Desde Minas, Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Atenti. Los casos de Covid-19 crecieron más de 70% en una semana y MSP advierte por “aumento sostenido”. Hubo 2.645 nuevos casos del 4 al 10 de diciembre. Recomiendan completar la vacunación a quienes no lo hacen, y uso de medidas como las mascarillas en personal de salud y en personas con síntomas respiratorios.

Además podrían adelantar una campaña de refuerzo de la vacuna. Seguimos con el caso del narco uruguayo Sebastián Marset y el pasaporte que el gobierno le dio, que le permitió salir de la cárcel en Dubai y luego desaparecer sin dejar rastro. Y con el caso Astesiano. Gracias a un reclamo judicial del legisladores del Frente Amplio (FA), se conocieron conversaciones de Whatsapp entre los subsecretarios de Interior, Guillermo Maciel, y de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, del año pasado. En una conversación, Maciel consulta a Ache por el caso, y le advierte que se trata de “un narco uruguayo muy peligroso y pesado”. Y le dice que “sería terrible” que quedara libre. “Hola, dale. Te averiguo”, respondió Ache. El pasaporte de Marset ya estaba en trámite y lo recibiría días después en Dubai, en la propia cárcel. Ese pasaporte, y una carta oficial de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes, solicitada por Alejandro Balbi, abogado de Marset, fueron cruciales para que el narco -preso por intentar entrar al país árabe con un pasaporte paraguayo falso- pudiese quedar libre. Y librarse de la captura internacional pedida por Interpol, poco después. Para empeorar las cosas, el propio canciller Francisco Bustillo dijo en el Parlamento, al ser interpelado en agosto, que nadie en el gobierno sabía quién era Marset, hasta marzo del 2022. Y en noviembre del 2021 la subsecretaria de su propio ministerio ya sabía que era “un narco muy peligroso y pesado”. Tan pesado que la justicia paraguaya ahora quiere juzgarlo por su red de narcotráfico, y además por el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, en el que estuvo involucrado. Llueven los reclamos para que renuncien Ache, Bustillo -ambos “faltaron a la verdad”, por decir lo menos, en este caso- y hasta el ministro y el subsecretario de Interior, ya que los pasaportes en definitiva los emite esa cartera. Ya en agosto de 2021 la embajada uruguaya en Emiratos Árabes advertía sobre la inconveniencia de darle un pasaporte a Marset mientras estuviese preso. Y en definitiva el pasaporte, que obtuvo de manera irregular, por decir lo menos, le ayudó a quedar libre. Marset tuvo su pasaporte el 30 de noviembre, en la cárcel.

En enero fue liberado y se dio a la fuga. Sigue fugado, y lo busca Interpol. El caso Astesiano no pinta mejor que el de Marset para el gobierno. Y si lo mirás dos veces, pinta peor. Fiscalía llamó a declarar a los militares retirados Mario Panizza y Marcelo Acuña, directivos de la empresa de seguridad Vertical Skies, por fichas de vigilancia de los senadores del FA Mario Bergara y Charles Carrera. Panizza, principal de la empresa, negó haber promovido la vigilancia sobre los senadores. Dice que fue una iniciativa de Acuña, quien ya no pertenece a la empresa. Aseguró que el pago de U$S 1.500 a Astesiano por recoger información sobre los senadores fue un pedido de Acuña, pero que no sabía porqué era. La pregunta del millón sigue siendo quién pidió, eventualmente a Acuña, o a Vertical Skies, que se vigilara a los senadores, y quién pagó por ese trabajo. Porque que lo hiciera Acuña por amor a la causa, no se lo cree nadie. En el Partido Colorado (PC) evalúan qué medidas tomarían con su dirigente Carolina Ache, subsecretaria de Exteriores, por el tema del pasaporte a Marset. Ache quedó en orsay, adelantada como media cuadra, con el asunto, y ya son varios en la propia coalición de gobierno que piden, por ahora en voz baja, su renuncia o destitución. Guido Manini, líder de Cabildo Abierto (CA), se reunirá con Luis Alberto Heber, ministro de Interior, para tener información detallada sobre los casos Marset y Astesiano. En CA parece primar la posición de investigar a fondo y de remover de sus cargos a los responsables. La verdad, en estos dos casos el gobierno está desde hace un par de meses, estilo bombero, apagando fuegos por todos lados, porque cada día surge un nuevo detalle, más incendiario que el anterior. En modo control de daños, digamos. El seguro de paro aumentó 3,6% en noviembre respeto a octubre, según datos del Ministerio de Trabajo (MTSS). Son 44.103 los trabajadores en esta situación. 10% de los trabajadores está en seguro de paro parcial, modalidad que termina en diciembre. Pero que ya no utiliza casi ninguna empresa, porque se ha hecho cada vez más engorroso y difícil el trámite para obtener el beneficio. En noviembre ingresaron 11.690 trabajadores al seguro de paro, y 10.178 salieron. De estos, 5.737 volvieron a sus puestos de trabajo y 4.411 fueron despedidos. Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y organizaciones buscarán la aplicación directa del artículo 47 de la Constitución para frenar el proyecto Neptuno. Este proyecto supone la construcción por privados de una planta potabilizadora en San José, con agua del Río de la Plata, para la zona metropolitana. En una zona donde se registra salinidad y presencia de cianobacterias, lo que hace más costosa y engorrosa la potabilización, y más cara. La Intendencia de Montevideo también presentó un recurso para anular la licitación del proyecto. El recurso del consultorio de la Facultad pone énfasis en los impactos ambientales y territoriales del proyecto Neptuno. El costo del proyecto sería de centenares de millones de dólares, que el Estado debería pagar a los privados, a lo largo de varias décadas. Y el costo de potabilización también sería muy alto, en comparación con el agua de ríos. Exportadores se quejan por “impactos” de la baja del dólar y piden al Banco Central “modificar el rumbo”. En lo que va del año la cotización cayó más de 10% y está por debajo de $ 39 el interbancario. Y un dólar bajo, claro, perjudica a los exportadores, y beneficia a casi todos los demás que ganamos el sustento en pesos. Tarifas de Antel subirán en enero, tras dos años sin aumentos. Pretenden que el aumento sea menor a la inflación. Se definió calendario de clases para el 2023. Educación inicial y primaria comenzarán el 6 de marzo, desde inicial a segundo año, y el martes de 3º a 6º. Vacaciones de invierno del 17 al 21 julio, las de primavera del 20 al 22 de setiembre. (Cortitas, che). Las clases terminarán el 18 de diciembre. Secundaria y UTU también comenzarán entre el 6 y el 7 de marzo. Para ellos, vacaciones de invierno del 10 al 21 de julio, y las de primavera igual que Primaria. Terminarán las clases el 2 de diciembre. El Consejo Directivo Central (Codicen) de la educación eliminó la escala numérica de notas. Ahora las calificaciones serán en base a cinco juicios: regular, regular-bueno, bueno, muy bueno y sobresaliente. (Iguales a los que teníamos nosotros de chicos). Aunque nosotros teníamos “deficiente”, “muy bueno bueno” y “sobresaliente muy bueno”, también. (Vos eras puros deficientes). Mentira, puros sobresalientes. Atenti, por segunda vez. Tenemos los primeros registros fotográfico y fílmicos de presencia estable de al menos un puma en Uruguay. Es un lugar no revelado del norte, dónde investigadores lograron registrar repetidamente a un macho joven, con cámaras trampa. Es una zona de plantaciones forestales aisladas, con muy poco tránsito de gente y abundantes presas para ese, al parecer, único puma. (Ojalá se consiga una novia y se instale por allí). Ojalá. Los investigadores se negaron a revelar en qué zona está, para que no vayan cazadores con poca o nula conciencia ecológica, a buscarlo y matarlo. Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional (PN) en las últimas elecciones, busca crear un grupo nacional para ser candidata. (Hay unos cuantos nenes peleándose por ese trompo). Hasta ahora, esas peleas son muy cordiales y silenciosas. Uruguay tiene el mejor gobierno de América Latina, según estudio del Instituto Mesías – Inteligencia de Marca, España. A nivel mundial estamos en el lugar 18. Avanzamos 14 lugares desde el año 2005. La medición se hizo entre los años 2002 y 2021. Sin votos del FA, Senado elevó al Ejecutivo moción para reparar a víctimas de la guerrilla. Lilián Kechichian, senadora del FA, hablando en nombre de su bancada no compartió la “equiparación” entre terrorismo de Estado y “acciones individuales”, aunque ambas “son condenables”. Henry Cohen, exintegrante del grupo científico (GACH) que asesoró al gobierno en pandemia, fue galardonado con un premio de la Organización Mundial de Gastroenterología. Fue el primer latinoamericano en recibir la medalla Henry Bockus, que se da cada cuatro años. Cohen, catedrático de Gastroenterología de la UdelaR, es una eminencia mundial en ese terreno. Prefectura desarticuló banda que robaba mercadería de contenedores y la vendía por internet. Operaban en el puerto de Montevideo. Robaban, y vendían, computadoras portátiles, teléfonos móviles, perfumes y ropa de alto valor. Si querés tener un buen resumen semanal de noticias, y además morirte de risa, te recomiendo el de ZIN TV, en Youtube . Descacharrante. 