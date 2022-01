Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 28 de enero de 2022

Querida/o: El país fue sacudido por tres casos de violencia contra mujeres, completamente aberrantes.

Una mujer de 30 años fue violada por tres o cuatro hombres en Montevideo, luego de ir al apartamento de uno de ellos a la salida de un boliche.

En el norte del país, una niña de diez años era explotada sexualmente por su madre y su padrastro.

Y una señora de 75 años fue rapiñada y violada. Lo que extraña es que estos casos no hayan provocado una indignación generalizada, que no la hubo, aparte de la de muchas organizaciones feministas, que convocaron a protestas.

En redes sociales, y en algún medio de comunicación masiva, aparecieron los energúmenos de siempre, culpabilizando a la mujer violada grupalmente por su conducta sexual o su vestimenta.

Que haya personas -mayormente hombres, claro-que aún culpabilicen a la mujer por una violación, muestra y explica cómo estamos y porqué.

Patético.

Según Sylvia Lovesio, fiscal de delitos sexuales, “las mujeres no están seguras en Uruguay”.

Ni que lo digan.

El presidente Luis Lacalle convocó a principales referentes blancos, incluyendo intendentes, legisladores y ministros a la residencia presidencial, para “charla motivacional” al inicio de la campaña por el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que será en dos meses, el 27 de marzo.

Al parecer harán énfasis en fortalecer su posición fuera del área metropolitana (Montevideo y Canelones) para buscar mantener los artículos.

Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana.

43% votaría para derogar la LUC, 38% se inclina por mantener la norma, 3%votaría en blanco o anulado y 15% aún no tiene posición.

Según el estudio, 25%desconoce qué se votará, y 23% y cree que el voto es

voluntario (pero es obligatorio).

69% dice que tiene mucha información sobre los 135 artículos a dreogar, 21%poca y 9% nada.

52% opina que el referéndum es en contra o a favor del gobierno -algo que plantea el oficialismo- y 36% no lo ve así.

13% no sabe o no contesta.

El policía retirado Ayelmiro Pereira falleció en la cárcel de Domingo Arena.

Estaba preso por delitos aberrantes durante la dictadura, como torturas a jóvenes comunistas.

Pereira llegó a ser jefe de Policía en Cerro Largo entre 2001 y 2005, y las autoridades policiales de ese departamento colocaron la bandera nacional a media asta en la Jefatura Departamental, para homenajearlo cuando falleció.

Ahora las máximas autoridades policiales nacionales investigan quién ordenó hacer ese homenaje. Sin resultados hasta ahora.

Otra encuesta de Consultora Nómade.

64,9% considera buena la comunicación del gobierno.

O más bien, 41,6% la considera muy buena y 23,3% buena. Para 10,8% es mala, y muy mala para 8,1%.

Es neutra para 14,4% y 1,8%no respondió. La aprobación es mayor entre hombres, residentes en el interior, votantes de Lacalle Pou y personas de bajos ingresos.

En cuanto a la comunicación del Frente Amplio (FA), 23,8% dice que es buena o muy buena, 31,9% ni buena ni mala, y 32,4% mala o muy mala.

Edil colorado de Colonia pidió informes por concesión comercial de la Plaza de Toros Real de San Carlos, reinaugurada hace poco más de un mes luego de una refacción millonaria en dólares.

Una licitación internacional para gestionar el lugar fue pospuesta dos veces ya. El mismo edil pidió informes sobre goteras y filtraciones

de agua y el nuevo museo, recién inaugurado.

El Ministerio de Economía (MEF) revocó la admisión de una denuncia de la empresa Montecon a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) por el acuerdo del gobierno con

Martina Crispo

Katoen Natie en el puerto.

El tema es que la CPDC depende del MEF, aunque sea desconcentrada.

Para el FA, la decisión del MEF “desacredita” a la comisión.

Vecinos de varios balnearios de Maldonado protestaron a la Intendencia por aumento de contribución inmobiliaria e impuestos por videovigilancia y alumbrado público de hasta 200%.

Director de Catastro dijo que se estudiará cada caso planteado, por separado.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que “hay espalda para no tener que aumentar los combustibles” este mes, tampoco.

Sería el quinto mes en que el gobierno no utilizaría el mecanismo creado por la LUC para aumentar (o rebajar) el precio de los combustibles.

En octubre, noviembre y diciembre el combustible debería haber aumentado según el PPI, índice creado por la LUC (y que se quiere derogar), pero no se aplicó.

Según el PPI, las naftas deberían ser ahora 12% más caras, y el gasoil 19% más.

Centros de salud contratarán a estudiantes avanzados de Enfermería y Medicina para aliviar la sobrecarga que generó la variante ómicron del COVID-19.

La cantidad de nuevos casos diarios anda en el entorno de los 10.000, todos los días.

Se estima que se postulen entre 500 y 600 alumnos de facultades públicas y privadas.

El sistema de salud está bastante exigido por la gran cantidad de contagios, incluso en el personal médico.

Trabajo de investigadoras argentinas coloca al puerto de Montevideo en creciente ruta de reexportación de cocaína a Europa y otros destinos.

Ha habido aumento de controles en Colombia y Brasil, y los narcos buscan puertos “no tradicionales” de Brasil, Uruguay y Argentina.

Con la asunción de Doris Morales, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene por primera vez en su historia mayoría de ministras mujeres.

Los otros ministros son Tabaré Sosa, Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle y John Pérez.

Morales asumió como la ministra de Tribunal de Apelaciones más antigua, luego que se venciera el plazo legal de 90 días después del retiro por jubilación del exministro Luis Tosi.

No hubo acuerdo en el Parlamento para la

designación de un nuevo ministro, para lo que se necesitan mayorías especiales.

Las exportaciones industriales uruguayas aumentaron 41 % en 2021 respecto al 2020 y 25%respecto al 2019, según informe de la Cámara de Industrias (CIU).

En diciembre fueron U$S 648 millones.

Más del 50% de la población uruguaya (1.776.656 personas, 50,1%) ya se dio la tercera dosis contra la COVID-19.

Hay 2.866.818 personas en el país con la primera vacuna y 2.689.694 con la segunda.

60% de las personas atendidas por Fiscalía son víctimas de delitos sexuales, según Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos.

Desde 2017, la unidad atendió a unas 16.000 víctimas de todos los delitos.

60% de los trabajadores de agencias de viaje están en seguro de paro.

En total trabajan unos 3.000 en el sector.

La Celeste ganó anoche en Asunción, a Paraguay.

1 a 0 con gol de Suárez, sin sobrar nada, como casi nunca nos ha sobrado, que yo recuerde.

Brillaron el interminable Luis Suárez y el debutante Mathías Olivera, pero nadie desentonó.

Ahora nos toca Venezuela como locales el martes, y hay que ganar de nuevo.

En la última doble fecha seremos locales frente a Perú y visitaremos a Chile para terminar.

Y terminaremos la Eliminatoria como casi siempre, con la calculadora en la mano y rezando por entrar aunque sea al Repechaje.

Uruguay es el país menos corrupto de Latinoamérica, según Transparencia Internacional, seguido por Chile.

Ocupamos el lugar 18 en el mundo, y tenemos mejores resultados que naciones como España, Portugal e Italia.

La uruguaya Martina Crispo es la primera mujer de Sudamérica en integrar la Academia Veterinaria de Francia.

Es responsable de la Unidad de Biotecnología de Animales de Laboratorio del Institut Pasteur de Montevideo.

Además es la primera persona uruguaya en obtener ese honor.

La institución de 144 años de vida la integraron, entre otros, Louis Pasteur, y Camille Guérin, quien desarrolló la vacuna contra la tuberculosis. Así que andá llevando. El periódico Le Monde Diplomatique en español llega a Uruguay.

Se editará a partir de marzo, en una iniciativa del periódico uruguayo la diaria y de Capital Intelectual.

Podés suscribirte en lemonde.uy y el responsable de la edición local será el prestigioso periodista Roberto López Belloso.

Albricias.

El sartorismo intenta acercarse a los sectores llamados “wilsonistas” del Partido Nacional.

Pretenden competir juntos contra el Herrerismo dominante, en las internas blancas de 2024.

Se puso en marcha la portabilidad numérica, por lo que los usuarios de telefonía móvil pueden cambiar de empresa de telefonía, manteniendo su número.

Antel ganó 450 clientes en total, aunque estudios sugieren que a mediano plazo podría perder 20.000.

Los cambios hasta ahora sin ínfimos, considerando que hay 4,6 millones de líneas celulares.

UPM anunció que tiene un pequeño retraso en la puesta en marcha de su nueva planta de celulosa, que empleará a unas 10 mil personas en total cuando esté lista, 4.000 de ella

directamente.

Al parecer la obra fue afectada por problemas de logística para la demora en la llegada de partes faltantes.

Comandos de Fernando Pereira (presidente electo del FA) y Gabriel Boric (presidente electo de Chile) se reunirán hoy para concretar encuentro entre ambos, probablemente antes de que Boric asuma.

Varios dirigentes de izquierda uruguayos tienen fuertes vínculos personales con ministros y altos jerarcas del nuevo gobierno chileno, que acaba de ser nombrado.

Y es todo por hoy.

Te mando el abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano