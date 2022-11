Desde Minas, Lavalleja, llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 25 de noviembre de2022

Querida/o: Bueno, no pudo ser, empatamos con Corea del Sur, y jugando más o menos. Aunque jugando mal y todo, si hubiera entrado el cabezazo de Godín o el zapatazo de Valverde, que dieron en el palo los dos, yo todavía andaría a los gritos por el barrio. Ahora a esperar al lunes y enfrentar a Portugal, que le ganó 3-2 a Ghana. Hay que ganar para llegar con buena chance al tercer partido. (Se dice fácil). Hoy habrá dos movilizaciones a partir de las 18 horas en Montevideo. Ambas, contra la violencia machista, convocadas por diferentes colectivos. En lo que va del año hubo 28 femicidios, tres más que en todo 2021 y nueve más que en el 2020. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Senado aprobó ampliar medidas de alivio fiscal para micro y pequeñas empresas de zonas fronterizas, y especialmente del litoral. Se exonera 100% de aportes patronales al BPS, el monotributo y monotributo social del Mides, del IVA mínimo mensual para pequeñas empresas, y otros.

Los comerciantes del litoral aceptan ampliación de medidas, pero reclaman soluciones a corto plazo. El comercio del litoral, con la enorme diferencia de precios con Argentina, la está pasando muy mal. El Caso Astesiano sigue en las portadas, nacionales e internacionales. Ahora se conocen detalles de los mensajes de Whatsapp del teléfono de Astesiano, y te dan escalofríos. Se supo que Astesiano coordinó reunión entre el presidente Lacalle y el número tres del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, EAU. El senador Jorge Gandini dijo que eso era falso y que fue él quien organizó la reunión, pero los mensajes no dejan lugar a muchas dudas. Se sabe que Astesiano tenía acceso a cámaras de videovigliancia policial, y según afirma él mismo en sus mensajes, también a El Guardián, el sistema informático de intercepción y grabación de llamados y mensajes de cualquier teléfono. El ministro de Interior Luis Alberto Heber desmintió lo de El Guardián, pero los mensajes indican lo contrario. Hay 462 policías de 29 reparticiones habilitados a trabajar con El Guardián, pero sólo con orden de un juez. Un jerarca policial reconoció que desde Presidencia se puede acceder a más de 8.500 cámaras policiales de videovigilancia, de todo el país. Astesiano ofreció a un empresario argentino uso de drones, móviles y efectivos policiales. En otros mensajes habla de pago de comisiones en posible compra de implementos de seguridad policial por parte del gobierno, a una empresa española. La verdad, todo este asunto da una mezcla de indignación, pena y vergüenza ajena. La lista de posibles delitos se hace cada día más larga, y el gobierno ya no sabe qué hacer para quitarle importancia al asunto, y al propio Astesiano, al que pretenden presentar casi como un ujier que traía el café. El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, cuestionó el acceso a datos personales a través de cámaras de videovigilancia y pesquisa de celulares, por parte de Astesiano, lo que constituiría una violación a los Derechos Humanos.

Fiscalía estudia ahora vinculación de seis altos jerarcas policiales con el caso. Todos se mantienen en sus cargos, y hasta ahora se han negado a declarar. Astesiano es como una bomba que estalla repetidamente, cada semana. La oposición no descarta interpelar nuevamente al ministro Heber por el caso. El arquitecto y exintendente capitalino por el FA Mariano Arana fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Fue intendente en dos períodos, entre 1995 y 2005. Fue además senador, ministro de Vivienda y edil. Y es uno de los arquitectos más respetados y queridos del país. El catalán Joan Manuel Serrat ofreció un recital en Montevideo, en su última gira artística internacional. Fue homenajeado por la Fundación Mario Benedetti (fue amigo cercano del poeta) y recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad (UdelaR). Antes del primer partido del Mundial, 22% de los uruguayos creía que la Celeste sería campeona del Mundo, y 43% creía que la selección llegaría lejos. Encuesta de Equipos, que se puso en modo mundialista, al igual que el resto del país. Habría que hacer otra encuesta ahora, luego del primer partido, a ver qué da. El sindicato de la construcción, Sunca, hizo un paro general parcial ayer, tras la muerte de un trabajador en la nueva planta de celulosa de UPM. El Sunca realiza un paro general ante la muerte de cada obrero del sector en su lugar de trabajo. Monitoreo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y de la Facultad de Química encontró glifosato en el agua potable de muestras de Colonia, Maldonado, Lavalleja, Canelones y Florida. Con valores por debajo de los máximos permitidos, pero igualmente presentes. También encontraron coliformes, bacterias y toxinas. De 500 muestras de 200 localidades, encontraron 79 casos en que no se cumplen los requisitos para ser agua potable. Desde hace décadas se viene degradando buena parte de nuestras fuentes de agua dulce, por actividad industrial y agrícola, y contaminación doméstica. Y no estamos tan alarmados como esta degradación ameritaría. La Justicia convocó a juicio oral por la causa Los Vagones, en diciembre. Los Vagones fue un centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Canelones desde fines de los 60 a mediados de los años 70 del siglo pasado. Por la causa ya han sido imputados tres policías retirados. Dos de ellos ya fallecieron, uno de ellos por suicidio. El sindicato ferroviario Unión Ferroviaria sostiene que reestructura de AFE implica rebaja salarial de 50% para 120 funcionarios de mantenimiento que según se definió en la última Rendición de Cuentas, pasarían al Ministerio de Transporte (MTOP). Estos 120 trabajan en el interior y por eso cobran viáticos por casi la mitad de sus salarios, que dejarían de percibir cuando pasen al MTOP. En AFE quedarían en total 260 funcionarios si se van esos 120. Sólo con votos oficialistas, el Parlamento aprobó ley que elimina el cogobierno en el Consejo Directivo de la Universidad Tecnolóigica, UTEC. Todos los consejeros pasarán a ser designados por el Poder Ejecutivo, y se elimina representación de trabajadores, empresarios, docentes y estudiantes. (Para mí, viejo y entusiasta partidario de la Reforma de Córdoba, es un triste retroceso). M’hijo, usté no era nacido en 1918, cuando el movimiento estudiantil de Córdoba. (Pero sí estuve con Juanpedrito en las movilizaciones de la FEUU, en la década de 1950). Pah, m’hijo, igualmente resultó bien viejito, usté. Agrupaciones estudiantiles de la UdelaR, incluyendo algunas de militantes colorados, rechazaron la eliminación del cogobierno en la UTEC. En lo que va del año, el dólar ha subido 10% en el mundo, pero aquí ha caído 11,5% frente a nuestra moneda. Esto afecta negativamente sobre todo a quienes tienen ingresos o ahorros en dólares, pero favorece a quienes utilizan insumos pagados en dólares para producir o trabajar. La cotización acá ha llegado a estar debajo de los $ 40 por dólar, y parece planchado. El tema es que las exportaciones, sobre todo las cárnicas, han batido récords de volúmenes y precios en los últimos dos años. Y el país se ha visto inundado de dólares, muchos dólares, en manos de los sectores exportadores, que reclaman, claro, una devaluación del peso. Servicio Civil anunció que a partir del 2023 se eliminarán los sorteos y se implementará un currículum digital para ingresar a trabajar al Estado. (Que avisen en el interior del país, donde el ingreso a muchas intendencias es casi siempre por estricto dedo, y los sorteos, cuando existen, son raros). Murió a los 71 años la exministra del Interior y legisladora frenteamplista Daisy Tourné. Fue maestra de profesión, diputada y senadora, y también ministra. Fue recordada y reconocida con respeto y cariño por dirigentes de todos los partidos. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, anunció que el puente de La Barra cercano a Punta del Este fue habilitado nuevamente para la circulación de vehículos, pero no tránsito pesado. Encuesta de Cifra. 50 % de los montevideanos aprueba la gestión de la intendenta Carolina Cosse y 29 % la desaprueba. 14% ni fu ni fa, 7% no opina. Su aprobación cayó 12% desde que asumió, algo que se considera normal para gobernantes. Y Cosse conserva casi la misma aprobación que los votos que la llevaron al cargo. Delincuentes ingresaron a la refinería de La Teja de ANCAP y se llevaron $ 3,5 millones de Tesorería. Quizá por pura coincidencia, en el momento del robo las cámaras de seguridad estaban apagadas. ANCAP decidió eliminar el uso de dinero en efectivo en la refinería, y en el futuro próximo, en la empresa en su totalidad. Bueno, hasta el viernes que viene, cuando tendremos el último partido de la serie del Mundial, frente a Ghana. Esperemos que ese día aún tengamos chances de clasificar a Octavos. (Mirá que resultaste pesimista, ¿eh?). Es que no fue el empate, no la ví jugar nada bien a la selección. (Mire que es Uruguay y no Argentina, o Brasil, o Francia). É vero. Estamos hechos para sufrir. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano