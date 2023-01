Desde Minas , Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 27 de enero de 2023

Querida/o: Vino de visita Lula de Silva, y provocó una pequeña revolución. Primero se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia oficial. Allí, y luego de una reunión a puertas cerradas, Lula dijo que hay que respetar la soberanía y los intereses de cada país. Y se mostró de acuerdo con impulsar un acuerdo comercial de todo el Mercosur con China, pero sólo después de resolver el que está pendiente con la Unión Europea (UE). Esto fue destacado y bien recibido por el gobierno uruguayo. Luego, Lula fue a la Intendencia de Montevideo. Allí, la intendenta Carolina Cosse (FA) le entregó el premio “Más verde” por su defensa de la Amazonia. Desde el balcón del edificio habló para varios miles de personas que fueron a recibirlo, escucharlo y festejarlo. Lula dijo que desea construir “definitivamente” la unidad de América Latina y fortalecer el Mercosur.

Para el intendente de Canelones Yamandú Orsi (también del FA) la actividad con Lula en la Intendencia de Montevideo fue más un acto político que un reconocimiento al presidente brasileño. (Se nota que Orsi tiene como principal adversario en la interna del FA a Carolina Cosse). Se nota, mucho. La última actividad oficial de Lula fue una visita a su amigo José Pepe Mujica en la chacra de éste, en Rincón del Cerro. Hablaron, tomaron mate, y Mujica llevó a Lula de paseo por el Cerro en su Fusca. En la cumbre de CELAC en Buenos Aires, Lula y su colega argentino Alberto Fernández anunciaron que trabajarán para crear una moneda común sudamericana, que podría llamarse “Sur”. Economistas y otros especialistas han sido bastante pesimistas respecto a esta idea. ¿Cuánto cuesta comer afuera en Punta del Este? Aquí van algunos ejemplos. Chivito en la zona del puerto, $ 660 (unos U$S 17), miniaturas de pescado $ 490, gaseosa chica $ 130. En una cervecería artesanal, el plato más caro es el pulpo grill con mojo canario, verduras al wok y papa estrellada, a $ 890. Una muzzarella, $ 390. Brótola Puerto, con puerros y camarones en restaurante de larga trayectoria, $ 1.190. Combinada premium de sushi (30 piezas) para dos personas, $ 2.470. Una atenta lectora de estos humildes envíos me recomienda hablar también del turismo en Rocha, y no sólo en Maldonado. Y tiene razón. Rocha tiene balnearios hermosos, y por lo general mucho más baratos que los de Maldonado. Lo dice un viejo jipi fanático de los veranos rochenses en Valizas. Donde alquilar un rancho y alimentar a dos niños pequeños en vacaciones podía costearse cómodamente. (¿Cómo, “podía”?) Es que este viejo jipi dejó de ir a Valizas, y no sé cómo están los precios allá ahora. Y los pequeños jipis ahora ahora son jipis grandes, y lo menos que quieren es vacacionar con su viejo papá jipi. El lunes, el movimiento Un Sólo Uruguay (USU) festejó su sexto año, esta vez en Montevideo, por primera vez. Con un acto en el Hotel NH Columbia. Para voceros de USU, poco o nada ha cambiado con este gobierno. Siguen reclamando por “atraso cambiario”, un Estado “pesado y gordo” y precios del combustible, entre otros.

Y reclaman eliminación del IRPF y del IASS. Las cervezas artesanales e independientes de Uruguay tendrán un sello para identificarlas. Es una iniciativa impulsada por asociación de cerveceros artesanales. Sólo 2,5% del consumo nacional de cerveza es artesanal. Y la monopólica Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) ya ha recibido tres multas por mantener contratos de exclusividad con comercios minoristas. La última multa fue por U$S 4,8 millones, en octubre de 2022, por acuerdos con unos 6.000 comercios para que sólo vendieran sus cervezas. Investigación interna de la Fuerza Aérea reveló situaciones de maltrato y abuso sobre aspirantes de parte de cadetes y oficiales. Testimonios describen casos de violencia física, psicológica y verbal. Sin embargo, no habrán sanciones, según se anunció. Colonia del Sacramento celebró el fin de semana 343 años desde su fundación. Eso fue obra del embajador Manuel de Lobo, a pedido del Rey de Portugal. Informe de Ministerio de Ambiente (MA) afirma que proyecto minero que se pretende desarrollar en predios linderos a reserva de Esteros de Farrapos no es compatible con el ordenamiento territorial de Río Negro. Por eso no tendrán autorización ambiental para concretarlo. Vecinos de Tacuarembó denuncian que explotación minera ha generado consecuencias en su salud, producción y ecosistemas. Son actividades mineras de extracción de piedra en Cerro de la Aldea. Se trata de un lugar turístico y además de valor arqueológico, ya que hubo allí varios asentamientos indígenas. Se han registrado lluvias, y algunas fuertes, en varias zonas del país. Pero la sequía no afloja, y en algunos sectores las pérdidas y los daños son notorios. Por la sequía, UTE paga US$ 1.5 millones por día a Ancap por compra de combustible para generar energía térmica. Carlos Enciso, embajador uruguayo en Buenos Aires, puso en duda la llegada de inversiones a Argentina si en 2024 gana el Frente Amplio las elecciones. Dirigentes del FA le reclamaron una postura institucional y apartidaria, como lo exige su cargo diplomático. El canciller Bustillo observó a Enciso por sus declaraciones. Instituto de Bienestar Animal (INBA) reactivó plan de control de población canina en el interior. Cada año hay de 2.500 a 3.500 denuncias de mordeduras de perros a personas. Y 800 por ataques de perros a animales de producción. Los departamenrtos con más ataques al ganado son Cerro Largo, Artigas, Salto y Tacuarembó. En el 2022, 90.000 perros y gatos domésticos recibieron un microchip con información de su tenedor responsable. Se han hecho esfuerzos para la castración de animales de compañía, pero aún no son suficientes. Y la cantidad de perros callejeros en todo el país y sobre todo en el interior, es alarmante. ASSE contrató a empresa de “servicios marítimos” (ITHG Proveedores Marítimos) para traslados en ambulancias por 500 millones de pesos. La empresa fue contratada entre junio de 2021 y octubre de 2022 para 39.246 traslados médicos, a pesar de no tener ninguna experiencia en el rubro, ni estar habilitada para traslados médicos. Estamos hablando de más de U$S 12 millones. La senadora oficialista Graciela Bianchi fue denunciada penalmente por divulgar información falsa en sus redes sociales. Bianchi, tercera en la línea presidencial, atribuyó falsamente en Twitter a la periodista Denisse Legrand del periódico la diaria, un pedido de intervención militar extranjera en Brasil, cuando el golpe de Estado contra Lula. Luego de ser advertida de la falsedad de lo que divulgaba, se negó a borrar la publicación. Legrand denunció penalmente a Bianchi, quien a su vez dijo que con la denuncia atacan la libertad de expresión. Bianchi es muy conocida, o más bien tristemente célebre, por difundir noticias falsas y mentiras, y por “apretar” periodistas públicamente, cuando no informan u opinan según su agrado. Los abogados de Legrand dicen que los fueros parlamentarios rigen sólo en el Parlamento, por lo que Bianchi debería ser indagada por la Justicia. Según Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), ya en la segunda quincena de enero se nota la falta de turistas. Para él se nota la ausencia de argentinos de clase media, y que muchos uruguayos eligieron vacacionar en Argentina, que tiene precios imbatibles. En la primera quincena todo estuvo lleno, pero eso pasa casi en cualquier verano. Ladrones entraron en la casa veraniega del ministro de Interior, Luis Alberto Heber, en el balneario Oceanía del Polonio, en Rocha. Se llevaron una mochila y la cartera de la esposa de Heber. Y una pistola automática Sig Sauer de 9 mm, perteneciente a Heber. Un bochorno. Científicos han detectado enormes floraciones de cianobacterias en la zona de Arazatí, en el Río de la Plata, desde fines de diciembre. Allí se piensa instalar la nueva -y polémica- nueva planta potabilizadora privada de agua. En el año 2021 hubo allí floraciones de cianobacterias, todos los meses del año. Potabilizar esa agua es muy costoso, y el agua resultante es de baja calidad. Gobierno decidió suspender la importación de pollo de Brasil tras reunión del presidente Luis Lacalle con representantes de la Coordinadora Avícola. En marzo de 2022 se eliminó el tope de importaciones de pollo desde Brasil, y el sector entró en crisis a nivel nacional poco después. Desempleo en diciembre de 2022 fue de 7,9%, casi un punto más que en el mismo mes de 2021 y 0,5% superior a noviembre de 2022. En el Interior 8,4%, Montevideo 7,1%, en el país un total de 144.500 personas. Siguen descendiendo los casos de Covid-19. En la última semana los positivos en los tests bajaron 46%. Bajan también números de fallecidos y camas ocupadas de CTI. Unos 10.000 de 13.000 niños inscriptos concurren regularmente a las Escuelas de Verano, centradas en atender a niños de poblaciones vulnerables. Hay actividades lúdicas e intergrados, y los niños reciben desayuno y almuerzo. Deportes, teatro, idiomas, actividades acuáticas. Las actividades y propuestas varían según la escuela. Comenzó el 9 de enero y termina el 10 de febrero. INAU abrirá un centro de breve estadía para adolescentes víctimas de explotación sexual, ante aumento de casos. Se abrirá en marzo o abril, con 20 cupos para mujeres o varones de 13 a 18 años. En el 2019 se registraron 240 situaciones de explotación sexual de menores de edad, y en el 2022 fueron 529. La estadía será hasta de seis meses, con posible prórroga por tres más. INAU ya tiene nueve “centros de proximidad” para atención de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia de género y generaciones, y se abrirán dos más. Incendio en el Cerro del Toro, casi en medio de Piriápolis, afectó al menos 280 hectáreas. Dicen que está controlado, pero fue extinguido aún. Volvió la Escuela de Verano del programa Ceibal. En formato híbrido, con 50 talleres presenciales, 25 virtuales y más de una decena de conferencias. Serán del 6 al 10 de febrero, y son destinados a docentes. Los temas principales serán este año el bienestar socioemocional (de docentes y estudiantes) y lengua. Habrá invitados extranjeros. Más revelaciones en el Caso Astesiano. (Nos tenía abandonado). En mensajes de Whatsapp aparece que Astesiano tenía “todo arreglado” con la Asociación de Fútbol (AUF) para encargarse de la seguridad, incluyendo el Complejo Celeste de la selección. Pidió dinero a un empresario argentino no identificado para “tocar” (sobornar) a un vocal (un integrante de la directiva de la AUF) y así facilitar el negocio. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, asegura que nunca tuvo contactos con Astesiano y que la seguridad de la AUF no se contrata directamente, sino que se licita. El semanario Búsqueda reveló que el ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, dijo desde el año 2015 que era licenciado en Administración de Empresas, pero se graduó recién el año pasado. Algún legislador oficialista dijo que es un hecho “censurable” y otro que perseguirlo por eso sería una “caza de brujas”. En su propio Partido Colorado esperan que el ministro explique la situación. Y basta por hoy, que se me hizo larga. (Tu perenne incapacidad para la síntesis es ya legendaria). Siempre tan amable, usté. Un abrazo apretado, y hasta la semana que viene.

Juan Antonio Minuano