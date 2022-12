«Desmiento: notenemos deudas. Es falso  que no jugaremos porque debemos dinero»

«Liga Agraria no tiene dinero para pagar lo que debe y por eso se bajó de la disputa de la próxima edición del Campeonato del Interior a nivel de selecciones», se incluye como aspecto principal en la información aparecida en página 15 en la edición de la víspera.

El título pasaba a remarcar la situación que se habría creado en tiendas agrarias: «AGRARIA NO TIENE DINERO PARA PAGAR LO QUE DEBE».

Una determinada fuente informativa reveló a EL PUEBLO lo apuntado y en esos términos, se planteó públicamente. Ocurre que un hecho luce terminante: Liga Agraria se bajó de participar en el Torneo del Interior de Selecciones de Mayores y Juveniles, tras haber iniciado el ciclo previo bajo los mandos técnicos de Martín Barreto y Ángelo Martínez, respectivamente.

***********

Sobre las 14 horas de la víspera, la comunicación del presidente de la Liga Agraria, JUAN CARLOS GÓMEZ, con la redacción de EL PUEBLO, «porque aquí se armó un revuelo bárbaro por lo publicado y debo tener unos cincuentas mensajes en el celular. Como presidente de la Liga y como parte del cuerpo de neutrales que somos, antes que nada, desmiento totalmente: no tenemos deudas con nadie. No le debemos dinero a nadie e incluso a nivel de OFI tenemos un saldo a favor. Al tema lo vamos a profundizar entre nosotros y si a alguien se le debe dinero, que venga, que presente las boletas. Estamos limpios y al día. Así de simple.

En la Liga tenemos la situación contable como debe ser y nos parece injusto por sobre todo, que se maneje una información que no es cierta. Carece de veracidad, porque simplemente no la tiene».

LOS QUE IBA A SUMAR Y NO SUMARON

El hecho es real. Bien concreto. Cuando Liga de las Colonias Agrarias se encaminaba para ser uno más en la disputa del Campeonato del Interior, la decisión se planteó en contrario. Hubo que bajar el pulgar.

«Sobre este aspecto, es válido que aclaremos. Si los dos seleccionados habían iniciado el ciclo preparatorio, es porque teníamos en principio toda una serie de aspectos a favor. Hablo de colaboradores, de sponsor. Fue algo más que promesas. Por eso nos embarcamos. Llegó un momento en que la conclusión era una: no se podía hacer frente a los compromisos que hacen a dos selecciones. Para arrancar necesitábamos unos 500 mil pesos. No menos que eso. Es falso que no jugaremos porque debemos dinero.

La razón por la que decidimos no participar es esa y no otra. Que eso quede bien claro, porque tampoco es justo que se diga lo que no es».