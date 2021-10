Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 22 de octubre de 2021

Querida/o: La Comisión Nacional por el Sí lanzará mañana su campaña nacional para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Lo harán en el Velódromo Municipal de Montevideo a partir de las 16:00 horas. La Corte Electoral ya ha revisado más de 500 mil firmas, con sólo 8% de descarte hasta ahora, por lo que es claro que habrá referéndum, probablemente en marzo próximo. Los impulsores del referéndum niegan que sea un plebiscito sobre el gobierno, sino un debate sobre proyectos de país diferentes.

Los partidos de la coalición de gobierno decidieron que cada uno de ellos hará por separado campaña por la no derogación de los 135 artículos. Aunque coordinarán esfuerzos. Las encuestas dicen que las chances de unos y otros son más o menos parejas. Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo para rebajar 10% el arancel externo común del Mercosur en una amplia gama de productos. Uruguay se enteró por la prensa, prácticamente. Y quedó colgado del pincel, porque le intención uruguaya era atar un posible descenso del arancel externo con la flexibilización reclamada por nuestro gobierno para establecer acuerdos comerciales con terceros países. Como era previsible, y como ha ocurrido siempre, los dos grandes socios del Mercosur hacen acuerdos sin siquiera avisar a los socios menores del bloque. Presidencia rechazó un pedido de acceso a la información pública del semanario Búsqueda. El semanario quería conocer los nombres de quienes se han reunido con el presidente Luis Lacalle Pou en el último año. Presidencia declaró esos datos “reservados” y no los dará a conocer. Argentina habilitó el martes el paso fronterizo por el puente que une Salto y Concordia. Pueden ingresar al vecino país argentinos y residentes en Argentina, y personas con residencia aquí que hayan estado en Uruguay en los 14 días previos. Se deberá presentar test PCR negativo para COVID-19 realizado en las 72 horas previas. Quedan eximidos los niños menores de 6 años. Habrá test de antígeno a la entrada a Argentina para personas sin esquema de vacunación completo. Los demás puentes, cuyo paso depende de Uruguay, aún no están listos para reabrirse. Katoen Natie anunció que no firmará el convenio colectivo y el sindicato portuario analizará medidas. Ya estaba acordado, pero surgió una diferencia de interpretación sobre los jornales asegurados para trabajadores con mayor antigüedad, que según el sindicato son unos 20, y para la empresa sólo cuatro. El ex banquero José Peirano fue nuevamente detenido, en Interpol, y espera por pedido de extradición al Paraguay, que sería el 30 de octubre.

La orden de captura fue emitida luego que Peirano cumpliera su condena aquí por insolvencia fraudulenta. En Paraguay lo investigan por maniobras del grupo financiero Velox y la quiebra del Banco Alemán. Un estudio del Instituto Cuesta Cuarte del PIT-CNT encontró que 69% de los jóvenes uruguayos tiene “salarios sumergidos” menores a los $ 25.000, poco menos de U$S 600 mensuales, por 40 horas semanales. Entre ellos, el 19% gana menos de $ 15.000. El mayor impacto laboral de la pandemia se vio en mujeres y jóvenes. Entre los menores de 25 años, la tasa de empleo cayó de 31% en el 2019 a 25% en el 2020. En el último trimestre de 2020, el desempleo en ese grupo llegó a 35,5%, muy por encima del 7% de los trabajadores mayores de 25 años. En cuatro años, la Inspección General de Trabajo recibió 35 denuncias, que abarcan 16 departamentos, por falta de acceso de los trabajadores a “instrumentos de protección” para aplicar agroquímicos. El ministro de Salud Pública Daniel Salinas anunció que todas las mujeres con cáncer de mama que deban hacerse reconstrucción mamaria, tendrán acceso gratuito a prótesis a partir del 2022. Unas 2.000 mujeres son diagnosticadas con este cáncer cada año, y unas 700 mueren por el mismo motivo. Los estudios mamográficos pasarán a ser obligatorios en las instituciones de salud desde 2022 hasta 2024, para incrementar el diagnóstico precoz. Una mujer presentó una denuncia contra el diputado nacionalista Pedro Jisdonian en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Le reclama por motivos laborales, y los abogados de uno y otro negociaron un pago de $ 300.000 para la mujer, pero no formalmente. La mujer integró el equipo de campaña de Jisdonian, quien niega que haya habido una relación de dependencia laboral. Pedro Jisdonian es presidente de la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. No hubo acuerdo entre las partes en audiencia preliminar, por lo que habrá juicio laboral. El brasileño Tte. Gral. Marcos de Sá Affonso Da Costa, comandante de las tropas de la ONU en el Congo, elogió calurosamente a los soldados uruguayos que la integran. Destacó la “invaluable contribución” de los uruguayos y “valentía excepcional” al enfrentar a grupos armados ilegales en la zona de Komanda. Según José Luis Falero, ministro de Transporte, este año se alcanzará un récord en inversión pública vial, con U$S 850 millones. Serán U$S 572 millones en caminería y U$S 278 millones en el Ferrocarril Central. En el 2020 se ejecutaron U$S 300 millones. Para el 2022 se prevé una inversión de U$S 870 millones, sólo en obras viales. Construirán dobles vías en ruta 5, de Montevideo a Durazno, y en tramos de las rutas 1 (entre Montevideo y Colonia), 8 y 9. Anunció la construcción de 156 puentes en este período de gobierno, y 78 ya están en obra. Fuerte enfrentamiento entre directivos de la mutualista Casa de Galicia y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Desde la mutualista dicen que Salinas les bloqueó la posibilidad de acceder a un fideicomiso, y que podrían entrar en cesación de pagos. Y dicen que Salinas permitió que otras instituciones de asistencia médica hicieran fideicomisos de este tipo. El ministro dice que la mutualista cuadruplica el endeudamiento promedio del sector. Daniel Reta, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, estuvo en la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las compras y gastos -sobre todo en publicidad- en el ministerio durante la gestión del propio Cardoso. Reta dijo desconocer completamente a Kirma Services, la empresa basada en Estonia que obtuvo un contrato millonario, de casi U$S 300.000, en condiciones bastante opacas. Kirma no pudo finalmente cobrar ese dinero. Sin embargo, se supo que Reta fue quien firmó la inscripción de Kirma en el registro de proveedores del Estado. Esto se pone lindo, y cada vez más oscuro. Vuelve la Feria Internacional del Libro a la explanada de la Intendencia de Montevideo. Será del 26 de octubre al 7 de noviembre. El programa completo y la forma de inscribirse estarán en la página de internet de la Cámara Uruguaya del Libro. El FA denuncia “gran persecución política” en Río Negro por el intendente blanco Omar Lafluf, por cese de 170 funcionarios municipales. Alegan que buena parte de ellos, incluso varios con muchos años en la comuna, se identifican con el FA. La comuna dice que “no es de recibo” la acusación. Y el FA condena “prácticas clientelares” en ese departamento. Cayó un meteorito. Se vio en el cielo nocturno de Rivera y Cerro Largo, pero cayó en Brasil. Los expertos dicen que cayó a una velocidad de 40.000 km/hora, y que podrían encontrarse fragmentos. (¿Y aliens?) No sea guaso. Uruguay ofrecerá vacunas contra el coronavirus a los extranjeros que ingresen al país. Los mayores de 18 años deberán ingresar con al menos una dosis, y los menores sin ninguna. Unos y otros podrán pedir ser vacunados aquí. El ministro de Trabajo Pablo Mieres confirmó que gobierno enviará proyecto de ley para extender jornales solidarios, que brinda empleos de ingreso mínimo por unos seis meses a unas 15 mil personas en todo el país. Se prorrogará hasta enero inclusive, y luego tendrán seguro de paro parcial por otros dos meses, dicen. El seguro de paro parcial, creado para paliar efectos de la pandemia, se extendió hasta marzo para los sectores más afectados. Empieza hoy Piriápolis de Película, un festival de cine en el Hotel Argentino, con entrada libre. Termina el domingo, así que a apurarse. Las películas serán casi exclusivamente argentinas o uruguayas. Programación completa en el sitio http:/

www.piriapolisdepelicula.com.uy. Estiman que hasta 10% de las muertes por COVID en CTI se debió a la saturación del sistema hospitalario. Lo dijo Javier Hurtado, del equipo de Medicina Intensiva del GACH y director del Hospital Español, el principal del país para casos graves de COVID-19. El aluvión de internaciones en CTI por COVID se vivió entre el 4 y el 19 de abril. De los internados en ese hospital, 91,7% no se había vacunado, 6,2% tenía una dosis, y 2,2% tenía dos. Presunto femicidio en Salto. El cadáver de una mujer de 19 años fue encontrado enterrado en el fondo de la casa que compartía con su pareja. Van 23 femicidios en el año 2021, siete más que en todo el 2020. ¡Basta, basta! El gobierno creó un plan para erradicar el analfabetismo de las cárceles. Solo 4.000 de los 14.000 reclusos dentro del sistema penitenciario reciben educación formal o informal. 11% de los reclusos dice no saber escribir, 6% no sabe leer, y 23,5% no terminó Primaria. Martín Botto, jefe de Policía de Río Negro, renunció luego de una reunión con el ministro Luis Alberto Heber. Botto fue acusado de encubrir por un año a un oficial imputado por abusar sexualmente de su sobrina cuando era una niña de ocho años. 17% de los policías certificados son por enfermedades de salud mental. Lo dijeron en un simposio sobre el tema, organizado por el gobierno. Buscan ahora mejorar el trabajo de prevención del suicidio en el sector. Encuesta Equipos Consultores sobre gestión del gobierno, en setiembre. Segunda suba consecutiva de la aprobación, que llega a 52% (+3%). Desaprobación 33% (+1%). Ni fu ni fa 14%. Montevideo fue declarado el Destino Turístico Emergente Líder de América del Sur de 2021. Es un premio otorgado por el World Travel Awards, y superó a Barranquilla, Guayaquil, Santiago de Cali y Santiago de Chile. José Mujica se refirió a las cifras oficiales de delitos, que continúan bajando. Para Mujica el gobierno exagera al atribuir el descenso a la LUC, y recordó que la pandemia hizo bajar las cifras de delitos en todo el mundo, y que acá comenzaron a bajar en marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, cuando la LUC se aprobó recién en julio de ese año. Otros dicen que hay muchas denuncias que ya no se toman, en algunas dependencias policiales. Las duras derrotas de la selección celeste frente a Argentina y Brasil abonaron terreno para una campaña pública y desembozada para que la AUF despidiera a Oscar Washington Tabárez. No tuvieron éxito pero anduvieron cerca. No es la primera vez que lo intentan. Recuerdo una, de muchas, previa al Mundial de Sudáfrica, cuando salimos cuartos, luego que nos afanaran alevosamente en el partido de semifinales con Holanda. (Seguís dolido). Y seguiré. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano