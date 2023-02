Desde Minas , Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, febrero de 2023

Querida/o: Bueno, volvimos. (¿Cómo te fue?) No te puedo explicar las pocas ganas que tenía de volver de Villa Serrana. (Me imagino). Aunque el boom inmobiliario en la zona en las últimas décadas, para mí con un desorden considerable, hacen que sea un lugar muy lejano al creado por Vilamajó. (Nada te viene bien). La última semana trajo una ola de calor con temperaturas de hasta 40ºC en algunas partes del país. Y las lluvias fueron pocas, poquísimas. OSE exhortó a la población a usar el agua potable responsablemente.

Los ríos, arroyos y lagunas que utiliza el ente para potabilizar el agua han tenido bajantes alarmantes. La Laguna del Cisne, que abastece a varias localidades de Canelones, sólo tiene agua suficiente para unos pocos días. El sindicato de OSE denuncia que por la política de austeridad ahora faltan funcionarios. Por ello, dicen, las roturas de caños demoran más en repararse, en medio de una crisis. Denuncian además que la mitad del agua que se genera nunca se usa. Se pierde en roturas y caños viejos, por falta de mantenimiento. Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio en el directorio de OSE, afirma que de haberse construido la represa de Casupá, un proyecto que Tabaré Vázquez entregó en mano a Luis Lacalle en el cambio de mando, habría agua de reserva suficiente. Según Ortuño, estas obras significarían que la potabilización continuaría siendo pública y permitiría ahorrar U$S 300 millones al Estado en comparación al proyecto privado Neptuno, para potabilizar agua del Río de la Plata. ¿Seguimos con el caso Astesiano, te parece? Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, fue condenado el miércoles a cuatro años y medio de penitenciaría, a pagar una multa de 100 unidades reajustables y con una inhabilitación especial por cuatro años por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. Eso fue luego de un acuerdo con la fiscal Gabriela Fossati para proceso abreviado. Se le quitó la imputación el delito de suposición de estado civil, ya que no llegó a concretar negocios con los pasaportes. Pero se comprobó que recibió U$S 10.000 del escribano Álvaro Fernández en dos oportunidades, por este tema. A Astesiano se lo investiga además en otros casos: tareas de inteligencia sobre dos senadores del FA, y vínculos con varias jerarquías policiales. Según la fiscal, las causas siguen abiertas y podría haber otras personas responsabilizadas. El tema seguirá, y tiene para largo. Jorge Berriel, exsubdirector nacional de la Policía, fue imputado por tres delitos de revelación de secreto. Inmediatamente fue cesado en su cargo por el Ministerio del Interior (MI). Fue formalizado por compartir con el exjefe de la custodia presidencial información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Fiscalía continúa investigando si cometió otros delitos. Hace unos días cesaron a los dos máximos jerarcas policiales con que comenzó este gobierno, Berriel, y el ahora director nacional Diego Fernández. Héctor Ferreira, subdirector administrativo de la Policía, también indagado, renunció en diciembre. El Ministro Luis Alberto Heber negó que los cambios en la cúpula policial tengan algo que ver con el caso Astesiano. Berriel informó a Astesiano sobre detalles de un viaje privado de Lorena Ponce de León, exesposa del presidente Luis Lacalle, y ambos compartieron otra información reservada. Y ahora aparecen chats de Astesiano con Lacalle, en los que habla de ese viaje privado. Nuevos mensajes vinculan ahora a un allegado de Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, en “acomodos” en la Policía y otras irregularidades. También es indagado Claudio Correa, responsable de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, quien evalúa ahora su pase a retiro. Astesiano dijo en Fiscalía que Lacalle Pou le dio “alas para hacer los trámites que tenía que hacer”. Y que se tomó “atribuciones” por los pedidos de integrantes del gobierno. A unos cuantos se les erizaron los pelos con esa declaración, a nivel muy, muy alto. Astesiano afirmó que era un “jefe político”, “por más que Delgado diga otra cosa”. Álvaro Delgado, secretario de Presidencia y posible precandidato presidencial herrerista, había dicho poco antes que Astesiano era un custodio y nada más. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, descartó iniciar acciones penales por pedido de policía a Astesiano para que espiara a alumnos y docentes del Liceo 41 de Cerrito de la Victoria (Montevideo). El pedido incluía intervención de teléfonos celulares. Según Fossati, no hay delito porque el tema nunca pasó de una conversación. Gremios estudiantiles, grupos de padres y diversas organizaciones nacionales e internacionales denunciaron el pedido de vigilancia.

El caso fue presentado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Marcelo Acuña, exgerente de la empresa de seguridad Vertical Skies con sede en Miami, ofreció dinero a Astesiano por tareas de inteligencia contra los senadores del FA Mario Bergara y Charles Carrera. “Puede salir algo ahí, una moneda”, dice Acuña en una conversación entre ambos en Whatsapp. Bergara y Carrera fueron quienes lideraron una denuncia sobre el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, por el cual la empresa se quedó con el virtual monopolio del movimiento de contenedores en el puerto hasta el año 2081. Según conversaciones conocidas antes, querían “atar” a los senadores con información compremetedora para que retirasen la denuncia. La defensa de Acuña dice ahora que el dinero era para pagar una deuda y no como retribución por espionaje ilegal. La causa de Katoen Natie, luego de ser archivada en noviembre de 2022, fue reabierta ahora por una nueva jueza. Defensa del exsubdirector de Policía Jorge Berriel afirma que éste daba información reservada a Astesiano porque, para él, era “el presidente quien pedía esa información”. La información fue sobre una denuncia de violación grupal a una muchacha en una fiesta del Partido Nacional (PN) y sobre una rapiña en la que participó un integrante de la custodia presidencial y sobre el robo de una moto -que a su vez era robada- al hijo de Astesiano. (¿Cuándo sale la serie de Netflix sobre Astesiano y sus andanzas?). Si sale, va a tener siete temporadas, parece. Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege solicitaron refugio en Uruguay. Ambos son argentinos. Viven en Playa Verde, cumpliendo un acuerdo judicial por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Balcedo es un exsindicalista y empresario. Afirman que en Argentina los persiguen judicialmente en el marco de una política “antisindical”. Su petición será analizada oficialmente. En marzo, los sectores socialdemócratas del FA definirían si llevan candidato propio para la interna de la coalición de izquierda. El candidato natural del bloque sería Mario Bergara. Los precandidatos casi cantados hasta ahora son los intendentes de Montevideo, Carolina Cosse, y de Canelones, Yamandú Orsi, hombre del MPP y pichón de Pepe Mujica. Se podrían sumar el intendente de Salto, Andrés Lima, y el popular senador comunista Oscar Andrade. El presidente Luis Lacalle apuntó a “dos medios” que “tienen una vinculación política” y dosifican chats de Astesiano para mantener el tema en el candelero. No dio los nombres, pero todos suponen, o saben, que se refería al periódico la diaria y a TV Ciudad, el canal de la Intendencia de Montevideo. En realidad, otros medios, como el diario El Observador y los semanarios Búsqueda y Brecha, han publicado regularmente sobre el mismo tema. APU, el sindicato de periodistas, rechazó los dichos de Lacalle y afirmó que intenta “estigmatizar” a los periodistas. A partir del 1° de abril, UTE comenzará a ofrecer un sistema de cuotas fijas a sus clientes que cuenten con planes residenciales simples, de doble y triple horario. El sistema calculará la cuota según el consumo de los últimos 12 meses. El beneficio abarcará a unos 50.000 clientes potenciales, en un plan piloto. El plan puede solicitarse llamando al 0800 1930, o por Whatsapp al 098 193 000. O de forma presencial. A partir del lunes pasado, productores rurales pueden acceder a préstamos bonificados, en el marco de la emergencia agropecuaria por la sequía. Además, productoes han tenido beneficios de OSE, y postergación de vencimientos de la seguridad social y de la contribución inmobiliaria rural. La Fuerza Aérea investiga “luces intermitentes” en cielos de Paysandú, tras denuncias de vecinos de la zona. Fue en las Termas de Almirón. Decenas de personas vieron el 10 de febrero llamativas luces rojas emitidas por un objeto volador a baja altura. Columnista político del Financial Times británico dice que Uruguay tiene chances de ser una nación modelo. Analiza y destaca la existencia de una clase media grande y un Estado de bienestar que se remonta a mucho tiempo atrás. Colocaron placa de la memoria frente al Batallón de Infantería Nº 12 de la ciudad de Rocha. Este batallón fue centro de detención y torturas entre 1972 y 1985. La ley de sitios de la memoria fue aprobada en 2018. Varias de las placas ya colocadas han sido arrancadas, y vandalizadas en los últimos años, para ser repuestas o reparadas inmediatamente. Sólo el domingo pasado, Bomberos enfrentó 40 intervenciones simultáneas por incendios. Hubo varios incendios forestales en Canelones. Entre el 1º de diciembre y el 20 de enero hubo 35 incendios por día en promedio. Desde el sindicato que agrupa a los bomberos se continúa denunciando falta de personal y equipamiento adecuado. Para el FA, con la condena a Astesiano se demuestra que había “una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”. Todo indica, y de hecho está ocurriendo, que el gobierno busca cerrar el tema con esta condena de Astesiano. Pero las revelaciones siguen apareciendo, y no le hacen nada bien al oficialismo. Candongafricana es la ganadora de las Llamadas 2023. Es una comparsa de Las Piedras (Canelones). Fue seguida por Valores y La Generación Lubola. Se firmó acuerdo entre las adminstraciones portuarias de Uruguay y Bolivia. (Sí, y con la asociación de surfistas bolivianos). No sea necio. Por el acuerdo, podrían llegar al puerto de Fray Bentos 32 mil toneladas de mercancías bolivianes en el 2023, por la hidrovía. Cabildo Abierto (CA) anunció que insistirá este año con su proyecto de ley de prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años. La posible ley, que beneficiaría especialmente a exmilitares presos por delitos de lesa humanidad, es resistida hasta en el oficialismo. Y basta por hoy, que se me acabó el espacio. (Muy “astesiana” te salió hoy la cosa). Es que es una montaña diaria de revelaciones, el caso. Que creo nos tendrá ocupados por un buen tiempo más. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano

Foto 1:

Alejandro Astesiano

Foto 2:

Lorena Ponce de León