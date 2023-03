Andrés Stagnaro testigo en proceso del Dr. Revetria

El salteño Andrés Stagnaro, reconocido cantautor y poeta, fue preso político , fue torturado en cuartel de Salto y por tanto testigo en el proceso del médico Ricardo Revetria, recientemente imputado por la Justicia Penal de 2do.turno por torturas aplicadas durante la última dictadura militar, por tratarse de crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

«En este caso de Revetria es muy tranquilizador que la justicia haya actuado . En esa denuncia hay una lista grande de gente y es un paso que se ha dado con muchísimo retraso , pero es bueno que igualmente se de un paso en esto así que veremos las siguientes actuaciones de la justicia» comenta en principio Stagnaro tras el proceso del médico.

El actuar de la Justicia

«Desear que se haga Justicia no es sentir rencor como dicen Manini o Sanguinetti. Esto es un acto de Justicia y fundamentalmente para que no le pase eso más a la sociedad, que se vea la realidad de lo que pasó y porque puede volver a pasar si no se tiene memoria. La Justicia no redime porque eso lo debe trabajar interiormente cada uno, pero en el caso de la sociedad la Justicia debe actuar para que no vuelva a pasar, que se aplique justicia es muy importante y es una tranquilidad que se esté trabajando en el tema» señaló esperanzado Stagnaro.

Por otra parte remarcó que «la Justicia debe seguir actuando más allá de la muerte de los jefes de la tortura, hay que nombrarlos y decir lo que pasó.»

en cuanto a la forma en la Justicia trabaja sostuvo que «los expedientes se toman como un expediente común cualquiera, y no como un expediente de Derechos Humanos y se necesita una extrema urgencia de trabajar sobre eso. Ley de Caducidad también generó sus límites y hay un pacto de silencio entre los militares retirados y no hablan , y la mayoría impunes. En el exterior se actúa con más firmeza que es lo que en este país no se ha hecho y es muy probable que no se haga. La mayoría de los militares mueren en silencio e impunes.»

Se necesita celeridad en Derechos Humanos.

«Sostengo que por más que Manini critique a la Justicia , yo creo que la voluntad y la Justicia están ,por eso existe la Fiscalía de Derechos Humanos que trabaja mucho pero el tema es que se traba por otros lados . Primero en la lentidud de los Jueces, en las negociaciones que hacen los abogados y que a pesar que hay denuncias , que hay nombres no se trabaja fuerte sobre eso porque la traba importante está en la Ley. La conclusión es que la celeridad en Derechos Humanos se necesita, que los delitos de lesa humanidad no proscriben, de ninguna manera. Que hay gente impune , la hay, y mucha todavía. Incluso algunos de ellos integran partidos políticos y reciben mucho dinero por sus jubilaciones, no digo que esté mal eso , pero son delincuentes en el aspecto de que son gente que tendría que estar juzgada y no tener tanta contemplación.»

«Ellos ( los militares ) pasan una vida con su familia mientras que destruyeron muchas vidas que yo conozco. El caso del compañero Hector Hernández que había sido torturado, cuando lo liberaron pasaban despacito en el jeep por el frente de la casa de él con una impunidad ,un odio terrible de parte de esa gente , que aún hoy siguen estando muy cómodos sin dar cuenta de lo que hicieron. A eso me refiero cuando digo que tienen todos los beneficios.»

Sensaciones y sentimientos

«Esto remueve muchas cosas , cuando se percibe lo que ocurrió afecta muchísimo. Yo tenía 20 años , era un jovencito y lleno de miedo por lo que esuchaba y por lo que me hicieron. Como testigo ahora dije claramente que ya muerto un Comisario Lucas, era el que me picaneaba, y había otros que yo no veía que ayudaban con la picana, además de amenazas, pero lo que me remueve más es recordar cosas peores y terribles que le hicieron a otros. Y me remueve mucho más pensar en esos compañeros ya muertos, otros felizmente no. Es un dolor impresionante de como la dictadura marca a fuego a sus vícitmas. Más allá que uno se considere sanado de esto, siempre está el recuerdo doloroso de lo que le aconteció a mucha gente.

El testimonio por lo vivido en el cuartel.

«En el caso Revetria me atendió algunas veces en el Cuartel, me enteré de lo que hizo y fue lo que reafirmé. Pero también había un capitán que era Juez Sumariante además, que intentaba que se involucrara a gente, era una cosa de locos. A esa persona en un momento que me saca la capucha, la vi con una lista amplísima de trabajadores de Salto Grande buscando a uno que por ser de izquierda había que sacarlos del trabajo. Y cuando lo encontró en la planilla se reía a carcajadas diciendo que había muerto , disfrutando de todo eso al igual que se reía y burlaba cuando torturaba .Este Capitán llegó a Coronel y lo llamaban Magistrado cuando procesó a los soldados que estaban en Haití. Siguió impune con su carrera , una vida cada vez más ponderada y no ha pasado nada.»

«Hay una hipocrecía muy grande».

Agrega el músico que hay otros torturadores que aparecen como buenos, afables en sus casas como grandes padres pero que fueron torturadores y responsables de las torturas.

«Como dijo una sicoterapeuta argentina , han pasado cosas terribles en el mundo , un nazi podría sentir culpa de no pasar la Navidad con sus hijos pero no tendría ningún problema en eliminar a decenas de niños» reflexionó finalmente Andrés Stagnaro que sigue esperando más actuaciones de la Justicia por las víctimas de la dictadura.