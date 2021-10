Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 15 de octubre de 2021

Querida/o: Albricias. A partir de ayer ya no es necesario usar tapabocas en espacios abiertos, según decisión del MSP. Sí exhortan su uso en sitios muy concurridos, o con aglomeraciones. Seguirá siendo obligatorio usarlo en espacios cerrados con aglomeración de personas, cuando no todos los asistentes se hayan vacunado. 77% de los uruguayos aprueba la exigencia de vacunación para entrar a los espectáculos, según encuesta de Cifra. 67% dice que la situación sanitaria permite habilitar espectáculos públicos como el fútbol o conciertos, y cines y teatros. Para 50% está bien permitir la entrada de turistas extranjeros en el verano.

A 36% le parece mal, y 14% no sabe. Antel reconoció que el incidente de seguridad en sus sistemas de internet que según reconoció ocurrió en agosto, fue más grave de lo informado en ese entonces. Al parecer las intrusiones de hackers ocurrieron durante un período de tiempo. No saben, o no quieren decir, a qué información accedieron los intrusos. Legisladores del Frente Amplio (FA) proponen que los jueces puedan sustituir la pena de prisión a mujeres primarias, de contexto vulnerable y con menores a cargo. El incremento de las condenas de prisión por microtráfico, con un mínimo de cuatro años e inexcarcelables según un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), ha generado alarma en todo el sistema político en el caso de estas mujeres. Lanzaron en el FA nuevo espacio socialdemócrata llamado Convocatoria Seregnista Progresista. Lo integran Asamblea Uruguay (AU) de Danilo Astori, Fuerza Renovadora (Mario Bergara), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Plataforma, Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, Frente Río Negro y Magnolia. Martín Sambarino, un matemático Grado 5 de la Facultad de Ciencias, fue destituido de su cargo por el Consejo de Facultad, por acoso sexual. Cuatro reclusos uruguayos participaron del primer mundial de ajedrez online entre personas privadas de libertad. Participaron presos de 25 países en el evento, del programa Chess for Freedom (Ajedrez para la Libertad) auspiciado por la Federación Internacional de Ajedrez. El plenario del Senado ya aprobó la Rendición de Cuentas presupuestal, que pasó de nuevo a Diputados por los cambios introducidos. Oficialismo y oposición se enfrentaron por la creación de un fideicomiso para erradicar asentamientos irregulares, fundamentalmente con fondos del Instituto Nacional de Colonización, INC. Hace unos días, tres senadores blancos que estaban en contra de dcesfinanciar al INC y llevarlo al borde de la inanición, se reunieron con el equipo económico. Y lograron que se diera al INC una partida única por U$S 15 millones. Lo que se le quitó antes al INC son entre U$S 20 y U$S 30 millones anuales, para compra de tierras para colonos. El senador comunista Oscar Andrade aseguró que el ahorro que festeja el gobierno se logró con la rebaja de jubilaciones, y que cada jubilado aporta unos $ 500 mensuales para hacer posible ese recorte y ese ahorro. El sindicato portuario (SUPRA) acordó nuevo convenio colectivo con la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y se normalizó la actividad en el puerto que estuvo afectada por paros. El sindicato festejó obtener un mínimo de 13 jornales mensuales asegurados para cada trabajador, una vieja reivindicación. La cantidad de jornales asegurados aumenta con la antigüedad. En julio del 2020 una mujer de 23 años presentó una denuncia de abuso sexual contra su tío, cuando ella tenía ocho años de edad. Su tío, entonces de 20 años, es ahora jefe de la Brigada de Seguridad Rural de Río Negro. El jefe de Policía de Río Negro no tomó ninguna de las medidas establecidas por la propia Policía para este tipo de casos, contra el denunciado, por todo un año. En cambio, fue premiado meses después de ser denunciado, con un reconocimiento por su trabajo. Ahora, más de un año después, está con arresto domiciliario y fue suspendido en sus funciones. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), insistió en que los presos mayores de 65 años deberían tener prisión domiciliaria. Según Manini, no calificarían para el beneficio los condenados por homicidio o violación. Hay unos 200 presos mayores de 65 años. Unos cuantos de ellos son exmilitares y expolicías condenados por delitos de lesa humanidad. La Intendencia de Montevideo (IM) presentó tres programas para promover la autonomía económica de las mujeres y dar respuesta a la violencia de género. Hay dos fondos económicos para apoyar a emprendedoras, con préstamos subsidiados (sólo deberán devolver una parte) y capacitación. Otro programa brinda atención especializada para mujeres en situación de discapacidad víctimas de violencia de género. Hay atención telefónica a través de los números 1950 8809 y 0800 8809. Por último, se creó un protocolo de prevención y actuación para atender situaciones de acoso sexual en el transporte público. El Sindicato Médico (SMU) advirtió sobre “grave pérdida en la calidad asistencial” si no aumenta el presupuesto de la salud pública. La Rendición de Cuentas no contempla aumento del presupuesto de ASSE, a pesar del incremento en el número de usuarios.

Dicen que habrá serios problemas de acceso a medicamentos, atención domiciliaria de urgencia y emergencia, y acceso a estudios, consultas y procedimientos. Además advierte sobre la exclusión de Facultad de Medicina de la gestión de las Unidades Docentes Asistenciales (UDA), ya definida. Eso, dice el SMU, “pone en peligro a la vez la calidad asistencial de ASSE y la formación de recursos humanos”. El MTSS anunció que descendió la cantidad de trabajadores en seguro de paro, 9,1% en setiembre (58.955 personas) respecto a agosto (64.317). El descenso fue de 27% en el cuatrimestre terminado en agosto. Seis de cada diez están en seguro de paro total, y el resto en el parcial. De los que salieron del seguro de paro en setiembre, 76,9% fueron reincorporados, y 23,1% despedidos. 47 organizaciones sociales reclaman al Estado mantener el sistema participativo de certificación de productos alimenticios ecológicos. Hoy lo hace la Red de Agroecología (RAU), integrada por múltiples organizaciones. El Ministerio de Ganadería (MGAP) pretende sustituir ese sistema por otro de tercera parte, que supondría un gasto anual por productor de U$S 6.000 a U$S 8.000, dicen quienes defienden el sistema actual. Un costo de ese tipo dejaría por fuera del sistema a los productores familiares, sobre todo a los más pequeños. La empresa encuestadora Equipos Consultores canceló participación en evento de la Juventud del Partido Nacional (PN). Iba a estar el principal de Equipos, Ignacio Suaznábar, pero cancelaron participación cuando se supo que el evento se hace bajo la consigna “Juventud no deroga”, en referencia al referéndum sobre la LUC. (O más bien, cancelaron cuando se supo que participarían). Como quiera, no vale la pena discutir con usted. Avistaron a tres orcas cazando a unos 400 metros de la costa, en La Paloma (Rocha). Al menos una de las tres es asidua visitante, porque se la ha visto por nuestras costas desde el 2015. Encuesta de KPMG en América Latina. Un 92 % de empresarios uruguayos confía que el país crecerá en los próximos tres años. 80% de los gerentes consideró que su empresa tendrá un mejor desempeño en ese período. Casi la mitad prevé que los ingresos de su empresa aumenten de 2,5% a 5% de aquí al 2024. 20% prevé crecimiento de 5% a 10%, otro 24% un aumento más moderado (entre 0% y 2,5%) y 8% un crecimiento por encima de 10%. Sólo 4% prevé una contracción. Corte de energía eléctrica afectó por varias horas a 63.000 usuarios en Montevideo. Fue por desperfecto en cable subterráneo. La mayoría de los cortes fueron resueltos sólo minutos luego de iniciarse el apagón. La dirigente del PN Analía Piñeyrúa dijo que “la campaña contra la LUC transita a pura mentira”. El tema es que Analía es integrante de la Corte Electoral, responsable de controlar las firmas para el referéndum, y de organizar y fiscalizar el mismo referéndum. Y el tema es que Analía tiene vedado constitucionalmente, por el cargo que ocupa, hacer declaraciones políticas. EE.UU. no dejará ingresar a su país a personas no inoculadas con vacunas aprobadas por ellos. Y sólo tienen aprobadas tres, de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Aumentaron los suicidios en el segundo semestre del 2020, respecto al primero. El Estado busca consolidar políticas para prevenirlo, ya que nuestras cifras están entre las más altas del mundo. El gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre la exoneración de aportes patronales a empresas más afectadas por la pandemia. Se trata de empresas vinculadas a la organización de eventos, transporte turístico, salas de cine y agencias de viajes, clubes deportivos, entre otras. El Hotel Enjoy de Punta del Este (ex Conrad) reabrirá sus puertas el 4 de noviembre. Invertirá U$S 1 millón para la llegada de charters aéreos desde noviembre a marzo. (Trayendo jugadores para el casino, seguramente). Y turistas, y turistas… El Enjoy tiene 294 habitaciones, todas con vista al mar, y 41 suites de lujo. Air France KLM retoma en noviembre sus vuelos desde Montevideo a París y Amsterdam. Tendrá 14 opciones semanales con frecuencias diarias a ambos destinos. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, viajó a EE.UU., para reuniones del FMI y el Banco Mundial. En el BID le confirmaron que la asamblea de gobernadores de la entidad se realizará en Punta del Este en marzo de 2022. También se reunió con empresarios de EE.UU. y bancos de inversión. El FA presentó proyecto parlamentario para “transparentar” información de precios en góndolas de supermercados, colocando el precio por unidad de medida equivalente cuando se pueda. Los supermercadistas saltaron porque sólo aplicaría para ellos, y no también para almacenes, autoservicios y ferias. 20% de los colorados votaría contra la LUC en referéndum, según encuesta de Radar. Es el partido de la coalición con mayor porcentaje proclive a derogar los 135 artículos de la LUC. En el PN llega a 10%, y en CA a 7%. El PIT-CNT criticó propuestas del gobierno para reforma previsional, y dicen que sólo proponen “igualara para abajo”. Critican que no se afecta a jubilaciones militares de privilegio, que no se proponga un mayor aporte financiero de quienes obtienen altas ganancias, el aumento en la edad de retiro y otros aspectos. Encuesta de Factum. Un 84% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno contra la Covid-19, con 37% muy buena y 47% buena. 13% desaprueba (10% muy mala y 3% mala). En seguridad, 56% aprueba (14% muy buena y 42% buena) y 38% desaprueba (28% mala y 10% muy mala). Con la selección celeste, todo mal. Argentina nos goleó 3-0 y, la verdad, nos dio un baile. Al cierre jugábamos de visitantes con Brasil, que promete ser igual o peor. Uyuyuy. El senador del FA Charles Carrera alertó por crecimiento en número de homicidios en los últimos tres meses. Aumentaron 7% en julio, 11% en agosto y 30% en setiembre en comparación con los mismos meses de 2020. Entre julio y setiembre hubo un homicidio por día, en promedio. El otro día me enteré de que los noruegos (con más de 5 millones de habitantes) están preocupados porque en el 2020 tuvieron una cifra alta de homicidios… unos 30 en todo el año. Y aquí no se nos mueve un pelo, o casi, al tener uno al día. Ay, mamita, los cabezudos. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano