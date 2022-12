Desde Minas , Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 2 de diciembre de 2022

Querida/o: ¿Te acordás del caso Astesiano, que comenzó con una investigación sobre fabricación y venta de pasaportes irregulares a ciudadanos rusos? Alejandro Astesiano, exjefe de la seguridad del presidente Lacalle ahora preso, tenía una red mafiosa montada en la sede de Presidencia, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Bueno, olvidate de los pasaportes, ya nadie habla de eso. Porque la cosa se puso mucho peor, mucho de verdad. Comenzaron a trascender a los medios los mensajes de Whatsapp de Astesiano, y no podés creer lo que salta, cada día. Lo más grave: una empresa privada de seguridad llamada Vertical Skies pidió a Astesiano que le consiguiera información personal (“fichas”) sobre dos senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, cuando estos denunciaban a la justicia la extensión de la concesión del puerto a la empresa Katoen Natie hasta el año 2081.

Esta empresa de seguridad tiene su sede en Miami y es encabezada por varios militares uruguayos retirados. Y los mensajes dan a entender que la empresa quería la información para extorsionar a los senadores, y que retiraran la denuncia. (¡Tenemos nuestro propio Watergate!) A eso iba. Desde el gobierno se repudió el espionaje ilegal sobre legisladores de la oposición. Pero no se entiende. A Astesiano no le interesaba ni le servía de ninguna manera, para sí mismo, investigar a dos senadores del FA. A una empresa de seguridad con sede en Miami, tampoco… pero sí a quien haya pagado a esa empresa para que investigara a dos senadores. (¿Y quién les pagó?) A eso voy. A nadie parece interesarle quién ordenó ese espionaje, y quién pagó por ese trabajo, y la Justicia parece no estar investigando ese asunto. La misma empresa de seguridad hacía lobby, vía Astesiano, a favor de una compañía surcoreana que pretendía vender dos buques patrulleros a la Armada uruguaya, un negocio por unos U$S 200 millones. Y hacía lobby además para diversas empresas extranjeras que pretendían vender al Estado uruguayo drones militares y otro equipamiento para el Ejército. Y Astesiano intermediaba, “facilitaba”, y daba información reservada a la empresa, por ejemplo sobre reuniones privadas de Lacalle, y organizaba encuentros con el presidente.

Aparecen mensajes sobre reuniones del presidente Lacalle con el principal ejecutivo de Vertical Skies, en la residencia presidencial. Es todo muy loco. Pero hay mucho más. El gobierno negó enfáticamente que se haya hecho desde el Estado espionaje sobre los dos senadores del FA, y el jefe del servicio centralizado de información del Ministerio del Interior lo negó hasta en el Parlamento, junto al ministro Luis Alberto Heber. Y casi al día siguiente se supo que el mismo jefe de ese servicio informático le había dado a Astesiano y a otra gente a su cargo ingreso remoto al sistema, que permite revisar la información personal de cualquier ciudadano que esté registrado allí. Parece un chiste, pero si es así, es trágico y macabro para la democracia. Pero hubo medidas draconianas, fulminantes: una funcionaria de Migraciones de Aceguá que ingresó al sistema informático buscando información sobre el senador Charles Carrera, fue inmediatamente separada de su cargo y sometida a sumario. (Me estás jodiendo). En absoluto. Astesiano dio una entrevista exclusiva a El País desde la cárcel. Negó haber cometido los delitos de los que se le acusan. El director nacional de Inteligencia, Claudio Correa, declaró como indagado ante la fiscal Fossati, por este caso. Correa fue el responsable de la detención de Astesiano. Más bombas, en el mismo caso. La fiscal del caso, Gabriela Fossatti, reconoció a los medios que aceptó un pedido de Presidencia para que las conversaciones de Whatsapp entre Astesiano y el presidente Lacalle fueran borradas y excluidas de la investigación. Y el mismo presidente Lacalle había asegurado un par de días antes que se iría “hasta el hueso”. En la Fiscalía de Corte habría, dicen, molestia con la fiscal Fossatti, por haber aceptado excluir esos mensajes, que podían ser de importancia para la causa. La vicepresidenta Beatriz Argimón convocó a una sesión urgente del Senado para analizar el posible espionaje sobre dos senadores del FA. Todos anunciaron que irían, pero los senadores blancos no aparecieron ni por casualidad. El secretario y el prosecretario de Presidencia, Alvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, declararon ante la fiscal Fossatti como testigos. Sus declaraciones quedaron bajo reserva, a pedido de la fiscal, por unos 40 días. Un juez penal imputó al excónsul uruguayo en Rusia, Stefano Di Conza, con prisión preventiva hasta el 6 de febrero, por el delito de fraude. Di Conza tramitó por mucho tiempo pasaportes apócrifos para ciudadanos rusos. Dicen que pueden ser cientos, o miles, y que cobraba unos U$S 20.000 por cada pasaporte. (Aflojale un poco, no termina más este asunto). Parece no tener fin. El FA pidió al presidente Lacalle Pou y al sistema político que “repudien” las “prácticas mafiosas” de “extorsión” contra los senadores Bergara y Carrera. Unos cuantos, entre ellos el publicista Esteban Valenti, reclaman la renuncia de Lacalle, pero el oficialismo, o al menos los sectores más cercanos al presidente, están abroquelados tras una posición de tratar de restarle importancia al asunto. Han intentado repetidamente presentar a Astesiano como un funcionario sin importancia o como único responsable, pero casi nadie parece creerles. Una encuesta de noviembre de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) reveló que 69% de la población cree que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno (65% en octubre). Entre las personas que tienen entre 18 y 29 años el porcentaje sube a 75%. Según la misma encuesta, la aprobación del presidente Lacalle pasó de 40% en octubre a 35% en noviembre. 43% la desaprueba, 18% ni fu ni fa, 4% no sabe o no contesta. Para 52% el caso Astesiano afectó negativamente su valoración sobre el presidente. Para 37% no impactó, a 7% le influyó positivamente y 4% no sabe. 61% tiene poca o ninguna confianza en el ministro de Interior Luis Alberto Heber, 45% dice que debería permanecer en su cargo, y 43% que debería renunciar. Para el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini R’ios, el presidente cometió “un grave error” al nombrar a Astesiano como su jefe de custodia. Una más. (¿Más?) Y no sabés todo lo que estoy dejando afuera. Astesiano recibió información sobre Mario Layera, exdirector nacional de Policía, cuando éste se pronunció públicamente contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), en marzo pasado. Ayer, el semanario Búsqueda reveló que Astesiano tenía otros dos celulares, además del que está brindando este volcán de revelaciones, Así que imaginate. No se sabe dónde están esos aparatos. Se supo que la fiscal Fossatti podría incluir conversaciones de Whatsapp de Astesiano con el presidente si la investigación así lo requiriera. Los senadores Bergara y Carrera se reunieron con el Fiscal de Corte para hablar sobre el espionaje en su contra. (Insisto: ¿quien ordenó a la empresa de Miami hacer espionaje sobre los senadores, y quién les pagó para hacerlo?) Qué pesado que es usted, m’hijo. Lacalle habló con los periodistas y catalogó lo que está saliendo a la prensa y las declaraciones y reclamos de la oposición sobre el caso Astesiano como “manija” en contra del gobierno. Lo que pasa es que, por la cuarta parte de las cosas que se han revelado en los últimas semanas, en muchos países del mundo habría caído el gobierno de manera fulminante. Espionaje sobre legisladores, pasaportes falsos, vigilancia ilegal, tráfico de influencias. Es como mucho. Y el gobierno parece uno de esos boxeadores que cuando ya han recibido un castigo considerable, sigue parado, pero no puede ensayar una defensa aceptable. (Groggy, se dice). Eso mismo. Uruguay presentó formalmente la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico. Argentina, Brasil y Paraguay ya informaron que si Uruguay avanzaba en negociaciones, presentarían demandas jurídicas y comerciales contra nuestro país, que al parecer violaría acuerdos del Mercosur con esta solicitud. La Asamblea Técnico Docente (ATD) de Secundaria denunció “un vaciamiento absoluto” del contenido de educación sexual en los programas preliminares de la reforma curricular. Según la ATD, ninguno de los textos trata la sexualidad ni la educación sexual. Y aseguran que las nuevas normas habilitan “miradas conservadoras” e incluso “abordajes religiosos” sobre el tema. Ay, mamita. Gobierno definió mantener precio de los combustibles en diciembre. Nafta Super $ 74,88, Premium $ 76,85, Gasoil $ 64,99, kg de supergas $ 63,65. Si lo querés en dólares, la cotización está planchada, a unos $ 40 por dólar. O sea que nuestros combustibles, aunque no suban, ya están carísimos. Fiscalía archivó la causa Katoen Natie sobre concesión de la terminal de contenedores hasta el año 2081. El FA anunció que solicitará el reexamen del caso. Al senador Charles Carrera, uno de los denunciantes, le resultó llamativo el archivo de un caso con “decenas de ilegalidades”. También se archivó la investigación de la filtración del Plan de Inteligencia, denunciada por el director nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé. Y basta por hoy. (Sólo te ocupaste de Astesiano, o casi). Es que no hay más remedio, hasta el Washington Post escribe sobre el espionaje a legisladores en Uruguay. (Yo no leo el Washington Post). No sabe lo que se pierde. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano