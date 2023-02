Minas, febrero de 2023

Querida/o: ¿Cómo andás? Acá, luego de unos días de frío inusual paa le época, y con algunas lluvias, volvi-mos al calor. No extremo, pero calor al fin. Las lluvias, aunque en algunos lugares fueron casi hasta abundan-tes, no paliaron el déficit hídrico. Desde el sector agropecuario prevén que se extienda la emergencia agro-pecuaria. Según el presidente Luis Lacalle, la mayor parte de las pérdidas por sequía son ya irreparables. En Canelones se confirmaron dos casos importados de chikungunya. Se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Se recomienda el uso de repelente, evitar agua estancada y consultar al médico ante posibles sínto-mas. Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, UPC. A 49% de los uruguayos le gusta el Carnaval (24% mucho, 25% algo). 33% es neutral y a 14% le disgusta (5% un poco, 9% mucho). 4% no sabe o no contesta. A 33% de los votantes de la coalición multicolor en el gobierno les gusta el Carnaval, y a 72% entre quienes votaron al Frente Amplio (FA).



La forma más usual de consumir espectáculos de Carnaval es la TV y redes sociales (63%). 35% no tiene categoría preferida, 27% prefiere a las murgas, 10% humoristas, 9% parodistas, 7% comparsas, 7% socie-dades de negros y lubolos, 2% revistas. Murió Carlos Goberna, fundador de la Sonora Borinquen, decana de la música tropical. La orquesta se formó en 1964. Goberna tenía 82 años y grabó con la banda más de 40 discos. Nueve de ellos llegaron a Disco de Oro. Justicia obligó al Ministerio de Ambiente a informar sobre agua potable que utilizará el datacenter de Google a instalarse en Canelones. La cartera no entregó los datos amparándose en el secreto industrial y comercial. Un proyecto similar en Chile preveía un consumo de agua potable equivalente a 120.000 personas.

En el caso uruguayo, un consumo de ese tipo comprometería mucho a una red de agua que ya está al límite de su capacidad. El ministerio deberá entregar la información reclamada por investigadores científicos en un plazo de dos semanas. Empresa privada impulsa la construcción de una ruta de doble vía para unir las rutas 102 y 1. El problema es que, según expertos y vecinos, esto significaría un golpe demo-ledor a los Humedales del Santa Lucía, un área natural protegida. Vecinos organi-zados se oponen al proyecto. Llamativamente, el Ministerio de Transporte (MTOP) ya abrió la licitación para la obra, aún antes de que estuviera la habilitación del Ministerio de Ambiente (MA). Más del caso Astesiano. Para el fiscal de Corte Juan Gómez, el acuerdo de la fiscal Gabriela Fossati con Astesiano fue “muy bueno” en función de los delitos imputados. El director nacional de Policía Diego Fernández, que será relevado de su cargo el 1º de marzo, asumirá entonces como asesor para coordinación con otras Policías de la región. Los dos subdirectores de Fernández, vinculados al caso Astesiano, también dejaron sus cargos. Récord en el chipeado de perros y gatos por parte del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Se espera superar a los 200.000 antes de fin de año. En lo que va del año hubo 102.000 chipeados y 50.000 castraciones. Cada año se registran unas 2.500 denuncias de mordeduras de perros a personas y más de 800 ataques a animales de producción. La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó un programa de adopción de perros y gatos, y se promoverá a un refugio diferente en cada fecha del fútbol oficial, en la cancha y por TV. Con apoyo del sector hotelero, el gobierno presentó proyecto de ley para regular el uso turístico de viviendas particulares.



A los empresarios les preocupa el uso de aplicacio-nes para alquiler de viviendas, en auge en el mundo, y sobre todo a quienes poseen y ofrecen múltiples viviendas, sin pagar impues-tos. En 10 años, la matrícula de estudiantes de la Facultad de Enfermería (Fenf) de la Universidad de la República (Udelar) se multiplicó por cinco. Hay 7.000 estudiantes acti-vos, y 3.700 de ellos están re-zagados en su carrera.

Al mismo tiempo, con la pandemia prácticamente desaparecieron las oportuni-dades de práctica de los estudiantes en centros de salud, imprescindible para que pue-dan graduarse. Se estima que hay un déficit de 7.000 a 9.000 licenciados en Enfermería en el sistema sanitario nacional. Trabajadores de la mutualista CASMU están en conflicto con la empresa. Entre otros motivos, por el despido de 78 trabajadores y el envío a seguro de paro de otros 200. El sindicato comenzó gestio-nes para solicitar una inter-vención estatal de la mutu-alista, que tendría una deuda de $ 45.000 por afiliado. Para Raúl Rodríguez, presi-dente del CASMU, el reclamo de interven-ción del sindicato es una “irracionalidad” de “una ilega-lidad manifiesta”. El FA creará comisión de trabajo para analizar y abordar el tema de las candidaturas de la coali-ción de izquierda para las próximas elecciones.

Pretenden entre otras cosas que el propio FA establezca condiciones mínimas para próximas candidaturas.

Evalúan que el ganador de la interna no sea necesariamente el candidato presidencial del FA, y que la coalición sea la que defina la fórmula.

En las elecciones anteriores, el FA se enteró por los diarios que Daniel Martínez había elegido como candidata a vice a Graciela Villar. Encuesta de Cámara de Comercio y Ser-vicios, sobre ventas en el último cuatrimestre de 2022 y el cierre del año. El sector tuvo un aumento de 0,9% interanual real en el último cuatrimestre. El aumento se dio por el sector informático y supermercados. El resto vendió menos en términos reales. Los rubros con mayores caídas en el año fueron minimercados (8,1%), papelería y oficina (7,7%) y cuidado personal (5%). En el último trimestre, las micro-empresas sufieron una caída de 8% en las ventas, y las grandes un aumento de 2%. No hubo oficialmente falleci-mientos por Covid en la última semana registrada. 280 nuevos casos entre el 12 y el 18 de febrero. El Instituto de Estadística (INE) ya comenzó la preparación del próximo Censo 2023, cuyos primeros resultados se conocerán en junio. En la primera etapa trabajarán 1.400 censistas y 300 supervisores. Los censistas contarán con gorro, chaleco, tablet, bolso y carnet debida-mente identificados.

Igualmente, la población puede comprobar si la persona que toca el timbre es un censista real, in-gresando la cédula del censista -que aparece en su carnet- en el sitio de internet:

identificadores.censo2023.uy.

Gustavo Leal, exrespon-sable de Convicencia Ciuda-dana en el Ministerio del Interior en la gestión del FA, fue denunciado por Alejandro Astesiano, por-que fue a visitar a su padre al Chui, en Brasil. Leal fue citado por la fiscal Fossati y quedó luego en calidad de indagado, aparentemente por intentar obstaculizar la investigación, aunque no está muy claro. Según familiar de Astesiano, la denuncia fue hecha “bajo presión” del gobierno para perjudicar a Leal y al FA. Desde el propio FA varios -Danilo Astori, entre otros- criticaron a Leal por la visita, que no se sabe bien todavía porqué la hizo. Fossati dice que no acusa de nada a Leal porque necesita evidencia suficiente para eso. Para el exfiscal de Corte Jorge Díaz no se puede acusar de nada a Leal, porque los eventuales he-chos de apariencia delictiva habrían sido cometidos en todo caso en el extranjero, porque Leal visitó al padre de Astesiano en el Chui brasileño, donde vive. Díaz dice además que Leal no pudo ser legalmente citado como testigo para luego pasar a ser indagado. 62% de la población considera que la condena a Astesiano es más leve de lo que debería, según encuesta de la UPC. Para 27% fue justa. Sobre el accionar de la fiscal, 27% de los consultados consi-deró que fue muy bueno. 11% bueno, 18% malo y 8% muy malo. 22% opinó que no fue ni bueno ni malo y 18% no sabe o no contesta. 61% está muy de acuerdo con que otros implicados, en especial policías que pasaban información a Astesiano, deben ser juz-gados.

19% algo de acuerdo, 9% ni fu ni fa, 2% algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. 60% muy de acuerdo en juzgar a otros miembros del gobierno por el caso. 18% algo de acuerdo, 4% algo en desacuerdo y 5% muy en desacuerdo. El Banco de Seguros (BSE) estima pér-dida de decenas de millones de dólares para cubrir pólizas por sequía. Un tercio de los cultivos del país están asegurados. La central sindical PIT-CNT anuncia recurso de incons-titucionalidad contra ley que anuló cogobierno en la Universidad Tecnológica (UTEC). La ley es de fines del año pasado. La ley original de creación de la UTEC preveía la existencia de dos delegados electos docen-tes, dos más electos en el orden estudiantil, un re-presentante de los traba-jadores y otros de los empresarios. Todos ellos fueron eliminados. Gobier-no ultima detalles de la rebaja del IRPF y el IASS, quizá ya el 2 de marzo, en el informe presidencial en el Parlamento.

Varios economistas criti-caron la rebaja. Señalan que se trata de una rebaja impositiva sólo para quie-nes tienen los mayores salarios y jubilaciones.

Sólo 30% de los asalariados (los que ganan más de $ 39.620 mensualmente) pagan IRPF, y más o menos un 25% de los pasivos (más de $ 45.280 mensuales) pagan el IASS. Critican que se beneficia a los que ganan más, y no a los que ganan menos. Y en un país con una pobreza de 10,7% de la población, que llega casi 30% entre los niños. Para el Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía (MEF) la futura rebaja impositiva implicará ries-gos para el equilibrio fiscal, porque no se prevén aho-rros para paliar la baja del ingreso. Exportaciones industriales cayeron 14 % en enero en la comparación interanual, según informe de la Cámara de Industrias (CIU). Las exportaciones totales en enero fueron de U$S 775 millones (aume-nto de 0,3% resoecto a ene-ro de 2022). Las ventas de bienes industriales fueron de U$S 461 millones, con una caída de 14,4%. Afectaron las caídas de ventas de frigoríficos, productos madereros y cueros. Importaciones en enero U$S 1.035 millones (suba 17,4%). Quitando compras de petró-leo, el aumento fue de 23%. El Ministerio de Trabajo (MTSS) informó que 40,5% de los trabajadores del sector privado tuvieron aumentos del salario real a enero de 2023, en comparación con julio de 2020. Un 29,3% tuvo pérdida menor a 2,6%, y 30,3% pérdidas de más de 2,6%. (Entonces no jodas, el titular es que 60% de los trabajadores privados per-dieron salario real). No sea tan brusco. En cuanto a los aumentos, 21,8% los tuvo mayores al 1%, y 18,7% menores al 1%. Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT cuestionaron los números del MTSS. Dicen que algunos de los sectores no recuperaron aún la totalidad del salario real perdido. Y que comparar a enero de 2023, con aumentos recién apli-cados, con julio de 2020, es al menos curioso. Caen restricciones para ingreso de extranjeros por pandemia.

Se eliminan restricciones implementadas durante la emergencia sanitaria, pero se seguirá exigiendo cober-tura o seguro médico a los no uruguayos que ingresen al país. Antes, los extranjeros que llegaban sin cobertura médica eran atendidos por ASSE, a costo del Estado.

El diputado colorado Con-rado Rodríguez propuso dar ciudadanía uruguaya a nic-aragüenses expulsados de su país por el gobierno de Daniel Ortega. Todos los partidos, incluyendo al FA, apoyan la propuesta. Y desde varios grupos del FA ha habido fuertes condenas al gobierno de Ortega en Nicaragua.

Y basta por hoy. (Qué raro que no hablás más de fútbol). Y qué querés, si mi tricolor es un desastre, mirar sus partidos es un martirio. (Y tus insultos se oyen a dos cuadras de distancia). E vero. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano