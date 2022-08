Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, jueves 28 de julio de 2022

Querida/o: Esta vez, un día antes de lo habitual, porque me tomaré unos días de vacaciones. Y la semana próxima pego el faltazo, sabrás perdonarme. El país quedó revolucionado con la vuelta de Luis Suárez, el histórico goleador de la Celeste, a Nacional. Cuando se supo públicamente, no sólo las redes sociales quedaron inundadas de festejos, sino que hasta hubo bocinazos en las calles. (Dejá, son insoportables). Suárez llega fundamentalmente por una campaña que los propios hinchas hicieron por redes sociales, con la frase #SuarezANacional. Llega el domingo y habrá un gran festejo en el Parque Central. (Basta, bolso insoportable). Está bien. El MSP retomó la vacunación anti COVID-19 en niños de 5 a 13 años, luego que un Tribunal de Apelaciones revocara una sentencia del juez Alejandro Recarey. La suspensión de la vacunación duró menos de un mes. Igualmente, con vacunación voluntaria, antes del fallo de Recarey ya se había vacunado la mitad de los niños habilitados para hacerlo. La coalición resolvió enviar a la Asamblea General del Parlamento la nómina completa de 25 postulantes para el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).



Y tienen la voluntad de que de cinco directores, cuatro sean oficialistas y uno de la oposición. Desde el Frente Amplio (FA) se critica que se considere a la INDDHH como el directorio de un ente, con representantes oficialistas y de la oposición. La vicepresidenta Beatriz Argimón coincidió en parte con eso, diciendo que los directores deberían ser electos por su “excelencia” e idoneidad técnica, según dice la ley, y no por su filiación política. Líderes de la coalición de gobierno recibieron ayer el anteproyecto de ley de reforma jubilatoria. Lo discutirán internamente antes de llevarlo al Parlamento. Varios en el gobierno se oponen a tratar el proyecto en el Parlamento si la oposición no lo apoya. Encuesta de Equipos Consultores sobre gestión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse (FA). Aprobación 51%, desaprobación 31%, neutral 15% y no sabe o no contesta 3%. La aprobación de Cosse ha evolucionado de 57% (enero 2021) a 41% (noviembre 2021), 48% (febrero 2022), 44% (abril 2022), y ahora 51%. La desaprobación se ha mantenido estable.

Como era de esperar, la aprobación es mayoritaria entre votantes del FA y minoritaria entre los de la coalición. El gobierno relanzó el programa Ibirapitá, de acceso a servicios digitales para jubilados y pensionistas. Ahora no entregarán gratuitamente tabletas sino teléfonos a mayores de 65 años, que cobren jubilaciones de hasta $ 25.820 mensuales. Estos accederán además a 10 Gigas de internet y 10 Gigas más de acceso a Vera TV al mes, gratuitamente. Quienes cobren hasta $ 43.000 mensuales no accederán gratuitamente a los teléfonos, pero sí a los beneficios para navegar por internet y ver Vera TV. Lanzaron la séptima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae). Será del 1º al 9 de octubre. Son diez espectáculos nacionales y 14 internacionales. Incluyen danza, música, circo, títeres y teatro. Para los exquisitos musicales, estará entre otros el guitarrista estadounidense Pat Metheny, una celebridad mundial. El gobierno busca avanzar en el tratado de libre comercio (TLC) con China. Pero va (e irá) lentamente, creo. Parece difícil que China acepte así nomás hacer un TLC con un país de tres millones de habitantes, molestando a países que concentran 250 millones de habitantes. Pero veremos.

El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo un diálogo telefónico con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski. Lacalle, según un informe oficial, calificó de “invasión” y “acción ilegítima” de Rusia lo que sucede allí. Sindicato de Formación Docente exige anulación de documento de ANEP por plagio. Y piden renuncia de autoridades políticas del Consejo de Formación en Educación, CFE. Un documento de la CFE sobre reforma educativa plagió otro de técnicos educativos del gobierno argentino. Para las autoridades de la ANEP hubo “errores en algunos párrafos”, que serán “subsanados”. En todo el sistema educativo, el plagio es una falta muy grave. El Ejército suspendió a seis militares que trabajaban en el Sistema de Material y Armamento (SMA) por faltante de tres pistolas. Una de las pistolas fue utilizada en un homicidio ocurrido el sábado. Otra encuesta de Equipos Consultores sobre posibles candidatos de los partidos de la coalición de gobierno. En el Partido Nacional (PN), con pregunta abierta, lidera Alvaro Delgado, actual secretario de Presidencia (18%), seguido por Laura Raffo (14%) y por el ministro de Salud, Daniel Salinas, aunque éste pertenece a otro partido, Cabildo Abierto (CA). En realidad, el candidato blanco más mencionado es el presidente Luis Lacalle, pero no puede ser reelecto. En preguntas guiadas, lidera también Delgado (33%), seguido por Laura Raffo (23%) y la vicepresidenta Beatriz Argimón (13%). Jorge Gandini 11% y Juan Sartori 7%. En el Partido Colorado (PC), con pregunta abierta lidera Pedro Bordaberry (27%), seguido por Julio María Sanguinetti (12%) y Ernesto Talvi (11%). Con pregunta guiada (con nombres), Bordaberry 44%, Sanguinetti 22%, Andrés Ojeda 11%, el ministro de Ambiente Adrián Peña 7% y Robert Silva 5%. En CA, su líder Guido Manini Ríos lidera cómodamente con 75% en ambas mediciones, seguido por Daniel Salinas con 10% (espontánea) y 16% (guiada). Incautaron 5 toneladas de cocaína en el puerto belga de Amberes. La droga salió de Paraguay y estuvo en tránsito en Uruguay, camuflada en un cargamento de arroz. La Justicia procesó con prisión al general retirado Juan Rebollo por el asesinato de las Muchachas de Abril.

Los asesinatos de Diana Maidanic (22 años), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19, entonces embarazada) ocurrieron el 21 de abril de 1974. Fiscalía había pedido además el procesamiento de José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick, quienes fallecieron durante el proceso.

Las muchachas fueron acribilladas a balazos en un operativo militar para detener a Washington Barrios, esposo de Reyes. Para senador de CA Guillermo Domenech, el fallo judicial fue “un acto de indisimulada venganza”, y en el sistema judicial hoy actúan “agazapados partidarios del terrorismo marxista”.

El líder de CA, Guido Manini Ríos, escribió también que se trata de una “venganza”. Otro senador se CA, Raúl Lozano, también cuestionó el dictamen judicial, en los mismos términos.

La Asociación de Magistrados respondió a los “cuestionamientos infundados” de los tres. Les recordaron que si no están conformes con el fallo, existen vías legales para reclamar. Rebollo está en prisión domiciliaria. La Justicia uruguaya decidió que barco chino capturado por la Armada no pescó ilegalmente, pero deberá pagar una multa por navegar sin luces, según dicta la normativa internacional. Declaran emergencia agropecuaria en apoyo a granjeros de zonas de Salto y Paysandú. La medida regirá por 60 días, y hay fondos para productores afectados por el temporal que se llevó invernáculos y cultivos. Encuesta presidencial de Opción Consultores. (¿Ya?). 62% no sabe o no contesta. 9% Yamandú Orsi (FA), 6% Carolina Cosse (FA), 5% Alvaro Delgado (PN), 3% Guido Manini (CA), 2% Pedro Bordaberry (PC) y 2% Oscar Andrade (FA). Con lista acotada de candidatos, 40% Yamandú Orsi, 22% Delgado, 12% Bordaberry, 8% Manini Ríos, 3% Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) y 1% César Vega (Partido Verde). 6% anulado y 7% no contesta o no sabe. El Ministerio de Ganadería (MGAP) decidió que la información sobre aplicación de pesticidsas y agroquímicos por parte de empresas especializadas deje de ser obligatoria, por el próximo año. Según críticos de la resolución, ello facilitará por ejemplo la aplicación de químicos prohibidos. El ministro de Interior Luis Alberto Heber dijo que pretende crear un “muro de contención” a la violencia en Rivera, sacudida por una ola de homicidios y de violencia desde hace un par de años. En Rivera hay una guerra entre grupos narcos brasileños, que se disputan el territorio fronterizo.

Heber dijo también que no cree conveniente instalar en Rivera un cuartel de la Guardia Republicana (policía militarizada), porque puede ser atacada por los criminales, para quitarle su armamento, caro y sofisticado. Una declaración muy infeliz, por decir lo menos.

Docentes de la Universidad (UdelaR) se declararon en conflicto porque la Rendición de Cuentas presupuestal no contempla fondos para la casa de estudios. Según encuesta reciente, 64% de los uruguayos está en desacuerdo con el recorte presupuestal de la UdelaR. Un trabajador ruso de la construcción murió tras caer de gran altura en la obra de la pastera UPM2. Y el inspector del MTSS que fue a investigar el accidente murió allí, de un infarto.

Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucionalidad de ley que disponía concurso obligatorio para ascenso de los jueces. Según el senador del FA Charles Carrera, es “irracional” e “insólito” que los magistrados no tengan un sistema de ingreso y ascenso “transparente”.

El fiscal Enrique Rodríguez, luego de una ardua investigación, concluyó que hubo espionaje ilegal por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas desde 1985, y hasta por lo menos el año 2005. El espionaje se dio sobre militantes y dirigentes políticos, sindicales, sociales y estudiantiles.

Exmnistros de Interior de gobiernos de Sanguinetti, Lacalle Herrera y Jorge Batlle negaron haber ordenado cualquier actividad de espionaje.

Para el expresidente Sanguinetti, las conclusiones del fiscal son un disparate. La causa fue archivada porque los eventuales delitos ya prescribieron. Y te dejo por hoy, hasta dentro de dos semanas, que me tomaré un muy merecido descanso.

(¿Merecido?).

El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano