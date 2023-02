Desde Minas, Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Piriápolis, viernes 3 de febrero de 2023

Querida/o: Hoy te escribo desde este querido Piriápolis, rodeado de gente querida y en casa de gente querida. La sequía nos sigue golpeando fuerte, y el gobierno estudia nuevas medidas para apoyar al agro. Pero la noticia de la semana, o las noticias, tienen que ver otra vez con Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia presidencial, aún investigado y detenido por el tema de los pasaportes truchos para ciudadanos rusos. Trascendieron nuevos mensajes de Astesiano, y se sabe ahora que utilizó el sistema policial de videocámaras de vigilancia para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en las horas previas a su accidente en Punta Carretas, cuando estaba alcoholizado, en febrero de 2022. Le envió entonces un mensaje de audio al secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou: “hay que matarlo a este hijo de puta”, dijo.

Astesiano recibió un informe policial detallado sobre el incidente y se lo pasó a Nicolás Martínez, el secretario de Lacalle. Toda la información se la daba el ahora exsubdirector de la Policía, Héctor Ferreira. Desde el FA repudiaron el espionaje sobre el presidente del PIT-CNT, diciendo que es un “daño a la democracia”. Ya antes había trascendido que se realizó espionaje sobre dos senadores del FA, Charles Carrera y Mario Bergara. La central sindical expresó su “más enfático rechazo” al “seguimiento ilegítimo” sobre su presidente. Y anuncian acciones políticas y/o jurídicas a nivel nacional e internacional “para la defensa de la democracia y las libertades”. Pero hay más. Audios de Astesiano confirman que Presidencia recibió advertencias sobre los antecedentes del exjefe de seguridad. Astesiano, en un diálogo por mensajería con el mismo Ferreira, dijo que el presidente Lacalle descartó su “fichita” con su historial policial que un “traidor” llevó a Presidencia. Horas después de la formalización de Astesiano, en setiembre, el presidente Lacalle admitió que algunas personas le habían advertido sobre los antecedentes de su jefe de custodia. El general Mario Stevenazzi asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército, por retiro obligatorio de su antecesor Gerardo Fregossi. Stevenazzi tiene 57 años y ya ocupó antes altos cargos en el Ejército. El intendente nacionalista de Artigas Pablo Caram anunció que cesará de su cargo en la Intendencia a la pareja de su primo, Stefani Severo. Ésta cobró en diciembre pasado $ 180.000. Caram dijo que “se le fue la mano”. Ese mes cobró $ 94.000 por horas extras y $ 27.000 por 56 horas de trabajo en días feriados. No dormía, pobre, con tantas horas extras. El primo del intendente, Rodolfo Caram, es secretario general de la comuna. Un edil colorado anunció una denuncia penal. Según Irene Moreira, artiguense y ministra de Vivienda, su grupo (Cabildo Abierto, CA) “no acepta corrupciones”. Y dijo que se debería ir a fondo porque podría haber otros casos similares. Renunció el ministro de Ambiente, Adrián Peña, líder de Ciudadanos, del Partido Colorado (PC). El escándalo por su título falso de licenciado en Administración de Empresas lo volteó. Aseguró desde el 2015 que tenía el título universitario. Cuando hace unas semanas se reveló que no era así, dijo que lo obtuvo en realidad en marzo del 2022. Y la Universidad Católica (Ucudal) aclaró que aún le falta un trabajo final para tenerlo. Guatepeor. En su lugar asumió el contador minuano Robert Bouvier, hasta ahora vicepresidente de Antel. Peña renunció y asumió como senador, algo que fue criticado por muchos, incluyendo varios dirigentes colorados. Entre ellos Carolina Ache, “renunciada” hace poco como vicecanciller por el escándalo del pasaporte al narco Sebastián Marset. Peña compareció varias horas ante el Comité de Ética del PC. Según Julio María Sanguinetti, secretario general del PC, lo de Peña fue “un tropezón” que priva al gobierno de un “gran ministro”. El intendente de Maldonado Enrique Antía (PN) impulsa que se elimine la tolerancia cero al alcohol para conducir vehículos. Asegura que países con tolerancia entre 0,3 y 0,5 gr/ml de alcohol en sangre tienen menos siniestralidad que Uruguay. Le cayeron desde el ministro de Salud Daniel Salinas hasta desde su propio partido. La empresa láctea Calcar presentará proyecto de reconversión industrial, luego de cerrar su planta en Carmelo. El proyecto le permitiría acceder a fondos de apoyo. La fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fosatti, criticó públicamente al fiscal de Corte, Juan Gómez, porque no la trasladó/ascendió a una Fiscalía especializada. Gómez recordó que está en medio de un caso de alta notoriedad y complejidad, que no podría llevarse a una nueva fiscalía. La Suprema Corte (SCJ) descartó nulidad por inconstitucionalidad en Operación Océano, recurso presentado por los 11 imputados de los 37 investigados en la causa por explotación sexual de menores de edad. Yamandú Orsi, intendente de Canelones (Frente Amplio, FA), denunció ante el Ministerio de Ambiente que empresas areneras desvían artificialmente el río Santa Lucía mediante un terraplén. Las empresas recibirán fuertes multas de la Intendencia. La Justicia absolvió al diputado comunista Gerardo Núñez de una denuncia por violencia de género de parte de su expareja, hace un año. Núñez había abandonado su banca y estaba de licencia, y ahora su partido, el PCU, analiza su posible regreso al Parlamento. Un tribunal de ética del FA continúa analizando el caso. Exportaciones crecieron 2% interanual en enero (U$S 852 millones), pero China confirmó freno a compras de carne uruguaya. En enero aumentaron ventas de celulosa, arroz y otros alimentos, pero cayeron las de carne. En el mismo mes el principal comprador fue Brasil (16% del total), seguido por China (13%), la Unión Euriopea (UE, 9%), EE.UU. (6%) y Argentina (4%). La carne bovina fue el principal producto exportado en el 2022, con U$S 2.557 millones. Otro dirigente colorado con problemas de títulos terciarios. Tabaré Viera, ministro de Turismo, fue por años presentado como profesor porque dio clases de Matemáticas en Secundaria, pero sin título. Fue presentado como profesor en varios documentos públicos.

Según Viera, se trata de “un error de otros”. (¿Qué pasa con el tema de los títulos universitarios?). Ah, yo que sé, consulte con un psicólogo o un politólogo. Antel incrementó velocidades de bajada y subida de internet en los planes de fibra óptica. El aumento comprende unos 500.000 hogares y no supondrá costos adicionales. Para los clientes residenciales, el aumento en la velocidad de bajada será de hasta 300%. El salario real creció 1,03% en el 2022 para el Instituto de Estadística (INE). El aumento fue de 1,2% en el sector privado y de 0,7% en el público. Los mayores aumentos fueron en la salud, servicios sociales y la construcción. Anuncian que se cerró el 2022 con un déficit fiscal del 3,4% (4,1% en el 2021) del Producto Interno Bruto (PBI). El gobierno no comprará patrullas oceánicas a China y analiza “seriamente” oferta de Noruega. El ministro de Defensa Javier García descartó que se haya cedido a presiones de EE.UU., que nunca estuvo conforme con la posible compra a China. Para García, la oferta de Noruega es significativamente más barata que las demás, incluyendo la china. El gobierno decidió mantener precios de nafta y gasoil en febrero, a pesar de que la paramétrica oficial indicaba un pequeño aumento. La nafta Súper 95 seguirá a $ 71,88 el litro, y el Gasoil 50S a $ 58,99 por litro. El supergás aumenta $ 10 por kg y se va a $ 73,35, lo que afecta a buena parte de los hogares uruguayos que lo utilizan para cocinar y calefaccionar. Anuncian que se mantendrá el descuento de 50% en la garrafa de 13 kg para unos 130.000 hogares con prestaciones del Ministerio de Desarrolo Social (Mides). Uruguay es el país menos corrupto de la región, según informe de la ONG Transparencia Internacional. Tiene un puntaje de 74, junto a Canadá, en un índice de cero para “muy corrupto” y 100 para “muy limpio”. EE.UU. tiene 69 puntos. Aparecemos en el puesto 14 en el mundo. Desde 1995, el estudio califica a 180 naciones. El presidente Luis Lacalle anunció que Karina Rando será la ministra de Salud Pública cuando renuncie Daniel Salinas. La anestesista y directora general del MSP fue propuesta por CA, al que pertenece también Salinas. Abrieron convocatoria a becas para estudiantes de Educación Media. Quienes sean seleccionados recibirán 9.000 pesos en tres pagos. En el 2022 se otorgaron 10.000 entre 66.000 solicitudes, pero sólo dos tercios completaron el pedido por internet. Hay plazo hasta el 31 de marzo para postularse, para quienes tengan hasta 29 años cumplidos el 30 de abril. El 27% de la energía producida por UTE en 2023 se generó a base de combustibles fósiles. Por la sequía, en enero la producción hidráulica fue sólo el 22%, cuando en un año normal es el 45%. UTE vendió energía al extranjero por casi U$S 600 millones en el 2021 y U$S 200 millones en el 2022. En años normales, 97% de la generación de electricidad es renovable y 3% térmica. En lo que va del año la última representa 27%, lo que supone un gasto de U$S 1,5 millones diarios en combustible. El Ministerio de Interior compró 1.100 cámaras corporales y 370 tabletas informáticas. Ahora, 100% de los patrulleros podrá tener una tableta para ingresar denuncias de delitos. Con la nueva compra se llega a 3.200 cámaras corporales en Montevideo. Se busca que cada patrulla policial tenga al menos una. Liberaron a “Betito” Suárez, por buena conducta. Betito era un conocido, y violento, microtraficante de drogas. Con su liberación, su abogado dijo que el ministro de Interior usa la camioneta de Betito como “un trofeo de guerra”. El ministro Heber utiliza normalmente la camioneta blindada de alta gama que fue incautada a Betito al ser detenido. Y basta por hoy querida. Hoy voy con edición veraniega, disfrutando una leve y mansa lluvia, que por fin está cayendo. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano