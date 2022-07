Desde Nacional en Salto. ¡Pararon el partido y se armó la vuelta olímpica!

Es concreto. Cada 16 de julio, no pasará nunca de largo. Al fin de cuentas es Maracaná. Es la evocación. Es el anecdotario siempre frondoso y a la medida de una gloria alcanzada, irrepetible siempre. Desde Nacional de Salto, no faltó alusión al épico hecho de aquellos uruguayos reyes del mundo. Por si alguien no sabe lo de aquel día en Salto, es bueno saberlo también.

************

«Un 16/7/1950 se jugaba en nuestro estadio: Nacional- Ferro Carril. A cancha llena. En simultáneo, se jugaba en Brasil, la final del mundial. Cuenta la historia que al finalizar la final se acercaron a nuestro estadio vecinos que estaban escuchando por radio la final. Los vecinos llegan con la noticia de que Uruguay era campeón del mundo, comentario que llega a oídos de jugadores y el juez del partido. En ese momento, el juez paro el partido y todos juntos, los jugadores de ambos cuadros junto a los jueces realizaron una vuelta olímpica festejando.

Jugadores de ambos equipos, más los jueces, dando una vuelta olímpica, festejada por ambas hinchadas. Luego del festejo, pelota al medio y a seguir jugando y volver a la rivalidad de siempre. El campeonato de 1950 fue de todos. Historias que no se deben olvidar.»