Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas , viernes 21 de enero de 2022

Querida/o: Estamos pasados por agua, ahora.

A la sequía le siguió el diluvio. Tendremos lluvia en toda la quincena, y algunas han sido muy copiosas.

En Montevideo cayó en pocas horas lo que llueve en un mes promedio.

Hubo inundaciones en varios barrios y se activó el Comité de Emergencias departa-mental para asistir a las familias afectadas. Aunque algunas lo perdieron todo, o casi todo, lo que fue especialmente grave en algunos asentamientos. También hubo inundaciones en otros departamentos, como Canelones y Rocha. Las lluvias atenuaron sólo un poco la sofocante ola de calor en todo el país, con temperaturas de hasta 44ºC, en Florida, lo que igualó el récord histórico nacional. En tres días murieron por el calor 400.000 gallinas en granjas avícolas, un hecho inédito en el país.

El gobierno autorizó llegada de uruguayos o extranjeros residentes contagiados de covid-19.

Deberán hacerlo en vehículo particular.

Y al llegar, deberán hacer aislamiento social preventivo.

Municipio de Sarandí del Yi (Durazno) tiró la toalla y levantó medidas anticovid. “No hay voluntad de la población”, dijo el Comité de Emergencia local.

El viernes pasado había 400 casos activos, en una población de 7.000 personas. Igualmente, exhortaron al cuidado y la responsabilidad individuales.

Te podría contar de muchas otras localidades donde han tirado la toalla también, ma sotto voce.

National Geographic (NG) hizo un par de documentales sobre las aguas marinas continentales uruguayas. Y comprobó que son únicas en el mundo, con una riqueza ecológica y biológica inesti-mables.

Nuestras aguas son ricas en tiburones, lobos marinos, merluzas, atunes, ballenas y tortugas, y muy ricas en alimentos para animales marinos.

Luego, NG hizo una alianza con referentes uruguayos, pidiendo al Estado la creación de áreas marinas protegidas.

Acá se unieron a la Organi-zación para la Conservación de Cetáceos (OCC) de Uruguay y su campaña Océanos Sanos, y a Andrés Estrades, director de Karumb, que protege y rehabilita a animales marinos.

Al parecer el nuevo Ministerio de Ambiente les dio pelota, y se estudia proteger 12.800 km² de aguas marinas, en la Isla de Lobos y una zona frente al Cabo Polonio, a 80 km de la costa.

Es poco, pero es un comien-zo.

El presidente Lacalle Pou estuvo en Isla de Lobos el viernes con el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Dijo que estudiarían posibles proyectos turísticos para la isla, cerrada al turismo desde hace décadas para su mejor conservación. Estrades, que es biólogo, recordó que Chile tiene altos niveles de protección en 42%de su territorio marino. Argentina casi 10%, México, Colombia, Costa Rica y Ecuador casi 30%. Uruguay protege 0.7% de su territorio marino, y me da vergüenza hasta escribirlo.

Y sólo 1% de su territorio terrestre, uno de los índices más bajos de América y del mundo.

Los científicos concuerdan en que si el país no cuida mejor su mar territorial frente a la depredación pesquera, los peces simplemente desapare-cerán, y en realidad la pesca ya está en franco declive desde hace años.

Los trabajos de NG en nuestras aguas descubrie-ron la presencia de tiburones oceánicos como el azul, el martillo y el mako, entre otros. La conjunción de aguas cálidas desde Brasil, aguas frías y ricas en nutrientes desde Malvinas, y uno de los estuarios más grandes del mundo, hacen que nuestras aguas puedan ser un santuario marino riquísimo, y único en el mundo.

Se ha comprobado que cuando se cierran a la pesca zonas de alimentación y reproducción, la riqueza ictícola aumenta hasta 500%, en pocos años.

En su último congreso de noviembre pasado, el PIT-CNT tuvo 45% de delegadas mujeres (29% y 19% en sus dos congresos anteriores), muy cerca de la paridad, que la central sindical ha alen-tado y practicado.

Y 21% de los delegados tenían estudios terciarios completos. Vecinos del río Queguay (Paysandú) recolectan muestras para analizar calidad del agua.

El Queguay, que no pasa por

usualmente tiene aguas muy limpias, está completamente verde.

Quizá por la presencia de cianobacterias.

Y quizá las cianobacterias proliferen por el uso poco responsable de fertilizantes y otros productos con fósforo en tierras agrícolas circundantes.

Ya te dirán los expertos, si aparecen.

El MSP cambió las reglas, y las personas asintomáticas no debeerán hacerse tests por COVID-19.

El sistema de testeo ha colapsado en todo el país y las colas y esperas sin interminables. Mañana se juega el primer clásico del año, un amistoso. Cambiaron el horario por razones de seguridad, ya que hubo dos asesinatos vinculados a Nacional y Peñarol en las últimas semanas, lamentable.

El de mañana y el clásico siguiente, pocos días después, serán de tardecita, a las 19 horas, y no en la noche como estaba previsto inicialmente. Peñarol llega mejor porque mantuvo técnico y la mayor parte del equipo campeón. Nacional con nuevo técnico y sin convencer en los amistosos. (Abriendo para-guas, dijo uno c) Encuesta de Equipos, sobre evaluación de la situación económica actual.

Para 28% buena o muy buena (25% un mes antes), 38% ni buena ni mala (35%), 33%mala (37%).

Para 41% la situación será mejor en un año, 33% igual, 21% peor.

Hay grandes diferencias según nivel socioeconómico. En el nivel alto, para 35% la situación es buena o muy buena, 40% ni fu ni fa, 24%mala o muy mala.

En el sector socioeconómico más bajo, 18% buena, 38%ni fu ni fa, 44% mala. Autoridad sanitaria estadounidense coloca a Uruguay en el nivel más alto de riesgo de contagios de COVID-19, por alto riesgo de infección aún con vacunación completa.

Recomienda evitar los viajes a nuestro país. Integramos un selecto grupo junto con Argentina, Bolivia, Guyana y Surinam.

La coalición de gobierno lanzará su campaña conjunta en defensa de la Ley de Urgente Considera-ción (LUC) el 31 de enero. En Salto empezó suavecita la

campaña.

Un diario allá publicó una publicidad a todo color en tapa a favor de no derogar, haciendo alusión a los propulsores del Sí como acólitos y seguidores de Mao y Stalin, responsabilizán-dolos por 150 millones de muertos.

Un spot del No hace uso de la camiseta de Uruguay, ya que la papeleta por esa opción es celeste, también. Comenzó el carnaval, con algunos desfiles suspen-didos en el interior y tablados abiertos a partir de hoy. El concurso oficial comenza-rá el lunes en el Teatro de Verano.

Antel decidió no invertir en publicidad en conjuntos carnavaleros, por primera vez en muchos años.

Sí pagarán a Daecpu por estar presentes con publicidad en los tablados, y a la cadena televisiva VTV por publicidad en las transmisiones.

El costo por publicidad en los 20 primeros conjuntos ganadores del anterior concurso era de $ 2 millones,$ 100.000 a cada grupo. Daecpu recibirá $ 5,8 millones por desfile, concurso y Llamadas, otro millón por los tablados y $ 1,8 millones para tablados del interior.

Y $ 3 millones para Tenfield. La Intendencia de Montevideo destinará casi $ 20 millones (poco menos de U$S 500 mil) a contratar grupos en 18 escenarios populares y escenarios móviles en ocho municipios.

Cada murga cobra alrededor de $ 20.000 por actuación, dependiendo de la popula-ridad y demás.

La empresa portuaria Katoen Natie anunció baja de tarifas de 15% para exportadores, que consideran al puerto costoso en relación a competidores.

Esto se suma a otra rebaja de 15% dispuesta cuando se firmó el acuerdo con el gobierno para darle a la empresa la virtual operación exclusiva de contenedores hasta el año 2081.

Aún así, las tarifas que pagan los exportadores uruguayos son bastante mayores respecto a otros puertos de la región.

Vetaron a una camiseta rosada en tour de ciclismo femenino.

Era auspiciada por sindicato de profesores de Secundaria y el PIT-CNT.

El director nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, estuvo de acuerdo con el veto, diciendo que no se debía relacionar el deporte con cuestiones políticas. Varios le recordaron que él mismo (expresidente de la AUF) fue el primero en utilizar la camiseta celeste para

promover el “No” en el plebiscito de marzo.

El Plan Ceibal fue reconocido en publicación de Unesco por su innovación educativa durante la pandemia. Recuerdan que Ceibal dio acceso gratuito a todos los profesores y estudiantes en ese momento.

Naciones Unidas destinará US$ 170 millones a Uruguay en los próximos cuatro años para el desarrollo sostenible del país.

Los fondos se utilizarán para que el país avance en la agenda 2030 para ser más sostenible.

Guardavidas de Maldonado están en conflicto con la Intendencia.

En un temporal reciente se derrumbaron tres casetas de madera que servían de refugio a guardavidas. Dos de ellos que estaban en uno cuando se derrumbó, sufrieron heridas de entidad. Los guardavidas recuerdan que más de una vez denunciaron que las casetas de madera eran inseguras, de mala calidad constructiva y que no estaban ancladas a la arena, algo básico para estas construcciones. Cada caseta costó U$S 14.000, un precio completa-mente exorbitante.

La UTE exportó por US$ 594 millones en 2021 y fue la empresa líder en ventas al exterior.

Excluyendo zonas francas, se ubicó por encima de Conaprole, Cargill Uruguay y los frigoríficos Tacua-rembó, Las Piedras y Cane-lones.

Sólo en el 2021 se superó la venta de electricidad al exterior acumulada en los 13 años previos.

Trascendió que los 45 mil afiliados de la mutualista Casa de Galicia, cerrada a fines de diciembre, serán absorbidos por cuatro insti-tuciones, Círculo Católico, Hospital Evangélico, Univer-sal y Cudam., de manera equitativa.

propuesta no tuvo anda-miento.

Aún no saben qué harán con el moderno sanatorio de Casa de Galicia, en Sayago, pero se maneja que pase a Salud Pública.

Coletazos de las declaracio-nes del diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust, quien dijo que “la mitad” de los dirigentes de su mismo partido (en referencia a muchos exmilitares que lo integran) “son torturadores”. Eso lo reveló el semanario Búsqueda.

El general Guido Manini, líder de CA, dijo que los periodistas y el propio periódico, son “sicarios al servicio de intereses inconfesables”. Manini también dijo que si Lust dijo eso en serio, “no hay explicación” para que permanezca en CA.

Creo que van a esperar que se calmen las aguas y lo van a echar, a Lust.

O se va él, con su banca parlamentaria al hombro. Me parece que no voy a ir a los tablados en Carnaval, aunque algunas murgas me gustan. No tengo costumbre.

Me encantan las Llamadas, pero creo que tampoco iré, con tanto covicho en la vuelta. Quizá mi carnaval se limite a llenar a menudo el pomo y vaciármelo en la cabeza, a ver si combatimos “la” calor. Y ya me acordé de un cuento que hacía Juanpedrito.

Contaba Juanpedrito sobre un célebre secretario de la Junta Departamental de Lavalleja, extremadamente ingenioso y creativo, que él mismo conoció cuando yo aún no había nacido. Una vez, este señor -te prometo conseguir el nombre- caminaba un verano por Minas, que es un horno cada verano.

Una señora le preguntó: ¿Y,

calor?