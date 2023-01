Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 6 de enero de 2023

Querida/o: ¡Feliz Año Nuevo! (¿Otra vez?). La semana pasada fue por adelantado. Comenzó con todo la temporada turística. Según el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, es el mejor inicio de temporada en cuatro décadas. Indicó que hay 60 escalas de cruceros previstas para Punta del Este, y 120 para Montevideo. Las 520 amarras del puerto de Punta del Este están ocupadas, y hay 50 embarcaciones más en lista de espera. En guardería del puerto hay 330 embarcaciones (100% de ocupación) y 70 más en lista de espera. Y 100% de ocupación hotelera. Benjamín Liberoff, exsubsecretario de Turismo en gobierno del FA, dijo que Monzeglio usó cifras de manera antojadiza para definir la temporada. Según el intendente de Maldonado, Enrique Antía, 100 restaurantes cerraron en la pandemia, pero ahora abrieron 150. En el fin de semana pasado ingresaron al país 64.458 personas. 39% argentinos, 36% uruguayos y 11,2% brasileños. El principal punto de ingreso fue el puente de Fray Bentos. Luego, Colonia, Paysandú, Salto y el Aeropuerto de Carrasco. En el mismo fin de semana salieron del país 71.678 personas. De ellos, 44.421 uruguayos y 16.652 argentinos. Desde el 22 de diciembre al 1º de enero ingresaron 276.514 personas. 105.157 argentinos, 38% del total. 35.520 brasileños, 12,8%. Y 103.182 uruguayos, 37,3% del total. Entre el 29 y el 30 de diciembre llegaron al aeropuerto de Laguna del Sauce más de 120 vuelos privados. El servicio de axi aéreo desde Buenos Aires cuesta entre U$S 3.000 y U$S 5.000, según las comodidades del avión. Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC). 63% de la población cree que el seguimiento de Alejandro Astesiano a Lorena Ponce de León, exesposa del presidente, afecta negativamente la imagen de Luis Lacalle Pou. 46% opina que la divulgación del seguimiento del exjefe de la custodia “es un asunto de interés público y, por tanto, es correcto publicarlo en la prensa”. Para 37% es un asunto de la vida privada del presidente y no debería difundirse por los medios. Se supo que Astesiano pidió al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, que investigara a dónde viajaba en avión la exesposa del presidente, cuando ya se habían separado. Para 35% esto incide muy negativamente en la imagen del presidente. 28% negativamente, y para 25% no le afecta en ningún sentido. El senador oficialista Gustavo Penadés reconoció que “sin lugar a dudas” reclamaría renuncias en el gobierno por los casos Marset y Astesiano. Según información oficial de la Oficina de Programación (Opypa) del Ministerio de Ganadería (MGAP), la presión fiscal del 2022 sobre el PBI agropecuario fue de 5,5%, el mínimo en cinco años y un punto por debajo del 2021. El 2022 se cerró con récord de exportaciones agroindustriales, por U$S 10.000 millones. Cifras oficiales de homicidios. Fueron 382 en el 2022, y 82 más que en 2021. El crecimiento fue de 27,3%. Hubo 334 homicidios en el 2020, y 393 en el 2019. Repartidores de PedidosYa pararon de viernes a domingo contra reducción de tarifa y por mejora de condiciones laborales. Hubo varias concentraciones de motos de repartidores, sobre todo en Montevideo. Los trabajadores protestan porque hace un año generaban entre $ 1.000 y $ 1.300 en tres horas de trabajo, y ahora obtienen de $ 600 a $ 800. Además protestan por condiciones laborales. Reorganización en el MSP. Cesaron al director general de Salud, Miguel Asqueta. Y a la subdirectora, María Giudici. Asumen Adriana Alfonso y Sandra Lorenzo en los mismos cargos. El Gordo de Fin de Año fue del número 39.551. Pero sólo se vendieron cuatro de las 20 fracciones, dos en Montevideo, una en Treinta y Tres y otra en Flores. Cada uno se llevó unos U$S 100.000. El segundo premio, de $ 10 millones, fue para el 38.106. Comenzó la vacunación de la quinta dosis contra el COVID-19 en todo el país. Para empezar, para mayores de 80 años y personas inmunodeprimidas. Se debe esperar 180 días respecto a la cuarta dosis, para recibirla. Auditoría detectó múltiples irregularidades en gestión de medicamentos en Sanidad Policial. Hasta 25% de la medicación ha sido entregada sin las formalidades necesarias. No hay control de stock ni de vencimientos. Todo esto, dicen, se presta a malgasto y robos. Según Raúl Batlle, senador colorado, un dirigente de su partido tendría un “mejor liderazgo” al frente de la coalición de gobierno, respecto al presidente Lacalle. Además criticó a Cabildo Abierto (CA) diciendo que su rol es “golpear la mesa” en el gobierno. Incendio forestal en Algorta, Río Negro, con 75 hectáreas afectadas. Bomberos lo ha controlado, pero sigue activo. Por otro lado, la zona costera, con su combinación de muchos bosques y muchos turistas haciendo fuego, es de altísimo riesgo de incendios forestales en esta época. El miércoles 11 la justicia española definirá sobre la extradición del médico Carlos Suzacq, que podría tener información sobre Luis Eduardo González, desaparecido en 1974. Suzacq fue identificado por sobrevivientes del Regimiento 6° de Caballería como quien elaboraba fichas médicas de los secuestrados, en esa época. Además asesoraba a los torturadores sobre la resistencia de los prisioneros. En Colonia, ASSE cesó a la médica intensivista encargada del CTI. En realidad, ésta ya había renunciado días antes, luego de haber criticado la situación del CTI por falta de personal, y por concursos recusados por algunos aspirantes. Trabajadores del CTI denuncian carencias de personal médico y no médico. Autoridades de la enseñanza y coordinadora de sindicatos del sector (CSEU) firmaron nuevo convenio laboral, festejado como un triunfo por los gremios. Unos 10.000 trabajadores que vivían situaciones injustas según los sindicatos, tendrán beneficios salariales adicionales, respecto al resto. Eso incluye maestros y otros educadores rurales, preparadores, adscriptos y otros. Calculan recuperación salarial de 9,5% para el final del gobierno. Justicia dispuso prisión domiciliaria para el coronel retirado Gustavo Mieres, procesado por el asesinato de Fernández Mendieta el 24 de mayo de 1973 bajo tortura, en el Regimiento de Caballería de Durazno. Mieres estaba en prisión desde agosto de 2021, y la prisión domiciliaria, por razones de salud, la cumplirá en Tacuarembó. Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, reclamó controles y que las juntas médicas que definen la prisión domiciliaria sean reales. La inflación acumulada en 2022 fue de 8,3%. En diciembre fue de 0,26% y bajó por tercer mes consecutivo. La inflación anual estuvo por encima del rango meta del gobierno, de 6%. Los precios que más aumentaron en el año 2022 fueron los de frutas y verduras, combustibles y alimentos y bebidas (excluyendo carne). Mañana es la 49ª edición de la Corrida de San Fernando, en Punta del Este. Serán 3.000 competidores de todo el país y extranjeros, para una carrera de 5 km, “recreativa”, y otra de 10 km. (Te quiero ver sufriendo en la “recreativa”, a vos). Ya me vas a ver. El Financial Times de Londres publicó un artículo que no nos deja bien parados. La nota afirma que el Caso Astesiano “amenaza la reputación” del país. Y tampoco deja bien parado al gobierno. La empresa láctea Calcar enviará a 54 trabajadores de su planta de Carmelo a seguro de paro, por cuatro meses. Esto paralizará casi completamente a esta planta. Marisa Fazzino, directora del Programa Nacional de Control del Cáncer, recordó que el cáncer de piel es el más común en el país, y que tres uruguayos mueren semanalmente por esa causa. Algo a tener en cuenta sobre todo en esta época. Acordate, no estés nunca al sol entre las 10 y las 16 horas, usá filtro solar y sombrero. El bronceado no es saludable, sino sólo una muestra del daño sufrido por la piel. Por si estás buscando para alquilar para vacacionar, te paso algunos precios. Barra de Punta del Este, casa con vista al mar, terreno de 4.000 m², 400 m² construidos, cinco dormitorios, seis baños, piscina, jacuzzi. Sólo U$S 120.000 por la primera quincena de enero. Seguramente, si la querés para febrero te hacen una rebajita. Arenas de José Ignacio, frente al mar, terreno 1.000 m², 550 m² edificados, tres pisos, cinco dormitorios en suite, dos piscinas climatizadas, sauna. El alquiler de U$S 99.000 por la primera quincena de enero incluye servicios y personal, así que es una oferta imperdible. Mansión clásica en barrio Golf de Punta del Este. 3.565 m² de terreno, 1.150 m² construidos, dos plantas, siete dormitorios en suite con jacuzzi. Piscina y etcétera. Sólo U$S 138.000 por todo enero. Acá no vacaciona el que no quiere. Ahora, en serio, que alquilar una casa una quincena cueste lo que muchos trabajadores ganan en 20 años, es obsceno. A Punta del Este llegó el emir de Qatar con dos yates. Y toda la farándula porteña. Wanda Nara, que trabaja de celebridad, cobra U$S 10.000 por concurrir a un evento. (Quiero ser celebridad). El presidente Lacalle declaró por cuatro horas ante la fiscal Gabriela Fossati, por el caso Astesiano. Fue el 26 de diciembre, pero recién se supo hace un par de días. Y ningún periodista pudo preguntarle a la fiscal del caso sobre la conversación porque justito comenzó la feria judicial y no está disponible. No se sabe nada de nada de lo que hablaron la fiscal y el presidente. Se aprobó decreto presidencial que elimina a los sorteos en los concursos para cargos laborales en el Estado. Buscan así que no se presenten postulantes “tan masivamente” como lo hacen actualmente. Habrá, dicen, sólo concursos por oposición y méritos. Desde que yo tengo memoria, en la mayor parte de las intendencias del país, el ingreso de buena parte de los funcionarios, calificados o no calificados, suele ser, dolorosamente, por dedómetro o favores de los jerarcas de turno. Que suelen cobrar esos favores, después. El gobierno postergará un mes el cobro del cuatrimestre rural del BPS por la sequía, que no ha hecho más que agravarse con la ola de calor que vivimos. Vos cuidate del calor y el sol, si andás por este hemisferio, y del frío si estás en el otro. Y que este 2023 haya comenzado de la mejor manera para vos y toda la familia. Un abrazo apretado

Juan Antonio Minuano

