Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 4 de febrero de 2022

Querida/o: El carnaval llegó con todo, incluyendo concurso de agrupaciones, calor, lluvia y tambores.

En el Teatro de Verano hicieron furor dos cuplés de murgas diferentes, pero ambos sobre mujeres.

Uno, de Queso Magro, sobre la senadora blanca Graciela Bianchi, a cargo de la actriz Jimena Márquez.

Y otra de la murga Doña Bas-tarda sobre la ministra de Economía Azucena Arbeleche, a quien nombran “Achurena”, a cargo de la actriz Emilia Díaz.

Ambas, descacharrantes.

La primera no le gustó nada a la senadora.

Sobre la segunda, la manda-más de Economía no dijo nada.

Las Llamadas, previstas para hoy en Montevideo, se suspendieron por alta probabilidad de lluvia.

Serán el jueves y el viernes próximos.

Es el espectáculo carnavalero que más me emociona, el de las Llamadas.

Y algún día me animaré a aprender a tocar el repique.

(No seas malo, no pases vergüenza al cuete).

La Celeste ganó los dos partidos de la doble fecha de Eliminatorias.

Uno a cero a Paraguay, de visita, y de manera contundente a Venezuela, 4-1, en el Centenario.

Pasamos de estar casi eliminados, a estar casi clasificados.

La figura celeste, un chiquilín de 20 años que parece de 15, Facundo Pellistri, ex Peña-rol, ahora del Manchester United, jugando a préstamo en el Alavés español.

Un acierto del nuevo técnico Diego Alonso, ya que nadie lo tenía en el radar.

Ahora nos quedan dos fina-les en marzo, frente a Perú en el Centenario y contra Chile como visitantes.

El país se vio sacudido por una denuncia de violación grupal a una mujer de 30 años, en Montevideo.

Hay cuatro hombres (tres mayores y un menor) que comparecen frente a la Justicia.

Organizaciones feministas hicieron marchas multitudinarias en todo el país exigiendo justicia.

Las consignas, “Tocan a una, tocan a todas”, “No, es no” y “Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez”, entre otras.

Un programa radial difundió trozos de grabaciones realizadas por los hombres, tratando de demostrar que el sexo fue consensuado.

El Fiscal de Corte instruyó iniciar una investigación pe-nal al respecto, porque legalmente está prohibido di-fundir grabaciones íntimas sin autorización expresa de sus participantes.

Y se podría haber violado el secreto de sumario, además.

El desempleo bajó en diciembre a 7%, el menor registro mensual desde diciembre de 2017 (6,92%), según datos del INE.

El desempleo baja desde ju-lio, cuando llegó a 10,4%.

En diciembre bajó 0,4% res-pecto al mes anterior.

La desocupación es mayor en mujeres (8,5%) que en hombres (5,8%), e inferior en Montevideo (6,6%) que en el interior (7,3%).

Nicolás Schiappacasse, un jugador de fútbol vinculado a Peñarol (pero sin contrato vigente), fue detenido por la Policía en un auto cuando llegaba al estadio en Maldonado, dónde se jugó un clásico amistoso.

Llevaba un arma de fuego, que iba a ser entregada a un barrabrava de Peñarol.

Luego se supo que el jugador tenía varias armas, y que probablemente compró una o más a un policía conocido de su madre.

Schiappacasse fue vendido al Atlético Madrid siendo un adolescente, hace años, pero nunca logró afirmarse en el extranjero, a pesar de deslumbrar con su talento al inicio de su carrera.

Ahora está detenido, y su carrera profesional futura se ve muy, muy negra.

Déficit fiscal fue de 4,4% del PBI en el 2021, 0,7% menos que en el 2020.

Desde los sindicatos y la oposición del Frente Amplio

se criticó que el ahorro se dio por la baja real, los dos años, de salarios públicos y jubila-ciones.

Otra razón que se esgrime para la baja del déficit, es la menor inversión pública.

Las jubilaciones tuvieron un descenso real por tercer año consecutivo.

En el 2019 la pérdida fue de 0,4%, en el 2020 fue 1,83% y en el 2021 de 1,8%.

No había dos años consecutivos de baja real de las jubilaciones desde el bienio 2002-2003.

Y el Estado “ahorró” en jubilaciones unos U$S 100 millones entre 2020 y 2021.

Exportaciones en enero crecieron 31% en comparación con mismo mes de 2021. La carne bovina sigue siendo el principal producto exporta-do, con un aumento de 59%respecto a enero de 2021.

El segundo rubro más exportado es la celulosa.

Exportaciones totales en ene-ro fueron de U$S 883 millones incluyendo zonas francas.

Los productos que más em-pujaron la suba, además de la carne, fueron los concentrados de bebidas, y la energía eléctrica.



El principal comprador de carne es China (70% del total, unos U$S 150 millones en ene-ro).

China es además el principal cliente en general con U$S 216 millones en enero (32%del total), seguido por Brasil (21%), la Unión Europea y Argentina.

Estudio sobre empleo, del Centro de Estudios Económicos, CEE.

En el 2021 se crearon 48.600 empleos, y a diciembre 2021 había 9.000 ocupados más que antes de la pandemia.

90% de los nuevos puestos de trabajo se generaron en el interior, principalmente a causa del aumento de la actividad agropecuaria.

El subempleo -personas que desean trabajar más horas-tiene su mayor nivel desde el 2008.

Hay 320.000 personas con problemas de empleo (desocupados, subempleados y des-alentados).

En 18 meses, el país recupero

todos los puestos de tra-bajo perdidos a causa de la pandemia, 108.000.

Y hay 20.000 desempleados que ya no buscan trabajo.

La asociación de ex presos políticos Crysol eclamó al nuevo presidente de la Su-prema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, que priorice la investigación so-bre los crímenes de la dicta-dura.

Además pidieron una reunión con todos los ministros de la SCJ.

Al parecer, la nueva ministra, Doris Morales, podría ser contraria al reconocimiento de los crímenes de la dicta-dura como delitos de lesa humanidad, a diferencia del recién jubilado ministro Eduardo Tosi.

Eso cambiaría la correlación interna en la SCJ.

El MSP apartó de sus cargos a funcionarios responsables de haber dado por error la vacuna Sinovac (en lugar de la Pfizer) a 158 niños.

Los niños serán reagendados para recibir la vacuna anticovid correcta.

Ya se superó el 50% de la población infantil objetivo de la vacunación.

Los niveles de contagios diarios siguen siendo muy altos, por encima de 10.000, y la cantidad de fallecimientos entre 20 y 30 por día por esta causa.

Y esto no parece preocupar mayormente, ni al gobierno, ni a la población.

La gente, con razón o sin ella, está confiada en las vacunas.

Finalmente, la “espalda” de ANCAP no fue tan fuerte, y aumentaron los combustibles.

La Súper está ahora a $ 73,41 el litro (U$S 1,63, aumento 4,26%) y el Gasoil 50S a $ 52,94 (U$S 1,18, aumento 6%).



Según el director de ANCAP por el FA, Vicente Iglesias, “no era necesario” aumentar los combustibles, por varias razones.

Una, el impuesto específico IMESI, que el gobierno aumentó y que significa buena parte del precio de los combustibles.

Otra, el déficit fiscal, que bajó. Otra, que el aumento en el precio del petróleo es momentáneo y bajará nueva-mente, dijo.

La Intendencia de Montevideo anunció que no aumentará el boleto pese a la suba de los combustibles.

Un Sólo Uruguay (USU) calificó el aumento de “tarifazo” y reclamó eliminar los subsidios de su precio.

El Partido Nacional (PN) comenzó su gira por el interior del país para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tendrá 135 de sus casi 500 artículos cuestionados en referéndum del 27 de marzo.

El PN hará énfasis en el tema de la seguridad, en su defensa de esos artículos.

Docentes de UTU denuncian irregularidades en confección de listados para elección de cargos de directores.

Dicen que los listados se hicieron por fuera de la normativa y recurrirán la resolución.

Además, en varias localidades hay problemas con la UTU, por recorte de horas y pérdida de cargos de adscriptos.

La comisión que administra el Estadio Centenario no habilitó un acto por el Sí solicita-do por la Comisión Nacional Pro Referéndum, para el 12 de marzo.

El acto planteado era una actividad artística con la lectura de una proclama.

Ricardo Lombardo, presiden-te de la comisión del estadio, dijo que sólo se habilitarían actividades culturales y deportivas.

La inflación se aceleró.

Fue de 1,78% en enero (1,6%en enero de 2021) y llegó a 8,15% interanual.

Fue el registro más alto des-de marzo pasado (8,34%).

El rango meta del BCU es de 3% a 7%.

El miércoles tuvimos la fiesta de Iemanjá en playas de todo el país, con epicentro en la Playa Ramírez de Montevideo.

La intendencia capitalina re-cogió 16 toneladas de residuos en la playa, luego de las ceremonias.

uto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), vive desde hace 20 años en una chacra de las sierras de Maladonado.

Con su familia instalaron cámaras trampa.

Al poco tiempo pudieron registrar la presencia de guazubirás -que nunca habían visto allí, y ejemplares de gato montés, mano pela-da, margay, hurón y tatú, que es muy raro.

En la zona se conservan buenas extensiones de monte nativo, un paraíso para estas especies.

La Universidad Tecnológica (UTEC) inaugurará una nueva sede en Minas, en marzo.

Las carreras se ofrecerán con 70% de asistencia virtual y 30% presencial.

De esta manera los estudian-tes podrán cursar carreras de la UTEC de las sedes de Durazno, Paysandú, Colonia Soriano, con un único viaje semanal a esas localidades para clases presenciales.

n el segundo semestre se ofrecerá en Minas una licenciatura presencial en Tecnologías de la Información.

El 18 de febrero abren preinscripciones.

El salario real cayó 1,6%interanual, según el INE.

Aumentó 0,34% en diciembre respecto al mes anterior.

El salario real ya había caído 1,52% en el 2020.

El gobierno prevé inversión de U$S 870 millones en obras viales para este año.

En el 2021 fueron U$S 535 millones.

Ojalá ayuden a crear más trabajo, y con salarios más altos.

Que bastante falta nos hacen, ambas cosas.