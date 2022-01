DESESPERANTE- MONES QUINTELA VIVIÓ HORAS SIN ELECTRICIDAD NI AGUA

Bella Unión.

La situación llevó a que vecinos se presentaran frente a las oficinas de UTE Bella Unión así como en OSE .- El centro poblado Mones Quintela , población inserta en la jurisdicción de Bella Unión vivió horas de extrema angustia por estos días al quedar sin energía eléctrica ni agua potable.-Una situación que no es nueva en cuanto al suministro eléctrico .-El agua se obtiene mediante la electricidad, es decir que cuando por varias horas no hay energía, tampoco las familias cuentan con agua.-Amerita que a nivel nacional , organismos del Estado tomen cartas en el asunto.-Es inconcebible que teniendo una empresa como ALUR, la misma no realice inversiones de tamaño medio-grande en la zona, como puede ser dar solución definitiva a este drama de Mones Quiintela o saneamiento para Bella Unión entre otras tantas carencias que tiene la jurisdicción en la cual funciona la empresa sucro alcoholera .- En definitiva es dejar algún o algunos » hitos históricos» que sean marcantes para las actuales y futuras poblaciones de esta séptima sección.- Como integrante del grupo ANCAP, recientemente ALUR realizó donaciones de alcohol de ANCAP , pero la jurisdicción en definitiva espera de dicha empresa otro tipo de » inversiones» más trascendentes , que le cambien la vida como algunas de las mencionadas líneas arriba