200 por un problema familiar, una vez en el lugar se entrevistan con una femenina mayor de edad quien manifestó que había mantenido una discusión con su hermano también mayor de edad quien la amenazo con un cuchillo, ambos son trasladados para la Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero. Se trabaja.

Autor responsable de dos delitos de hurto

A la hora 03:30 del domingo se recibe un llamado en el servicio de emergencia 911 en el cual usuario hace saber que, en calle 8 de Octubre a la altura del 2000 habría encontrado a un desconocido hurtándole en el interior de su vehículo, quien al percatarse de su presencia se da rápidamente a la fuga, agregando el damnificado que el hecho fue mediante daños en la cerradura y que realizara la correspondiente denuncia por el perjuicio como también el hurto de dinero. Ante la mera toma de conocimiento personal PADO realiza amplias recorridas por la zona en procura del autor del hecho, logrando ubicar e identificar en calles Brasil y Francisco Forteza, a un masculino 31 años de edad de Nacionalidad Argentina con las mismas características aportadas por el denunciante, el cual de forma voluntaria admite la autoría de lo sucedido, siendo detenido. Se informo a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal, tramites de rigor y labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., actas al denunciante y a funcionarios Policiales actuantes.

Una vez finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de adolescente de Cuarto Turno de Salto se dispuso la condena de W.E.L.N de 31 años de edad como autor responsable de dos delitos de Hurto, uno de ellos especialmente agravado y otro en grado de tentativa y un delito de Receptación en reiteración real a la pena de 15 (quince) meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva sufrida.-

Delito de Justicia por mano propia

A la hora 09:15’ de este domingo , solicitaron la presencia Policial en calles Piedras a la altura del 100 por haber un desorden con una persona lesionada. Al concurrir a mencionada dirección se dialoga con un masculino mayor de edad quien hace saber que, seria inquilino en la finca y momentos antes al llegar a la misma nota que sus pertenencias no se encontraban, por lo que al proceder a dialogar con su propietario, no hubo entendimiento donde este ultimo toma un hierro y lo agrede físicamente, provocandole lesiones. Se informó del hecho a Fiscalía quien dispuso: acta al denunciado de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., acta y asistencia a la victima.

Una vez culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de adolescente de Cuarto Turno de Salto se dispuso la condena de M.A.P.A de 43 años de edad como autor responsable de un delito de Lesiones Personales especialmente agravado en reiteración real con un delito de Justicia por mano propia a la pena de 4 (cuatro) meses de prisión. Se concede el beneficio de Libertad a Prueba (Lay 19.839) consistiendo sus obligaciones en: a)- residencia en en domicilio denunciado b)-Sujeción a in orientación y vigilancia permanente de la OSLA: c)- . Presentación en laSeccional policial de tu domicilio I (una) vez por semana sin permanencia- d)- prestación de servicio comunitarios; la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social- Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de 2 (dos) meses. e)- Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria a comercio bajo las modalidad que se determinen en el plan de intervención.-

Moto hurtada recuperada y menor detenido.

El día 25 de Enero del corriente año en la noche, se presento en Dependencia Policial un masculino mayor de edad denunciando que desde su casa ubicada en calle Larrañaga al 1700 le habían hurtado su moto marca Vital VX 110, la cual estaba para la venta, por un masculino que fue a verla, solicitando para probarla y no regreso mas, las coordinaciones del negocio la realizo su hermano por Facebook, desconociendo la identidad del masculino.

A la hora 10:30’ de hoy, mientras personal de P.A.D.O realizaba recorridas por Avda. Gob. De Viana y calle Juan H. Paiva, identifican a un masculino menor de edad el que conducía una moto marca Vital modelo VX 110, inspeccionada la misma se trata de la moto que fuera denunciada como hurtada. Informada la Sra. Fiscal de Turno dispuso “detención del menor, sea trasladado a Investigaciones para labrarle acta de acuerdo al Art. 61 del C.P.P, acta a funcionarios actuantes y se recabe registros fílmicos públicos y privados”. Se trabaja.-

Hurto por descuido.

A la hora 19:40 del domingo solicitaron la presencia Policial en Termas del Daymán por un hurto consumado. Al concurrir a mencionado centro termal, se dialoga con un masculino mayor de edad quien hace saber que, dejó su billetera envuelta en un buzo al costado de una de las piscinas y luego de dos horas constata desde el interior de la misma la faltante de $U 4.000 (Cuatro mil pesos Uruguayos). Trabaja Dirección de Investigaciones.

Daños en piscina barrial.

A la hora 22:20 de este domingo solicitaron la presencia Policial en avenida Manuel Patule y calle Juan Antonio Lavalleja por daños en piscina barrial. Al concurrir a mencionada ubicación, se dialoga con el sereno quien hace saber que, momentos antes constato daños en candados y en tejido perimetral del lugar.