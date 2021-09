Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 24 de setiembre de 2021.

Querida/o: ¿Cómo andás? Nuestro presidente habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El centro de su discurso fue la “libertad responsable”, y criticó el acceso “deficitario y no equitativo” a las vacunas. Destacó su gestión ante la pandemia y pidió cooperación en el mundo en este aspecto. Se reunió con posibles inversores y con representantes gubernamentales de otros países. Antes de eso estuvo en la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) realizada en México. Y armó un lío de órdago. En su discurso dijo que en Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay una democracia plena y no se respetan los derechos humanos. Eso le valió fuertes respuestas de los mandatarios de Cuba y Venezuela. Aquí, como era de esperar, Lacalle recibió aplausos desde los partidos de la coalición de gobierno. Desde el FA se le criticó diciendo que lleva una política exterior “ideologizada” y “a la derecha”. Y muchos, aunque no oficialmente, le recordaron que nunca criticó al gobierno chino, nuestro principal socio comercial, siguiendo la misma lógica. No obstante, Danilo Astori, uno de los históricos del FA, dijo que coincidía con las críticas de Lacalle, aunque no en el momento y el lugar para hacerlas. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), viajó a Brasil. Se reunió con el vice Hamilton Mourão, militar retirado, como él, y con legisladores oficialistas. Oficialmente, conversaron sobre proyectos de infraestructura. La Dirección Jurídica de la Universidad (UdelaR) comprobó que el profesor Grado 5 (el más alto) de Matemática Martín Sambarino de la Facultad de Ciencias acosó sexualmente a una alumna. El Consejo de la facultad evaluará eventuales sanciones al docente el próximo lunes. El diputado cabildante Eduardo Lust y el Frente Amplio (FA) están en desacuerdo con que el exministro de Turismo Germán Cardoso (Partido Colorado, PC) esté presente cuando declaren testigos en la comisión parlamentaria que investiga justamente denuncias de irregularidades y eventuales delitos en su contra.

Cardoso figuró como denunciante cuando se formó la comisión, porque él mismo propuso que se investigara desde el año 2010. Que Cardoso aparezca como denunciante en una investigadora que lo tiene como principal objeto de investigación, además de poco comprensible, es bastante escandoloso. Pero allá ellos. Ahora se investiga además en el Ministerio de Turismo los posibles vínculos de exasesores de Cardoso, cuando era ministro, con una concesión de un hotel puntasesteño que pertenecía al propio ministerio. A Cardoso le aparece un nuevo asunto cada semana. La Comisión de Ética del PC va a esperar el resultado de la investigadora parlamentaria, para no duplicar esfuerzos, dicen. El BPS resolvió que Sixto Amaro, director del propio BPS por los jubilados, podrá ser candidato por los jubilados en las elecciones del BPS. (Cero en sintaxis y redacción: BPS aparece tres veces en una oración corta, entre otros detalles dantescos). Amaro no aparecía en el padrón de jubilados “por ser funcionario del BPS”, al ser director de la institución. Kafkiano. La Policía Nacional distribuyó una nueva guía de actuación para seccionales policiales, en casos de violencia doméstica y de género. Ella establece que se “requerirá” a víctimas de violencia de género presentar “pruebas” para tomar una denuncia. Y ardió Roma. Frente a una avalancha de críticas, el Ministerio del Interior cambió la redacción. Ahora, se “consultará” a la víctima por elementos que pueda aportar a la denuncia. Hay otros aspectos que fueron criticados fuertemente por especialistas. Por ejemplo, que los policías deberán evaluar con la víctima si se encuentra en riesgo de vida. Dicen que deben ser técnicos especializados los que deben evaluar eso. Para el FA, la nueva guía “pone en riesgo” a las víctimas, la revictimiza, y les requiere más requisitos que para denunciar otros delitos. Se viene un nuevo Día del Patrimonio, 2 y 3 de octubre. Tendrá a José Enrique Rodó como figura central, a 150 años de su nacimiento. El lema será “Las ideas cambian el mundo”. Un hombre de 32 años se prendió fuego a lo bonzo frente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia. Fue internado pero lamentablemente falleció poco después a causa de las severas quemaduras. Días antes había expresado su deseo de emigrar, y tenía severos problemas económicos. Una decena de personas intenta anualmente suicidarse con fuego en el país. Encuesta de Cifra, sobre gestión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. 48% de los montevideanos aprueba su gestión (caída de 2% en el último bimestre), 25% la desaprueba (caída 1%). Aprueba 75% de los votantes del FA y 25% de los de la coalición multicolor. Pocitos, Cordón y Ciudad Vieja son los barrios más demandados para alquilar vivienda en Montevideo, según reporte de Mercado Libre. Punta Gorda y Carrasco tienen los alquileres más altos, con valores superiores a $ 100.000 mensuales. Según estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, 62% de los trabajadores rurales gana menos de $ 25.000 al mes, poco menos de U$S 600. La economía uruguaya creció 11,3% en el segundo trimestre (respecto al mismo período de 2020), y recuperó el crecimiento, tras contracción de 0,5% del PBI en el primero. Entre abril y mayo del 2020 se dieron los efectos económicos negativos más fuertes de la pandemia. El aumento fue de 0,9% respecto al primer trimestre. Las autoridades esperan que el PBI alcance los niveles prepandemia recién en el cuarto trimestre. Nuevo informe del sindicato bancario, AEBU. El ahorro del sector más rico del país aumentó U$S 2.845 millones en los primeros siete meses de 2021. En todo el 2020 aumentó U$S 2.975 millones. Para AEBU, es el ritmo de crecimiento más rápido registrado, lo que habla de una concentración de la riqueza en pocas manos, y más rápida. El 90% de los casi U$S 2.900 millones corresponde a cuentas con más de U$S 100.000, de 2% de los clientes de los bancos. Y si se toman sólo las cuentas con más de U$S 250.000 (0,7% del total de clientes), estas acaparan el 73% del crecimiento de los depósitos. Los depósitos de uruguayos en el exterior llegaron em marzo de este año a U$S 8.711 millones, o sea 16% del PBI. El directorio de ANCAP, con el voto contrario del representante del FA, decidió comenzar consultas con empresas privadas, buscando socio para el negocio del cemento pórtland, que registra pérdidas desde hace años. Ya hay al menos cuatro empresas privadas interesadas. El FA critica lo que considera poca transparencia en el proceso, y según el sindicato FANCAP se pretende entregar canteras de piedra caliza con un valor estimado de U$S 10.000 millones. Informe de Amnistía Internacional (AI) sobre embarazos infantiles en Uruguay, en niñas de 14 años o menores, en el marco de la campaña internacional llamada “Niñas, no madres”. 431 niñas de 14 años o menos tuvieron una hija o hijo en los últimos cinco años. Para AI, esos embarazos esconden profundas desigualdades socioeconómicas y de género. La mayoría de estos embarazos se relaciona con violencia sexual o matrimonios forzados a edades tempranas. 65% de estos embarazos se dieron en el interior del país, donde a veces los servicios de salud reproductiva no llegan de manera eficiente. 86% de estos embarazos no son intencionales. Vecinos de Punta Colorada (Maldonado) protestaron en la calle por proyecto de construcción de una rambla de doble sentido. Los vecinos reclaman que sea un paseo costero sostenible, con calle de sentido único, ciclovías, espacio para peatones y velocidad máxima de 30 km/hora. Para la Intendencia de Maldonado, una rambla sería “más democrática”. La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) se pronunció sobre auditoría sobre el ANTEL Arena, en términos de transparencia. Carolina Cosse, intendenta de Montevideo y ex titular de ANTEL cuando se construyó el Arena, dijo que la JUTEP se pronunció sobre una “pseudoauditoría” realizada por “el estudio de un militante herrerista”. Y ya que estamos dijo que el nuevo gobierno está “destrozando ANTEL” y que “el gran logro” de la actual gestión de la empresa “es perder clientes”. Se supo que un recluso de la cárcel de COMCAR estuvo secuestrado por otros presos durante 60 días, en una celda. Fue torturado, violado, extorsionado y privado de comida. Todo se destapó cuando operadores carcelarios filtraron fotos del recluso, que parecían tomadas en un campo de concentración nazi. El director del módulo donde ocurrió esto… fue trasladado a otro módulo. El preso torturado, de 28 años, es primario, y ahora fue trasladado a otro módulo también, más “benigno”. El que estaba era uno de los peores de la cárcel. Tiene 750 reclusos, y sólo dos guardias nocturnos. Ahora hay investigaciones en curso sobre el caso. Pero que un preso sea secuestrado y torturado por otros, por dos meses, sin que las autoridades se enteren, en muchos países provocaría la caída de ministros y hasta de gobiernos. Y acá trasladan al director de un módulo a otro. Uruguay volvió a ser el país con la nafta y el gasoil más caros de la región en agosto. Acá el gasoil cuesta U$S 1,17 por litro. En Chile US$ 0,87, en Brasil US$ 0,88, Argentina US$ 0,96 y en Paraguay US$ 0,82. Nafta, US$ 1,64 el litro en Uruguay, en Chile US$ 1,23 el litro, en Brasil US$ 1,13, Argentina US$ 0,96 y en Paraguay US$ 1,03. Tres años luego de haber hecho la denuncia, la Justicia falló a favor de trabajador que denunció a la empresa Arrozal 33 por exposición a agroquímicos. Tiene fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica.



Necesita una máquina de oxígeno las 24 horas del día. La empresa deberá pagarle $ 2.000.000 (poco más de U$S 45 mil) por daño moral y $ 200.000 por daño emergente, además de un monto a determinar por lucro cesante. Hay unos cuantos trabajadores y extrabajadores de la empresa esperando confirmar diagnósticos médicos parecidos al de quien inició el primer juicio. Y es todo por hoy. Te mando el abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano