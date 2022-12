Desde Minas , Lavalleja , llego la cratita de Juan Antonio Minuano

Minas, diciembre de 2022

La colorada Carolina Ache renunció a su cargo como subsecretaria en la cancillería por el caso del narco Sebastián Marset. La sustituirá Nicolás Albertoni, también del sector Ciudadanos. En su carta de renuncia, Ache, como al pasar, recordó que el Ministerio de Interior tenía “toda la información” sobre Marset, e igualmente se le otorgó el pasaporte por parte de la cartera. La renuncia de Ache llegó un día antes de que se reuniera su sector, Ciudadanos, que según se anunció le retiraría la confianza política. El presidente Luis Lacalle Pou reiteró su confianza personal hacia Ache. Desde el Frente Amplio (FA) advirtieron que, como habían dicho antes, “no era manija” lo de Ache, como había dicho el gobierno y el propio Lacalle. Y dicen que esta debería ser sólo la primera de las renuncias o destituciones de alto nivel, por este mismo caso. La propia Ache (y el canciller Bustillo) dijeron en marzo al Parlamento que en noviembre de 2021 “nadie sabía” que Marset era un narco peligroso. Y hace unas semanas se conocieron mensajes de Whatsapp del subsecretario de Interior a Ache, advirtiéndole justamente eso, que Marset era un narcotraficante peligroso.

El gobierno convocó a un diálogo multipartidario por el tema de la seguridad, centrado en la prevención del delito. Por el FA irá Gustavo Leal, quien fuera director de Seguridad Ciudadana durante el último gobierno del FA. La Junta de Montevideo aprobó préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 70 millones, destinado a obras de saneamiento para unos 13.500 vecinos. Ediles del Partido Nacional (PN) se atribuyeron el “éxito” luego de haber votado el préstamo, aunque no unánimemente. Recordaron que el préstamo anterior propuesto por la Intendencia y rechazado por ellos beneficiaba con saneamiento sólo a 2.500 personas, y el resto iba para limpieza. Lacalle Pou anunció que en marzo habrá una disminución en el IASS y en las franjas más bajas del IRPF, en el entorno de 5%. Es bueno recordar que el IRPF lo paga un tercio de los trabajadores, los de salarios más altos, y el IASS lo paga el 25% de los pasivos con jubilaciones más altas. El domingo festejamos con nuestros hermanos del otro lado del charco su nueva Copa Mundial. Los festejos allá han sido una verdadera locura, y acá casi todo el mundo hinchó por ellos. (Ahora hay que bancarlos, por cuatro años). El Consejo de Ministros hizo balance del año, “altamente positivo” según el titular de Trabajo, Pablo Mieres. Destacó crecimiento económico de 5% en el año. Se proponen para el 2023 aumentar el empleo, recuperar salarios y mejorar la calidad de vida de “los más vulnerables”, dijo. Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad de Presidencia, ahora preso por el tema de los pasaportes trucho para ciudadanos rusos, pidió en julio a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, que averiguara a dónde iba a viajar Lorena Ponce de León, la expareja del presidente Luis Lacalle Pou. Lacalle y Ponce de León se habían separado oficialmente un par de meses antes. Y Berriel le pasó detalles de los vuelos que tomaría la exesposa de Lacalle, en un viaje al exterior. Voceros y defensores del gobierno dicen que divulgar eso, o darle importancia, es meterse en la vida personal del presidente. Pero si se utiliza el apararto de seguridad del Estado para espiar a una expareja, como que deja de ser privado. En cualquier manual de periodismo, de cualquier parte del mundo. Estos hechos fueron dados a conocer por periodistas del periódico El Observador por redes sociales, quienes denunciaron que los propietarios del diario impidieron la publicación de esta noticia. Y, ahora se sabe, desde Presidencia llamaron a El Observador para que no se publicara. Un bochorno absoluto para el gobierno, al que ahora ponen en la picota por presionar a medios y periodistas. Pero la cosa se pone peor aún. A pedido de Astesiano, Berriel le mandó detalles sobre una denuncia de violación grupal de una menor en una fiesta de la Juventud del Partido Nacional (PN), en una chacra en las afueras de Montevideo, luego del triunfo de la papeleta celeste en el último referéndum sobre la LUC. Berriel le pasó datos filiatorios de la víctima, de su familia, de testigos y acusados. Según el ministro de Interior Heber, no hay delito porque ni Astesiano, ni el presidente Lacalle, difundieron nombres de la víctima, sus familiares o testigos, públicamente. Berriel dijo a la fiscal del caso que Jorge Larrañaga, cuando era ministro de Interior, le ordenó brindar a Astesiano la información que éste le pidiese. Larrañaga, ahora fallecido, advirtió a Lacalle Pou sobre los antecedentes criminales de Astesiano, al poco tiempo de ocupar el cargo de ministro, al inicio del gobierno. Finalmente, el Codicen definió que el pasaje de grado en el sistema educativo, en todos los niveles, será con notas del 1 al 10, y no con cinco juicios como se había anunciado días antes. Ya se había definido en la educación media la sustitución de los exámenes finales por “espacios pedagógicos de acompañamiento”. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió en la residencia de Suárez y Reyes con el expresidente José “Pepe” Mujica. Al parecer hablaron de los casos Astesiano y Marset, las dos mayores pesadillas del gobierno. Ya hace unas semanas Mujica había dicho que estos casos son “una desgracia” porque dan una mala imagen del país. El FA ya comenzó a diagramar un plan para que uruguayos radicados en Argentina viajen para votar en 2024. El presidente del FA, Fernando Pereira, estuvo en Buenos Aires hace una semana, como principal orador de un acto, y prometió volver dos veces en el 2023. Según el ministro de Salud Daniel Salinas, se espera un aumento importante de casos de Covid-19 en el verano. Recomendó mantener espacios ventilados y usar tapabocas en lugares cerrados. Pronto se iniciará la vacunación de los mayores de 80 años con la quinta dosis de vacuna. Luego seguiría el resto de la población. Para el ministro de Defensa, Javier García, es “una inmundicia” que Jorge Berriel y su abogado Andrés Ojeda (quien además es un dirigente colorado) hayan nombrado al fallecido Jorge Larrañaga en el caso Astesiano. Por otro lado se supo que Ojeda dejará de ser abogado de Berriel, ante un reclamo del sindicato policial, del que es también abogado. En Argentina, hackers (piratas informáticos) divulgaron 6 millones de datos de alumnos de la Universidad de la República (UdelaR). Días antes, y también en Argentina, piratas difundieron información de miles de menores del Instituto del Niño (INAU). La Dirección de Inteligencia está evaluando la seguridad informática de las principales instituciones del Estado, que podría dejar bastante que desear.

Martha Valfre, coordinadora del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario en seguridad, creado por el gobierno, presentó renuncia indeclinable a su cargo. Robert Parrado, especialista en seguridad e integrante del mismo grupo, también renunció, por las mismas razones. Ambos denuncian inconvenientes, como no poder acceder a información que necesitan, y diferencias con el ministro de Interior, Luis Alberto Heber. El dólar sigue bajando y parece no encontrar piso. Anda en el entorno de $ 38, y los productores y exportadores cárnicos, sobre todo, lideran las protestas y reclaman devaluación. Las exportaciones baten récords, el turismo veraniego trae más dólares, y muchas empresas venden dólares para pagar aguinaldos en esta época. Así que hay dólares como para hacer dulce. (Yo no tengo ninguno, avisame si encontrás). El gobierno analiza continuar con la rebaja del 50% para beneficiarios del Mides en el precio de garrafas de 13 kg de supergas. El descuento se implementó por primera vez en junio, y se extendió hasta setiembre y luego hasta diciembre. Para el Mides el beneficio alcanzó a 134.569 hogares desde junio. Las farmacias comenzaron a vender cannabis del tipo Gamma 2 y 3, con más THC, el principal psicoactivo de la sustancia. Sale $ 450 los 5 gramos. El nivel de THC se acerca bastante al que acceden los usuarios en los clubes cannábicos. Ya hay 30 farmacias en todo el país habilitadas para vender cannabis, y siete más están en trámite de habilitación. La Policía destinará 1.000 efectivos y 150 patrulleros al operativo “Verano Azul” de seguridad en Maldonado, en la temporada turística. También se reforzarán patrullajes y efectivos en costas de Rocha, Canelones y Montevideo. Y basta por hoy. Te mando un abrazo especialmente apretado. Hasta el viernes próximo.

Juan Antonio Minuano

Carolina Ache

Javier García