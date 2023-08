Desde Walter Araújo. «Pusieron a cualquiera en el Colegio de Jueces»

«Las cosas por su nombre. Yo presenté un proyecto para formar un colegio de árbitros con gente idónea en el tema, sumando a ex árbitros y no lo aceptaron porque tenía un costo. Pusieron a cualquiera en el colegio y ninguno fue árbitro y acá está el resultado, ahora a llorar al cuartito. En todos los partidos hay incidentes en la C B A y también en femenino, no le podes echar la culpa a los jueces que hay gente joven si comparto pero ya es por demás. El colegio de Arbitros de una liga debe ser formado por ex árbitros. Reitero, a principio de temporada yo presenté un proyecto y los clubes no aceptaron porque tenia un costo, pusieron a un colegio politico, ninguno de ellos fue árbitro, era de esperarse es la segunda vez que paran el fútbol en el año»

(Textual de WALTER ARAUJO. Por años en condición de árbitro de la Liga Salteña de Fútbol. Argumentaciones sobre la mesa).