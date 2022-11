Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 4 de noviembre de 2022

Querida/o: Las elecciones en Brasil del domingo pasado fueron seguidas muy de cerca por acá, como era de esperar. Pepe Mujica viajó a Brasil y estuvo con Lula el día de la elección. Se llevó con él al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Este es el pollo de Mujica para las próximas elecciones presidenciales aquí. No lo oculta nada Mujica, al contrario, y para Orsi es un apoyo crucial, para ser candidato del FA. El que patinó mal fue Gerardo Sotelo, director nacional de los medios de comunicación públicos.

Luego del triunfo de Lula, Sotelo escribió en Twitter un bochornoso mensaje. “Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita”. Fue la primera reacción de una autoridad pública uruguaya sobre el nuevo presidente de Brasil, nuestro gigante vecino y principal socio comercial, ahora. Enseguida, el líder de su Partido Independiente (PI), el ministro de Trabajo Pablo Mieres, dijo que se trataba de un “error importante”. Y para el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, fue un “error inexcusable”. Sotelo se disculpó casi obligado, se tomó licencia desde el martes y se llamó a silencio desde entonces. Y corrieron rumores sobre su renuncia/destitución. Una patinada diplomática monumental que el nuevo gobierno brasileño, que asume en enero, quizá guarde a buen recaudo. El FA no descarta llamar a Sotelo al Parlamento.

Ingresó al Senado el pedido de juicio político de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse (FA). Es casi seguro que no salga, porque necesitaría de votos de senadores del FA para aprobarse. Cosse anunció que irá a la Junta Departamental antes de fin de año, a pesar del pedido de juicio por parte de ediles opositores, que tuvieron escaso apoyo hasta de la propia coalición multicolor. Javier Chá debió renunciar instantáneamente como representante de la Intendencia de Canelones en comisión que controla el Hipódromo de Las Piedras. Eso, después de conocerse un mensaje de audio de Chá, diciendo que “faltan 23 meses para que le rompamos el culo en Uruguay”, en referencia al triunfo de Lula en Brasil. Para el intendente canario Yamandú Orsi, lo que dijo Chá en su mensaje es “un disparate”. Suicidios de policías prendieron las alarmas en el sindicato del sector. Fueron tres suicidios en los últimos días, y 16 en lo que va del año, más tres operadores penitenciarios. Santiago González, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI) no tuvo mejor idea que restarle importancia al tema, diciendo que el índice de suicidios en la Policía no es mayor que en otros sectores laborales. El PIT-CNT apoyó el reclamo del sindicato policial para que se trabaje en ese aspecto. Encuesta de Cifra sobre el gobierno. Aprobación 47% (48% en agosto), desaprobación 42% (38%). En todo el 2022 la aprobación bajó 8% y la desaprobación subió 8%. La aprobación promedio del gobierno de Lacalle Pou fue de 63% en el 2020, luego 60% en su segundo año, y de 50% en este. La desaprobación creció 11% entre 2020 y 2021, y 9% entre 2021 y 2022. Incluso con esta caída, la aprobación del gobierno es la mejor entre todos los del último medio siglo, a esta altura del mandato. 80% de los votantes coalicionarios aprueban la gestión, y 80% de los votantes del FA la desaprueban. A su vez, la aprobación es mayor en el interior, respecto a Montevideo, que tiene balance negativo.

A nueve meses del inicio de la portabilidad numérica, 60.000 personas cambiaron de compañía y se rechazaron 80.000 trámites. Claro fue la única empresa en ganar clientes, como un saldo neto de poco más de mil. Movistar y Antel perdieron entre 600 y 700 cada uno. Diputados aprobó un proyecto del colorado Sebastián Sanguinetti, que otorga a las embarazadas cuatro horas laborales libres al mes para concurrir a controles médicos. El derecho es extensivo a las parejas, y no supone descuento salarial. Es apoyado en principio por todos los partidos. En el año 2020, la fundación A Ganar ganó una licitación del Ministerio de Transporte (MTOP) idéntica a otra que en 2022 observó el Tribunal de Cuentas, TC. Se trata de ingresos, en el 2020, de diversos técnicos a la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del MTOP, la mayoría de ellos de militantes de las listas 33 y 71 del PN. Santiago Borsari, titular de la DNA, es dirigente de la Lista 71. A los ingresados en el 2020 ya se les prorrogó el contrato. La fundación A Ganar, que ha ganado llamados en diversos organismos e intendencias del interior, tiene una fuerte vinculación con el PN. Según el TC, el MTOP no podía hacer un llamado para un programa sociolaboral, y menos para cargos técnicos, en esas condiciones. Se estima que A Ganar ha ganado contratos directos o licitaciones abreviadas del Estado por más de U$S 10 millones en los últimos dos años. Legisladores del FA denuncian que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) beneficia especialmente a la mutualista privada Círculo Católico con la contratación de servicios. Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, ocupó cargos jerárquicos en el Círculo Católico, antes de asumir en ASSE. El sindicato Fancap está en conflicto por arrendamiento de planta de abastacimiento de combustible aéreo en Laguna del Sauce, perteneciente a ANCAP. Esta arrendó la planta a una empresa privada sin consultar a los trabajadores. Denuncian que cortafuego realizado en área protegida Cerro Verde, de Rocha, causó daños en zona de intervención mínima, la más sensible desde el punto de vista ecológico. En el plan de manejo del área protegida se prevé hacer sí un cortafuego para combatir incendios forestales, pero con otro trazado que afectaría menos el ambiente. Según el director del área, se hizo así por falta de tiempo y porque es más barato. En Cerro Verde hay presencia de gato montés, margay -un felino bastante raro-, ciervo guazubirá, mano pelada y hurón. Hay por lo menos 52 especies de aves y anfibios como el sapito de Darwin y la rana motor, ambos en serio riesgo de extinción. Sus bosques psamófilos son de los últimos que quedan en el país. (¿Psamoqué…?). Es un bosque arbustivo que en el pasado ocupó buena parte de la costa atlántica. Puede crecer en la arena de la playa, resiste las duras condiciones de la costa y juega un papel crucial en la dinámica de las dunas costeras. Y ya no queda casi nada de él en el país. Octubre cerró con un récord histórico de homicidios. Con 40 casos superó el pico máximo que se había registrado en octubre de 2019, con 38. Fueron 321 homicidios en los primeros diez meses del año, 21 más que en todo 2021. En el primer semestre del año hubo 188, un 39% más que en el mismo período de 2021. Después del primer semestre, el Ministerio del Interior simplemente dejó de publicar información sobre el tema, que antes se conocía mensualmente, o al menos trimestralmente. Según cálculos que hacen técnicos del FA, en mayo hubo 43 homicidios, o sea 3 más que en octubre. Relevamientos de medios muestran que en julio fueron 36, en agosto 35 y en setiembre 22. Para que te hagas una idea, en Noruega, con 5,4 millones de habitantes, hubo 28 homicidios en todo el año 2017, 25 en el 2018, 28 en el 2019, y 31 en el 2020. Acá tenemos, casi en cualquier mes, más homicidios que Noruega en todo un año. Y eso no parece preocupar, o indignar, a la gente suficiente, y casi nadie se pregunta porqué tenemos esta situación dantesca. En América del Sur, sólo estamos por debajo de Venezuela, Brasil y Colombia en la tasa de homicidios intencionales. Y vamos escalando posiciones rápidamente. Exdirector de la Escuela de Policía, que fue imputado por violencia privada y lesiones personales contra un cadete, sigue en funciones en la Caja Policial. Separarlo del cargo es potestad del ministro, en este caso Luis Alberto Heber.

. Comenzó convocatoria a becas estudiantiles del Fondo de Solidaridad (FS). Pueden postular a ellas, hasta el 28 de febrero, actuales y futuros estudiantes terciarios de UTU, UdelaR y UTEC. La UdelaR abrió postulaciones para sus propias becas, del 20 de octubre al 30 de noviembre. Las becas del FS alcanzan a unos $ 10.000 mensuales, no reembolsables. Quienes la piden por primera vez, pueden obtenerla por ocho meses. Quienes la renuevan, pueden tenerla por diez meses. No hay límite de cupos, por lo que todos los estudiantes que cumplan las condiciones, acceden a ellas. Si te interesa, visitá el sitio:

fondodesolidaridad.edu.uy. 24% de los egresados de la UdelaR en el 2021 recibieron apoyo del Fondo. El porcentaje viene en aumento cada año, en el 2012 era 17%. Se otorgaron 9.771 becas en el 2021 y 9.754 en el 2022. Más de 74.000 jóvenes participaron en elecciones de la Juventud del Partido Nacional (PN), el sábado pasado. Había más de 600 listas, con 25.000 candidatos. En las últimas elecciones juveniles del PN habían votado 68.197 jóvenes de 14 a 29 años. El domingo volvió el presidente Luis Lacalle Pou de una visita oficial a Japón. Al llegar anunció que no habría aumento del precio de los combustibles en noviembre, por “la espalda” financiera que tiene ahora ANCAP. La cotización del dólar cayó 2,7% en octubre y 9,1% desde enero. El interbancario cerró a $ 40,61 el lunes. Exportaciones cayeron 5,6 % en octubre (U$S 738 millones en total) respecto al mismo mes de 2021. En los primeros diez meses totalizaron U$S 9.717,2 millones, 29;3% más que en el mismo período de 2021. A doce meses, aumentaron 30,8% respecto a 2021. Los principales rubros exportados, en orden descendente, fueron carne, semillas y oleaginosas, y en tercer lugar la madera. El descenso de octubre se debe sobre todo a menores compras desde China, de carne, madera y lácteos. China cayó al segundo lugar de nuestros compradores por segundo mes consecutivo, por detrás de Brasil. La ministra de Vivienda, Irene Moreira (Cabildo Abierto, CA), reconoció a un periodista que la construcción de 50 mil viviendas, anunciada en la campaña electoral de 2019 y al inicio del gobierno, era “una expresión de deseo” y no una meta a cumplir. Según los proyectos en curso y planificados, no se llegaría ni a la cuarta parte de esa cifra, en la actual administración. Falta menos de un mes para el Mundial. Ya me gasté como quince velas, pidiendo que Ronald Araújo se recupere de su lesión y pueda estar con la Celeste. Que ya empezó a entrenar con los reservados locales, y algunos que ya han llegado al país. Vamos que se puede. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano