Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 9 de diciembre de 2022

Querida/o: Hoy cumpliría años Juanpedrito, 92. Lo trajo la crisis de 1929, justo pa disfrutar como querubín del Mundial de 1930, del país de las vacas gordas y el Maracanazo de 1950, del que no se cansaba de hablar, nunca.



Pero volvamos a lo nuestro, que sigue siendo el Caso Astesiano. Fiscalía dijo que podría comenzar a analizar los mensajes entre Astesiano y el presidente Lacalle, que quedaron vedados a la investigación en primera instancia. Se habla mucho de los 454 kg de pescado congelado que según las conversaciones de Whatsapp recibió el presidente desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), por valija diplomática. Lacalle dice que era pescado, y que era para él. Llegó a la residencia presidencial, pero a nombre de Astesiano. Si era pescado, se violaron normas aduaneras y bromatológicas nacionales, y reglamentación internacional sobre el uso de la valija diplomática. Recién se reveló que recientemente Presidencia donó pescado a varias ollas populares, luego de siete meses de arribada esa valija diplomática, y dicen que es el mismo pescado. El ojo está puesto ahora también en Vertical Skies, la empresa de seguridad uruguaya con sede en Miami, que tenía estrecho contacto con Astesiano. La empresa está en el ojo de la tormenta por supuestamente participar en espionaje sobre dos senadores del Frente Amplio (FA) que denunciaron la concesión del puerto a Katoen Natie. Y ahora también los miran con lupa por venta de drones y otro equipamiento militar al Estado uruguayo. El ministro de Defensa, Javier García, suspendió una licitación ya adjudicada a la empresa para la compra de mochilas militares. (¿Por qué no hablás más de fútbol?). Bueno, nos obligan a salir. Como ya sabés fuimos eliminados a pesar de ganarle a Ghana 2-0 en la última fecha. Dos goles de Giorgian de Arrascaeta, que había sido suplente en los dos primeros partidos. Fueron los únicos dos goles de Uruguay en el Mundial. Luego del partido cayó una avalancha de críticas sobre el técnico, Diego “Tornado” Alonso, a quien acusan, por lo menos, de ser vientito en lugar de tornado. Juego timorato, defensivo y conservador, jugar a no perder, no hacerse cargo de errores. Eso, sólo para empezar. Y la AUF ya le ofreció renovar su contrato. (Sin palabras). Mañana se hará la tradicional paella gigante de Piriápolis, para iniciar la temprada veraniega. Si podés, andá, a degustar de la paella, y a disfrutar de Piriápolis. Informe jurídico externo contratado por el Instituto de Colonización (INC) por U$S 10 mil concluyó que el senador Guido Manini Ríos no es colono.



Antes, tres informes de la propia División Jurídica del INC habían concluido que sí lo es. (Dejate de suspicacias). ¿Acaso usted leyó algún adjetivo en esas dos oraciones? (No me vengas con tecnicismos). Andrés Berterreche, delegado del FA en el INC, dijo que la decisión del Directorio fue “absolutamente política”. Nueva encuesta de Usina de Percepción Ciudadana, UPC. Para 28%, el intendente de Canelones Yamandú Orsi (FA) será el próximo presidente. Carolina Cosse (intendenta de Montevideo, FA) 15%, Álvaro Delgado (secretario Presidencia, PN) 13%. Otro candidato de la coalición 12% y otro del FA, 7%. El 25% de los encuestados no dio ningún nombre. A Cosse le va mejor entre los más jóvenes, entre 30 y 44 años, a Orsi entre los votantes entre 45 y 59 años, y a Delgado entre los mayores de 60 años. 17 mujeres fueron rescatadas de una red de trata de personas en Durazno. Se trataba de una “whiskería” (prostíbulo) en la localidad de Centenario. Las mujeres son uruguayas, venezolanas, dominicanas y cubanas. Hay un hombre de 44 años detenido, por presunta explotación sexual. Cifras oficiales prevén la pérdica de unos 100 grupos en Secundaria para el 2023. Para el sindicato docente, eso significará más estudiantes por grupo, y menos puestos de trabajo para docentes. Y mayor deserción, porque muchos estudiantes deberán trasladarse mayores distancias para conseguir grupo en su orientación. El gobierno pretende renovar por vía administrativa, y no por subasta, dos bandas de espectro radioeléctrico de telefonía celular. Ambas vencen a mediados de mes. Desde el FA, e incluso en la interna de la coalición, se dice que eso favorecería a Movistar, en detrimento de la estatal Antel. No es la primera vez que se acusa al gobierno de favorecer a competidores de la estatal Antel. Ya se dijo antes con la portabilidad numérica, la reducción de la tasa de interconexión y la intención de utilizar la infraestructura de Antel por parte de sus competidores. Al parecer Antel ya ha encargado un programa informático que le permita compartir su red de fibra óptica, única en el país, con sus competidores privados. Hay alerta por ola de calor, hasta mañana. (Chocolate por la noticia, la estamos sufiendo desde hace días). Acá en Minas hemos andado cerca de los 40ºC. Renunció el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, uno de los jerarcas indagadas en el caso Astesiano. Ferreira ofreció a Astesiano, según los mensajes de Whatsapp, que Inteligencia investigara redes sociales del novio de la hija del último, en un caso de violencia doméstica. Además, en otro mensaje a Astesiano se refiere al senador del FA Alejandro Sánchez como un “sorete”, un “sucio de mierda”, una “lacra” y un “reverendo HDP”. Según el ministro de Interior Luis Alberto Heber, a Ferreira su renuncia “lo enaltece, porque deja a la administración sin compromisos”.

Uruguay emitió un comunicado unilateral tras reunión del Mercosur que hubo lunes y martes en Montevideo. El resto de los socios (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) se expresaron en conjunto. Los comunicados tienen leves pero sugerentes diferencias. En el suyo, Uruguay reclama avanzar en la flexibilización del Mercosur y eliminar todas las restricciones en el comercio intrabloque en un año, entre otras cosas. El presidente argentino Alberto Fernández recriminó al gobierno uruguayo por no cumplir las normas básicas del bloque, al comenzar negociaciones por tratados de comercio con otros países, por separado. El canciller argentino Santiago Cafiero fue más duro y habló de posible ruptura del Mercosur por parte de Uruguay.

Expertos del FA recomendaron acompañar sólo 20 artículos o literales del proyecto de reforma jubilatoria. Es una décima parte de los artículos de la ley. El apoyo es por temas puntuales, como la mejora en aumentar a dos años de trabajo el reconocimiento por hijo con discapacidad severa para madres trabajadoras, y ampliar hasta 23 años la pensión a hijos/as solteros/as cuando cursen estudios terciarios. Entre otros. La inflación de noviembre se ubicó según el INE en 0,28%. En todo el 2022 llevamos 8,57%, lejos del rango meta de 3% a 6% del gobierno para todo el 2022. La inflación anualizada llegó a 8,46%. La Justicia procesó con prisión al militar retirado Rogelio Garmendia por torturas en el Batallón de Infantería Nº 13, en 1972. Fue condenado por privación de libertad, violencia privada y lesiones graves. Garmendia era entonces teniente segundo y participaba en interrogatorios y torturas, en el centro clandestino de detención que existía allí. Fiscalía archivó denuncia contra el ex ministro colorado de Tursimo, Germán Cardoso, por contratación de la empresa Kirma Services para publicidad.

El fiscal Gilberto Rodríguez entendió que si bien pueden existir irregularidades administrativas, “no hay delitos que ameriten un reproche penal”. La Fiscalía continuará investigando otras dos carpetas vinculadas al caso, que involucran a un adscripto a Cardoso en el ministerio, y a un asesor. Exportaciones uruguayas cayeron 9,9 % en noviembre (fueron U$S 767 millones en el mes) respecto al mismo mes de 2021. De enero a noviembre subieron 25,3% respecto a 2021, y llegaron a U$S 10.433 millones. A doce meses subieron 26,2% respecto al período cerrado en el mismo mes, en 2021. Los productos más exportados fueron carne, semillas y oleaginosas y madera, en ese orden. China ha sido nuestro principal cliente este año, sobre todo por exportaciones de soja al país asiático.

Brasil en segundo lugar. El Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) abrirá un centro para atención inmediata de adolescentes víctimas de explotación sexual. Permanecerá abierto las 24 horas y será de corta estadía. Ya está abierta la licitación para su construcción y equipamiento. El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, promoverá estudios para construir un nuevo puente internacional entre Argentina y Uruguay. Más concretamente, entre Bella Unión (Artigas) y Monte Caseros, sobre el Río Uruguay. Este puente reduciría sensiblemente el costo del transporte de carga y de pasajeros en esas zonas de ambos países. Encuesta de Equipos sobre aprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. 44% aprueba (49% en octubre) y 44% desaprueba (32% en octubre). Es el registro más bajo de apoyo y el más alto de desaprobación desde que se inició su gobierno. Aprobación es de 72% entre votantes de derecha, y el rechazo de 77% entre votantes de izquierda, algo previsible.

Se espera que la aprobación del presidente aumente en la última parte de su mandato, como ha ocurrido con casi todos los presidentes desde 1985. Roberto Markarian recibió un título de doctor honoris causa de la Facultad de Ingeniería (FING). Desde la FEUU recordaron sus años de militancia estudiantil, allá en la década de 1960. MSP advierte por aumento de casos de Covid-19 y recomienda retomar el uso de tapabocas. A cuidarse. El ministro de Salud Daniel Salinas adelantó que dejará el cargo el 2 de marzo y que intentará “zafar” de ser candidato en 2024, como quiere su partido, Cabildo Abierto (CA). Fiscalía archivó la causa por la filtración del Plan de Inteligencia, realizada por el director nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé. Este afirmó que la filtración se dio luego de una reunión en el Parlamento, y el presidente Lacalle dijo lo mismo después, apuntando a legisladores del FA, y hablando de “traición a la patria”. Se comprobó que la versión filtrada provino del Poder Ejecutivo. Ahora el FA reclama la renuncia de Garcé, por el doble papelón. Además, el FA analiza interpelar nuevamente al ministro de Interior, Luis Alberto Heber, por la inseguridad. La vicepresidenta Beatriz Argimón trasladó información sobre la donación de pescado de Presidencia a los coordinadores de bancada de la coalición de gobierno. Desde el FA criticaron a Argimón porque sólo informó a legisladores oficialistas. Procesaron con prisión a los militares Glauco Yanone y Carlos Rosell por el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti en Porto Alegre, en noviembre de 1978. Rodríguez y Celiberti fueron secuestrados junto a sus hijos de 3 y 7 años, que fueron entregados a sus abuelos maternos 18 días después. Apareció cerca de Minas un tatú de rabo molle (Cabassous tatouay), especie extremadamente rara en Uruguay. Es el armadillo más grande que existe en el país, y la aparición más austral del animal, en todo el mundo. La última vez que se lo vio fue hace un año y medio. Entonces, unos policías de patrulla por Minas encontraron a uno caminando por la rambla de la ciudad. Lo llevaron a la comisaría a pasar la noche y lo soltaron en un espacio silvestre al otro día.

El gobierno de Canelones logró que se aprobara en la Junta un fideicomiso por $ 880 millones (unos U$S 22 milllones) para caminería rural, limpieza e iluminación. Tuvo el apoyo decisivo de un edil colorado, Jerónimo Costa, para poder ser aprobado. Desde la Intendencia (del FA) dicen que al proyecto le dieron trámite exprés para evitar presiones desde la Torre Ejecutiva, como ya ocurrió recientemente. Y es todo por hoy, que se me hizo larga. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano