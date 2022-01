Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Querida/o:

Agobiante.

El calor es agobiante, al parecer el peor en décadas. Para hoy se anuncian máxi-mas de 42ºC, y sensaciones térmicas mayores.

Un verdadero infierno, y un clima ideal para incendios forestales.

Han surgido varios, cerca del Cabo Polonio y en otros lugares, pero ninguno del tamaño del que tuvimos en Río Negro y Paysandú, que fue dantesco. Bomberos logró controlar fuegos en Rivera y Tacuarembó.

Pero vivimos a los rezos. Por suerte pronostican fuertes lluvias en todo el país, desde mañana y por todo el resto de enero. Bueno para los fuegos forestales y para la emergencia agropecuaria, declarada en buena parte del territorio nacional por la fuerte sequía. El COVID-19 se desmadró, definitivamente.



Ayer tuvimos más de 10.000 nuevos casos, y llegamos casi a 66.000 en total. Hace un mes, el 13 de diciembre, teníamos 217 casos nuevos, y 2.253 en total en todo el país. Andá llevando. La gente se va haciendo a la idea de que se va a contagiar, irremedia-blemente. Ayer los casos en CTI llegaron a 55, y los fallecidos a 6 en el día.

Y esos son los datos que preocupan más, porque aún son bajos, pero aumentan con rapidez.

La gente no parece ya tan preocupada por contagiarse, o contagiar a los demás, confiada en que la variante Omicron es más leve, y también en las vacunas. La costa atlántica explota de turistas y de contagios, lo que era previsible.

El presidente Lacalle Pou y el ministro de Salud Daniel Salinas se reunieron. Lacalle dijo luego que no se tomarían medidas respecto a la explosión de casos, que es “una manera de tomar medidas”.

Llamó a la gente a vacunarse. El gobierno está jugado a lo mismo que muchos, el alto nivel de vacunación y la aparente levedad de la enfermedad con Omicron. Yo veo ante mis ojos colapsar primero el sistema de testeo, que ya no funciona, por estar completamente inundado por la demanda, y temo ver colapsar pronto al sistema sanitario, que ya tiene a muchos funcionarios en cuarentena, por contagios. Ya se demostró en estudios extranjeros que dos dosis de Sinovac y una de Pfizer protegen de cuadros severos de COVID.

Es una excelente noticia porque casi todos los adultos tenemos ese esquema, aquí. De hecho, casi todos los casos en CTI ahora son de personas no vacunadas. Una persona comenzó a ofrecer tests de PCR “negativos” con entrega del día, “sin necesidad de hisopar”, a turistas argentinos que quieren regresar a su país desde Uruguay.

Por sólo U$S 20 te mandaban el documento digital, vía correo electrónico.



La persona, probablemente un argentino, fue denunciada, pero él mismo dijo que es “igual de chanta que cualquier laboratorio y que el Estado, que piden un estudio caro e innecesario”. Anunció que seguirá vendién-dolos.

En 2021 se vendieron 142 autos cero kilómetro por día. Hubo 51.753 vehículos vendi-dos en el año, 42% superior al de 2020, y también por encima del nivel de ventas desde 2017.

Fueron 23.593 automóviles (45,6% del total), 10.382 utilitarios deportivos (20,1%), 188 minibuses (0,4%), 14.660 utilitarios (28,3%), 2.903 camiones (5,6%) y 11 ómnibus (0,02%).

La marca más vendida fue Suzuki (22,89% del total). Le siguen Hyundai (17,26%), Chevrolet (14,92%), Volkswagen (10,79%), Renault (10,52%), Fiat (6%), Nissan (5,59%); Peugeot (4,31%); Citroën (2,44%), Toyota (2,07%) y BYD (0,64%).

Las empresas que trabajan con tecnologías de la información (TICs) tuvieron una caída de 6% en sus ventas en el 2020, según anunció su cámara. Pero por primera vez en la historia, las exportaciones (U$S 902 millones) superaron a las ventas locales (U$S 891 millones), algo que se veía venir desde ha tiempo. Actualmente, casi todas las nuevas empresas del sector nacen ya con la intención de vender al extranjero.

EE.UU. sigue siendo el principal mercado.

Alejo Umpiérrez, intendente nacionalista de Rocha, comenzó a terminar contratos con cooperativas sociales que realizan tareas de limpieza y mantenimiento. Según Umpiérrez, las cooperativas son caras y además son “aparatos políticos” de la izquierda. El ex intendente (del FA) rochense Aníbal Pereyra dijo a Umpiérrez que las cooperativas son en realidad muy baratas y que dan trabajo a muchas jefas de hogar.

Y le recordó a Umpiérrez que ha otorgado contratos a la fundación A Ganar, vinculada a la hermana del secretario general de la Intendencia, y que recibió múltiples observaciones del Tribunal de Cuentas.

Se conocieron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones, realizada en 2019.

Más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género.

Del total de mujeres que declararon haber vivido violencia por parte de parejas o exparejas y convivían con niños o adolescentes, 28,8%aseguran que las agresiones ocurrieron en presencia de menores.

La exposición de menores a estas situaciones se da en todos los niveles socioeconómicos y educativos, aunque los niveles más altos se ven en hogares más pobres con poca educación.

Esta violencia presenciada por menores se da más a menudo en hogares en los que la mujer agredida es afrodescendiente (44,8%), el doble que en mujeres no afro (25%).

Entre enero y octubre de 2021, el Ministerio del Interior recibió 31.661 denuncias por “violen-cia doméstica y asociados”. En 49,3% de esos casos había presencia de niños o adolescentes.

37,1% de las mujeres mayores de 15 años recuerdan haber vivido situaciones de violencia en la infancia.

Esta violencia es mayor en el caso de mujeres afrodescendientes y entre las mujeres con orientación no heterosexual.

A su vez, las mujeres que vivieron violencia en la infancia triplican la probabilidad de sufrir violencia en el presente, según el estudio.

Comenzó el miércoles a aplicarse la portabilidad numérica.

O sea que podés cambiarte de empresa de telefonía móvil y conservar tu número. Según encuesta realizada recientemente, con este cambio, ANTEL, que domina el mercado, perdería 240.000 clientes y ganaría unos 220.000, con un saldo negativo de 20.000. Sandra Medina renunció como directora del Hospital de Ojos José Martí.

Dijo que tuvo “apoyo verbal, pero nunca real” de las autoridades sanitarias. El presupuesto del hospital fue recortado drásticamente, y para Medina era imposible hacer funcionar el hospital adecuadamente con esos recursos.

El Hospital de Ojos realizó más de 100.000 operaciones de cataratas, a personas que muchas veces no habrían podido afrontar el costo de hacerlo de manera privada. Luego de la renuncia de

Medina, ASSE se compro-metió a mantener la “Operación Milagro”, que permite llegar con estas operaciones a trabajadores y jubilados con menos ingresos, en todo el país.

Comenzó el miércoles la vacunación contra el COVID-19 en niños.

Se registró ya para recibirla el 30% de la población objetivo, de niños entre 5 y 11 años.

Por ahora la vacuna no es obligatoria, ni en niños ni en adultos.

Encuesta de Consultora Nómade.

49,4% de los uruguayos estaría a favor de derogar los 135 artículos de la LUC en el plebiscito de marzo.(¡¡¡¿¿Cómo??!!!) Así como lo lee.

41,2% a favor de mantener los 135 artículos, 9,4% de indecisos.

Para Daiana Viera, directora de Nómade, los indecisos pueden definir el referéndum.(Explicame de nuevo lo del 49,4%).

Ninguna encuesta le había dado al “Sí” un porcentaje tan alto, antes, sino hasta diez puntos más bajo. Misma encuesta: 34,6% sabe “poco” o “nada” sobre el referéndum, y 64% dice que sabe “bastante” o “mucho”. Daniel Salinas (Salud) el la figura del gobierno con mayor adhesión (58,4%), seguido por Álvaro Delgado (secretario de Presidencia, 45,1%).

Luego Javier García (Defensa, 40,9%) y el canciller Francisco Bustillo (20,8%).

El de peor imagen es Luis Alberto Heber (Interior, aprobación 27,6%, desaprobación 45,6%).

Al presidente Luis Lacalle Pou, 45,8% aprueba y 41,1%desaprueba.

En el interior aprueba el 52%, y en Montevideo 37,3%. Lo aprueban más los hombres (50,8%) que las mujeres (41.1%).

Para 67.9% las medidas sanitarias frente a la pandemia han sido “buenas” o “muy buenas”.

El 44,9% desaprueba la actuación del Frente Amplio como oposición.

26,3% aprueba y 24,5% ni fu ni fa.

En los desaprobadores del FA se juntan los simpatizantes oficialistas, y también mucho votante del FA que quisiera una oposición más firme. (Eso lo decís vos). Eso lo digo yo, efectivamente.

Uruguay lidera en América Latina ranking sobre respeto al estado de derecho, y está en el puesto 25 a nivel mundial.

El índice fue publicado por el

Proyecto de Justicia Mundial, una organización internacional.

Por detrás de Uruguay se colocaron en la región costa Rica y Chile.

Se estudiaron 139 países en el mundo respecto a restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, go-bierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de regulaciones y otros.

El gobierno aplazó el pago del BPS para productores agropecuarios afectados por la sequía.

La revista International Living incluye a Uruguay en top 10 de sitios donde mudarse tras jubilación.

“Uruguay es un país donde las cosas funcionan”, dice un informe de la revista. El ranking lo encabeza Panamá, seguido por Costa Rica, México, Portugal, Colombia, Ecuador, Francia, Malta, España y Uruguay. El informe destaca la calidad democrática, la seguridad social, las vacaciones pagas, la atención médica universal, la universidad estatal gratuita y el respeto entre las personas.

Dicen que en el Cordón (Montevideo) se puede alquilar un apartamento de dos dormitorios por U$S 700 mensuales, o comprar uno nuevo por U$S 150.000 (U$S 500 y U$S 125.000 en Maldonado, respectiva-mente).

Y que es muy fácil entrar como turista y luego tramitar la residencia.

El semanario Búsqueda, que nos tiene acostumbrados a las bombas noticiosas, dio a conocer palabras del diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto, CA) en una reunión con correligionarios, en el año 2020.

La reunión fue con dos dirigentes de su propio grupo, Cruzada Oriental, Víctor Acosta y Adrián Puppo.

Este último había sido suspendido en CA por una denuncia de violencia de género.

“La mitad de Cabildo Abierto

Fueron torturadores y están acá… ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”.

Eso dijo Lust en la reunión.(Sin palabras) Yo también me quedé sin palabras, y por tanto me despido por hoy. Te mando un abrazo, por un país y un mundo sin tortura ni violencia de género.

Hasta el próximo viernes.

Juan Antonio Minuano