Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 17 de setiembre de 2021

Querida/o: ¿Cómo andás, cómo te trata la pandemia? Por acá disfrutamos de los altos niveles de vacunación, con muchos ya con la tercera dosis, y con casi la mitad del país de color verde en el Índice de Harvard, lo que hay que festejar, y mucho. Ya comenzó a volver el público al fútbol y a actividades culturales. Hay que seguir cuidándose y cuidando a los demás, pero las cosas se ven ya con otros ojos. El miércoles tuvimos la mayor concentración en lo que va del gobierno, y no fue para elogiarlo. El paro general del PIT-CNT tuvo una concentración que llenó la Avenida del Libertador (antes Agraciada) en Montevideo, incluyendo a cientos de colonos o aspirantes a hacerlo, pequeños productores y trabajadores rurales, que llegaron a caballo. El PIT-CNT tildó al acto, centrado en la figura de José Artigas, de “histórico”. Reclamaron más medidas para combatir el desempleo y la recuperación salarial, la defensa del puerto y del Instituto Nacional de Colonización (INC) y la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Hablaron Soledad Amaya, del sindicato de peones rurales y colona, Vanessa Peirano, del sindicato portuario, y Marcelo Abdala, secretario general de la central. Desde todo el país llegaron unos 220 ómnibus, cuando se esperaban 130. Y desde la Expo Prado, el presidente, reunido allí con la Asociación Rural (ARU) definió al paro como “político” y “contra el gobierno”. Dirigentes oficialistas y del gobierno coincidieron con él, y muchos en la multitud que estuvo en la movilización gremial, también. Abdala, desde el estrado, le recordó a Lacalle que las acciones del PIT-CNT siempre han sido parte de “la mejor política”. Cuando era ministro de Turismo, Germán Cardoso decidió contratar a la empresa estonia Kirma Services por U$S 280.000 para una campaña publicitaria por internet. Kirma Services existe desde 2018. Según una investigación del semanario Búsqueda, no tiene empleados, ni ingresos declarados. Su oficina declarada en Montevideo está en alquiler y nadie atiende el teléfono, y los mensajes de correo electrónico son rebotados. El pago definido por Cardoso era a una entidad financiera estonia que funciona en Bélgica, pero el BROU se negó a hacerlo por su política antilavado de activos. El bufete de abogados estonio que creó Kirma Services se especializa en la creación y venta de sociedades anónimas por 600 euros, y por 500 euros anuales más ofrece oficinas virtuales y contactos personales y electrónicos. Al parecer, decenas de empresas creadas por este bufete se utilizaron para estafas en varios países. Germán Cardoso, ahora como diputado, aparece como denunciante en la comisión investigadora parlamentaria sobre este y otros temas. (No entiendo). Yo tampoco, pero no creo que a nosotros dos nos expliquen nada sobre este asunto. El nuevo ministro de Turismo Tabaré Viera dijo que Kirma retiró su oferta porque “no quieren estar en el lío”. Lo llamativo es que existe una factura por unos U$S 280.000 presentada por Kirma, que nunca pudo cobrar. Si era sólo una oferta, ¿por qué hay una factura por el total? Desde la oposición le reclaman a Viera que investigue estos temas en el ministerio, pero no creo que ello ocurra. El periodista Antonio Ladra publicó su nuevo libro, “Uruguay en la mira del narco”. Te lo recomiendo. Para Ladra, un equipo de oficiales liderado por Roberto Rivero, Julio Guarteche y Mario Layera, entre otros, revolucionó y profesionalizó la lucha antidrogas y toda la Policía, desde que este núcleo comenzó a formarse en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Guarteche llegó a ser el jerarca policial más importante del país en los gobiernos del FA, a pesar de que nunca fue del FA. Para Ladra, estos policías honestos impulsaron y construyeron una política de Estado contra el narcotráfico, “que ahora se descabezó”. (¿Cómo que se descabezó la política contra el narcotráfico? Aclare, que causa alarma). Usted vaya y lea el libro, que está interesante. Ladra advierte que los narcos, que manejan cuantiosos recursos, necesitan países como Uruguay, con puertos y fronteras terrestres permeables, para el tránsito de la droga. Los dos senadores de Ciudadanos (Partido Colorado, PC) no votarán el fideicomiso para erradicar asentamientos en la Rendición de Cuentas, si eso significa que los recursos salgan del Instituto Nacional de Colonización (INC). Hay varios senadores blancos que tampoco quieren votar ese artículo, que casi prácticamente liquida al INC. Y Cabildo Abierto (CA) anuncia que tampoco lo haría. La semana que viene se reunirán los senadores de la coalición de gobierno, y se sabrá si hay humo blanco, o de otro color. El Partido Socialista (PC-FA) oficializó la candidatura de su propio secretario general, Gonzalo Civila, a la presidencia del Frente Amplio (FA), aunque aún parecen tener disputas internas al respecto. Otros sectores del FA, como el PVP, Casa Grande y La Amplia, también lo apoyan. Una jueza envió un exhorto al gobierno de EE.UU. para saber si la CIA tiene información sobre el asesinato de María Cecilia Fontana en setiembre de 1978. Era la madre del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber y esposa del dirigente nacionalista Mario Heber, y fue asesinada con vino envenenado. Todo indica que fue obra de la facción más derechista de la dictadura cívico militar, en un intento de perpetuar el régimen de facto. El FA interpelará nuevamente a Luis Alberto Heber, ahora como ministro del Interior, el 28 de setiembre. Será por la fuga de un narco de la cárcel ex Comcar..

El preso fue recapturado una semana después, pero las versiones oficiales cambiaron todo el tiempo. Primero Heber dijo que salió de la cárcel por la puerta, y luego por debajo del tejido perimetral. Y esto último fue resistido por el ministro de Defensa, Javier García, responsable de la guardia militar perimetral de las cárceles. El gobierno tomará la interpelación como una defensa de su política de seguridad. Encuesta de Cifra. 71% de los uruguayos piensa que la integración del Parlamento debería ser paritaria. Ahora son 24% de los legisladores. También 71% opina que debería haber más ministras en el gabinete (sólo hay dos en 14 ministros). Para 75% es más difícil para las mujeres que para los hombres participar en política. La exclusión de las mujeres de los altos cargos políticos es histórica en el país. Entre los principales motivos de esto la investigación de Cifra encuentra la discriminación del propio sistema político, y la división desigual del trabajo doméstico. 84% de las mujeres y 82% de los hombres piensa que sería positivo que en el próximo gobierno una mujer ocupe la Presidencia. El gobierno negocia la llegada de más vacunas antes de fin de año para aplicar dosis de refuerzo a vacunados con Pfizer, para quienes tienen entre seis y ocho meses de inmunizados. Se empezará por los mayores de 60 años y el personal de salud. Aumentan casos de coronavirus en niños. 18% de los nuevos infectados son menores de 15 años, y el tema preocupa. Luis Alberto Heber defendió la contratación de policías retirados para tareas de vigilancia, aunque “ya no están para correr en la calle”. Sindicatos policiales protestaron porque el decreto reglamentario permitirá a los retirados cobrar una compensación que, sumada a su jubilación, sólo alcanzará a completar lo que ganaban antes de retirarse. Al empresario uruguayo Martín Mutio, acusado de haber querido introducir 4,5 toneladas de cocaína a Alemania en el 2019, le rechazaron el sobreseimiento en una apelación que hizo su defensa. Habrá juicio oral en octubre y el fiscal solicitó 15 años de penitenciaría. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario de cárceles, advirtió que se necesitan 4.000 nuevas plazas en las cárceles para evitar el hacinamiento actual, que sólo empeorará. El país, que llegará pronto a tener 14.000 presos, tiene una tasa de prisionización de 390 personas cada 100 mil habitantes, entre las 20 más altas del mundo, y trepando. Brasil tiene 381 y Rusia 327 cada 100 mil habitantes. En un sistema penitenciario en el que la rehabilitación es casi inexistente, y la tasa de reincidencia (por tanto) alta, es una bomba atómica en construcción, en términos de seguridad pública. Petit propone fortalecer el sistema de medidas alternativas a la prisión y de seguimiento de los liberados, que debería pasar según él al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Además pide una presencia mayor en cárceles de ASSE, para combatir dos graves flagelos, las enfermedades psiquiátricas y las adicciones, entre los reclusos. (Esperemos que lo escuchen, y le den algo de pelota). El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) firmaron un convenio para educación de adolescentes mayores de 16 años, en Florida. Se los capacitará en oficios, a cargo de supervisores militares, en un marco de “disciplina” para cumplir con “hábitos de la cultura del trabajo”. Daniel Larrosa, director de ANTEL por el FA, presentó un informe al Directorio de la empresa estatal. El informe proyecta pérdidas millonarias de hasta U$S 4.554 millones para la empresa (35% de todos sus ingresos en el período) en el peor de los escenarios, por cambios que ha habido en la empresa o en sus negocios, a causa de decisiones de la propia empresa o del gobierno. Prevé pérdidas de hasta U$S 800 millones si se habilita a cableoperadores privados de TV a ofrecer acceso a internet. Según el informe, ANTEL ya está en condiciones de implementar el sistema 5G móvil, a diferencia de sus competidores, pero renunció a hacerlo antes, con lo que puede perder hasta U$S 684 millones en 20 años. En el mismo período perdería hasta U$S 805 millones por su renuncia a continuar ofreciendo contenidos por Vera TV, y otros U$S 425 millones por la portabilidad numérica definida por el gobierno en la LUC. Las mayores pérdidas, de hasta U$S 1.500 millones, se proyectan para los servicios digitales (hogares inteligentes, servicios financieros, procesos automatizados y nuevas aplicaciones sobre 5G y fibra óptica). Y hay más, pero creo que ya te aburrí, o te alarmé, o ambos. Creció la demanda laboral en agosto, 3% frente a julio y 98% respecto al mismo mes de 2020. El sector Tecnología es el que tiene mayor aumento en la demanda. El martes se cumplieron 101 años del nacimiento del gran Mario Benedetti, en su querido Tacuarembó. La Fundación Mario Benedetti organizó para homenajearlo una lectura de sus poemas en su canal de Youtube. Anteayer llegó a Montevideo un radar aéreo que servirá de respaldo en el Aeropuerto de Carrasco. Fue arrendado por dos años en España. En meses recientes hubo gran alarma porque en ocasiones el país prácticamente estuvo sin cobertura de radares, lo que dificultó el tránsito aéreo. Anuncian que apertura de frontera argentina para uruguayos tardará aún unos dos meses. Los intendentes fronterizos reclaman al gobierno políticas de rebajas de impuestos para bajar precios de productos y sobre todo del combustible en las fronteras, porque los precios de Argentina y Brasil promueven fuertemente el bagayo. Encuesta de Opción. 48% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno en seguridad. 23% opina que es mala o muy mala, 27% ni fu ni fa. Según estudio, casi dos tercios de las mujeres trabajadoras del país sufrieron violencia basada en género en los últimos tres años. Buena parte de la violencia contra las trabajadoras se da en el hogar. Ayer, legisladores del FA presentaron denuncia penal contra Germán Cardoso por acciones cometidas mientras era ministro de Turismo. Observatorio económico de la Universidad Católica (Ucudal) estima que el 2021 terminará con caída del salario real. Ha estado cayendo desde el 2019, y está al nivel del año 2016, más o menos. Más encuestas, esta de Cifra. 34% votaría por derogar artículos de la LUC y 44% por mantenerlos. Otra encuesta, de Opción, revelada este mes dice exactamente lo contrario, 41% votaría por la derogación, y 37% los mantendría. Recordá que 38% de los habilitados firmó para que haya referéndum. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aceptó ayer la propuesta de ser candidato a la presidencia del FA. Pedirá licencia el 25 de este mes, cuando lo proclamen como candidato, y dejará su cargo en el congreso de la central sindical del 5 de noviembre. Por primera vez se liberó a un felino nativo con collar de telemetría, que permite monitorear su paradero y comportamiento. Es un margay, capturado luego de ser atropellado en una ruta. Lo curaron, desparasitaron y lo liberaron, luego de comprobar que estaba más que capacitado para la vida salvaje. El margay y la pantera nebulosa son los únicos felinos del mundo capaces de rotar sus tobillos 180º. Por eso pueden bajar de los árboles con la cabeza hacia abajo. Un crás, el margay. La jueza Isaura Tórtora procesó con prisión a los militares retirados Lawrie Rodríguez y Ariel Ubillos por el asesinato en tortura del estudiante de Agronomía de 21 años Hugo de los Santos, en setiembre de 1973. El joven, militante gremial de Agronomía y tupamaro, fue asesinado en el Regimiento de Caballería Nº6. Y basta por hoy, que se me hizo larga esta cartita. (Y aburrida). Con hinchas como usted, voy a llegar muy lejos. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano