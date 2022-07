Desde Minas , Lavalleja , llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 8 Querida/o: ¿Cómo andás? El presidente Luis Lacalle Pou regresó desde Colombia, y se zambuyó en la Rendición de Cuentas presupuestal, que domina la agenda política estos días. El gobierno decidió no subir el precio de los combustibles, a pesar de que la unidad reguladora (URSEA) lo indicaba. Igualmente, ya nuestros precios no tienen nada que enviadiarle a los de ninguna nación del continente. Uruguay importará millones de moscas congeladas, que serán reanimadas en un laboratorio para combatir la bichera.

Se importarán hasta 25 millones de pupas semanales, desde un laboratorio en Panamá. La bichera es una enfermedad animal que afecta gravemente la producción bovina, con pérdidas de anuales de U$S 40 millones. Las moscas importadas son iguales que las que causan la bichera y compiten con ellas, sólo que son artificialmente estériles. El 48,4% de las denuncias de la cuenta Varones Carnaval corresponde a niñas y adolescentes menores de 18 años, según estudio presentado por sociólogas universitarias. Varones Carnaval, al igual que Varones Municipales y Varones del Teatro, fueron cuentas creadas en redes sociales para denunciar situaciones de acoso sexual a mujeres. Estas denuncias llevaron a crear nuevos mecanismos de prevención y denuncia de este tipo de situaciones. Preocupación entre creadores audiovisuales por artículos de la Rendición de Cuentas. El gobierno busca eliminar el Instituto Nacional del Cine y Audiovisual, y crear una Agencia Nacional Audiovisual, para “complementar mejor con la industria”. Se derogarían casi todos los artículos de la “Ley de cine”, del 2008. Al parecer, los cambios pueden significar una pérdida de apoyo a la creación local en favor de servicios a producciones extranjeras.

A los creadores les preocupa que la reglamentación para un sector tan importante se incluya en una “ley ómnibus” tan grande como la Rendición, y que en los artículos que tratan el tema la palabra “cultura” no aparezca casi nunca. Dos diputados coalicionarios, Sebastián Cal (Cabildo Abierto, CA) y Martín Melazzi (colorado, PC) no apoyan derogar la Ley de Medios de 2014, planteada en la Rendición. Según Melazzi, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Derogar la ley de 2014, que entre otras cosas regula la propiedad de medios combatiendo la concentración y la extranjerización, llevaría a que el sector se rija nuevamente por la normativa establecida durante la dictadura. Ya hay un nuevo proyecto de Ley de Medios de la propia coalición, pero no ha sido aprobado aún. Al cierre, el sector colorado de Ciudadanos anunció que no apoyaráde julio de 2022

este artículo. No alcanza con los demás votos de la coalición, así que no será aprobado. Informe técnico de OSE sobre Proyecto Neptuno plantea que éste podría brindar “agua no potable”. Eso ocurriría con niveles de alta salinidad en el Río de la Plata, usuales en épocas de sequía. En el 2021 hubo tres eventos, uno de ellos con 66 días de duración. El Proyecto Neptuno supondría, de construirse, una gigantesca planta potabilizadora de capitales privados, que extraería agua del Río de la Plata. Los opositores al proyecto plantean que constitucionalmente, sólo el Estado puede brindar agua potable. La coalición acordó nuevo proyecto sobre tenencia compartida de hijos, y pretende votarlo la semana próxima. Legisladores del Frente Amplio (FA) y hasta una dirigente colorada, advierten que aunque se quitaron o modificaron del proyecto inicial algunas de las cosas más polémicas, esencialmente es el mismo que ya fue fuertemente criticado por adultocéntrico, y por dificultar la protección de niños y adolescentes ante situaciones de abuso por parte de un familiar directo. Las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentaron 43% en 2021. Especialistas advierten por “retroceso de 30 años” en derechos y protección de niños y adolescentes, si se aprueba este proyecto de ley. FA denuncia “claros signos de falta de alimentación” en adolescentes en Montevideo. La intendencia capitalina (IM) anunciará medidas al respecto. Las policlínicas móviles de la IM han detectado en la capital más niños con desnutrición, y que el problema se está agudizando en adolescentes. Para la Academia Nacional de Ciencias, lo asignado a innovación y ciencia (I+D) en la Rendición es “claramente insuficiente” y muestra “desconocimiento”. Lo asignado, dicen, es apenas el 13% del mínimo necesario. Se calculaba un aumento necesario de U$S 30 millones, y el gobierno propone U$S 4 millones. El MTOP anunció que en 2022 se invertirán U$S 905 millones en rutas, superando los U$S 500 millones de 2021 y los U$S 303 millones de 2020. Se harán obras en 81,1% del total de rutas del país durante todo el período de gobierno. Eso significa 7.692 kilómetros de los 8.833 que suma de toda la red. El gobierno reforzará presupuestalmente en la Rendición a la educación pública en Primaria y Secundaria (ANEP) y a la Universidad tecnológica UTEC, pero no a la Universidad de la República (UdelaR). La ANEP recibirá U$S 30 millones adicionales que los U$S 49 millones que solicitó para 2023. La UTEC recibirá U$S 1 millón adicional para el año próximo, casi lo mismo que había solicitado. La UdelaR solicitó U$S 38 millones adicionales, y recibirá… cero. La UdelaR calcula que, por este camino, su presupuesto real habrá bajado 7,6% al final de este gobierno. Sindicatos de la enseñanza -excepto de la UdelaR- acordaron con el gobierno aumentos salariales que supondrían que en el 2025 recuperarían nuevamente el nivel salarial que tenían en el 2019. El salario docente se ha ido erosionando a base de aumentos

por debajo de la inflación. Según Julián Mazzoni, consejero docente en el Codicen, la pérdida salarial acumulada de los docentes es de U$S 95 millones, que han dejado de percibir. Datos oficiales revelaron que el gobierno redujo en el 2021 el gasto en medicamentos para el sistema público de salud en 30%, en comparación con el año 2020. Han proliferado las denuncias acerca del faltante y escasez de medicamentos, sobre todo para enfermedades crónicas como la diabetes y la presión arterial, y para el dolor. Inflación oficial de junio fue de 0,59% y de 9,29%, anualizada (9,37% en mayo). La inflación ha sido superior al 9% en los últimos cuatro meses, con un rango meta oficial de 3% a 7%. El gobierno propone que el control a las importaciones de alimentos y bebidas pase a ser aleatorio en base a un “análisis de riesgo”, y no obligatorio, como hasta ahora. Los trabajadores del LATU que hacen los controles dicen que el cambio supondría un riesgo sanitario para el país, y un descenso considerable de los ingresos del propio LATU. La UdelaR creará un campus estudiantil en Paysandú, con inversión de U$S 20 millones. El campus tendrá 14.000 m², y la Intendencia de Paysandú aportará U$S 7 millones, a partir de apoyo del gobierno central. Investigadores hallaron que la población de lobos marinos es estable en la Isla de Lobos de Punta del Este, y que crece 5% anual en el Cabo Polonio. Estiman que en la temporada 2021 nacieron entre 57.000 y 71.000 lobos finos, y casi 3.000 leones marinos. Según la compañía británica Quacquarelli Symonds (QS), Londres es la mejor ciudad del mundo, entre 140, para estudiantes extranjeros. En América Latina, Buenos Aires es la mejor (y 23ª en el mundo), y Montevideo es la peor, y 135ª en el mundo, al fondo de la tabla. En el índice se miden ranking de las universidades, seguridad, costo de vida, diversidad y otros. Exportaciones -excluyendo zonas francas- llegaron a US$ 6.055 millones en primer semestre de 2022, 41% más que ese lapso de 2021. A doce meses terminados en junio, subieron 38,4%. Contabilizando zonas francas, el aumento fue de 30% en el semestre. Las exportaciones de servicios crecieron 70,5% en el primer trimestre de 2022, sobre todo por la reactivación del turismo estival, que casi no hubo el verano anterior, por la pandemia. China continúa siendo nuestro principal cliente, y la carne vacuna el producto más exportado. Amnistía Internacional (AI) presentó nuevo informe sobre Uruguay, cuando se trató en la ONU el tema de los Derechos Humanos en nuestro país. AI alerta por “crecientes amenazas y hostigamiento a periodistas por parte de actores políticos, que son motivo de alarma”. (Y una senadora oficialista que conozco, se hizo la distraída). Además, señalan dificultades para acceder a información pública y situación crítica del sistema penitenciario. Uruguay lidera el ranking sudamericano en cantidad de presos en relación con la población, y ocupa un triste 14º puesto en el mundo en ese índice. A AI le preocupa también el aumento de muertes en cárceles, y la “impunidad estructural” por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, donde incluye el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, de Cabildo Abierto (CA). Alerta asimismo por embarazos en niñas y adolescentes y por el aumento en el número de femicidios. Las ballenas francas comenzaron a llegar en número creciente a nuestras cosas. Ya se ha podido ver a unas cuantas en las costas de Rocha y Maldonado. La película uruguaya “9”, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, ganó en festival inglés el premio a mejor película en lengua extranjera. Competían con una película de Almodóvar y con otra que ganó el último Oscar en el rubro, así que andá llevando. El juez Alejandro Recarey dispuso la suspensión de la vacunación de niños de hasta 13 años contra el COVID-19, luego de denuncia de partidarios antivacuna. El gobierno apeló inmediatamente la decisión judicial, que calificó de “disparate” anticientífico. La posición del gobierno fue apoyada por prácticamente todo el espectro político, social y científico del país. Paro parcial nacional del PIT-CNT ayer. Reclamaron por caída de salarios y jubilaciones reales y defendieron el rol de las empresas públicas. Además piden empleos de “buena calidad”, a diferencia de los Jornales Solidarios creados por el gobierno, por poco tiempo y por salarios que ni siquiera deberían llevar ese nombre. El contralmirante Otto Gossweiler, director de Material Naval, fue arrestado a rigor nuevamente. Gossweiler ordenó el 24 de junio cancelar los servicios de luz, agua y gas que se pagaban al Club Naval del Uruguay, el Centro de Suboficiales de la Armada y la Liga Marítima Uruguaya, por considerarlos “irregulares”. Las tres instituciones son privadas. El Estado pagaba U$S 70.000 anuales por gastos de luz, agua, gas y teléfono del Club Naval. Fue arrestado a rigor tres días, por tomar esas decisiones de manera inconsulta con sus superiores. En el marco del asunto, el ministro de Defensa pidió a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea que le informen sobre posibles pagos del mismo tipo a otras instituciones privadas. Gossweiler ya había sido arrestado luego de determinar el cese del pago de compensaciones salariales indebidas a efectivos de la Armada, casi todos cercanos al mando. Dicen que Gossweiler busca desgastar al jefe de la Armada, para eventualmente sustituirlo. (A mí me da la impresión de que más allá de una lucha por poder, están arrestando a quien deberían premiar). Vaya uno a saber. Por experiencia te digo, los oficiales militares, con sus estudios de táctica y estrategia, no dan puntada sin hilo. El Banco Central subió nuevamente la tasa de interés, que pasó de 9,25% a 9,75%. Así buscan, dicen, “anclar” expectativas de inflación. Esto podría llevar además a la baja de la cotización del dólar, algo que a los exportadores no les va a gustar. (¿O sea que mis 50 dólares van a valer menos que ahora?) No se haga el chancho rengo, que somos pocos y nos conocemos. Te mando el abrazo de siempre, cuidate.

Juan Antonio Minuano

