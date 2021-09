Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 10 de setiembre de 2021



Querida/o: El martes el gobierno anunció que recibió aval de China para explorar posible tratado de libre comercio (TLC) bilateral con el país asiático, por fuera del Mercosur. El presidente Luis Lacalle Pou se lo comunicó a sus socios de la coalición y luego a dirigentes de todos los partidos. Y comenzarían pronto estudios de prefactibilidad sobre los impactos que un TLC con el gigante asiático tendría sobre nuestro país. Las relaciones comerciales y diplomáticas con China comenzaron en 1988, en el primer gobierno de Sanguinetti. Las exportaciones a China aumentaron rápidamente, y desde el 2015 es nuestro principal socio comercial. Los más favorecidos acá con un TLC serían los rubros agrícola-ganaderos, según expertos. Este camino hacia un TLC con China comenzó en el gobierno pasado, luego de una visita del entonces presidente Tabaré Vázquez a ese país, en el 2016.

El Frente Amplio considera “positivo” el interés chino en un acuerdo de este tipo, pero se pronunciará más a fondo cuando se conozcan detalles. Un TLC de este tipo permitiría ahorrarse a los exportadores uruguayos unos U$S 200 millones que pagan anualmente en aranceles al vender a China, pero también significaría una pérdida fiscal importante por los aranceles que los productos chinos pagan al ingresar a nuestro país. Es previsible que parte de la industria nacional, y sobre todo la textil, que sobrevive a duras penas, correría serio riesgo de desaparecer, o casi. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo argentino, no se anduvo con vueltas. “Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur”, dijo. Es que las normas del Mercosur requieren del visto bueno de todos los socios para negociar tratados de este tipo de manera bilateral. El FA denunciará penalmente al exministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso, quien volvió al Parlamento como diputado, luego de ser invitado cortesmente a renunciar. La denuncia se basará en denuncias públicas de gastos en publicidad “excesivos” y “sin precedentes” por compra directa, a empresas con cuentas bancarias en Panamá, entre otras bellezas. La Cámara de Diputados votó, sólo con votos del oficialismo, la formación de una investigadora sobre el Ministerio de Turismo, pero analizando desde al año 2010, y con el exministro Cardoso como uno de los denunciantes, junto con el diputado del FA Eduardo Antonini. El FA se opuso a que Cardoso -principal responsable de los hechos denunciados- fuese uno de los denunciantes y que se analizara desde el 2010, y por eso votó en contra. Cardoso dijo en cámara que no se enriqueció ni cometió irregularidad alguna. La Cámara de Industria (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) presentaron proyecto de ley al presidente Lacalle. En el llamado proyecto de ley “de promoción de inversiones y creación de empleo” proponen exoneraciones de aportes patronales al BPS y el pago de salarios equivalentes al 70% del laudo salarial. Economistas vinculados al PIT-CNT dicen que plantear que el salario es un obstáculo para el crecimiento del empleo es una propuesta “al barrer y sin ningún diagnóstico”. Y que está de sobra demostrado en el mundo que el crecimiento salarial ayuda a crecer a la economía. La Dirección de Enseñanza Secundaria (DGES) dio a conocer datos de matrícula y resultados en liceos públicos, en el año 2020. Los departamentos con mejores resultados en promoción son Colonia (96%) y Flores (94%). Los peores, Rivera (79,4%) y Montevideo (81,5%). La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que los mejores resultados de Colonia se explican por cuestiones “genéticas”. Según Cherro, Colonia la “pujanza” de Colonia, se explica con virtudes de sus inmigrantes, como “el esfuerzo, el trabajo, al levantarse temprano, a ser proactivos, a tener proyectos”. Para José Luis Pittamiglio, exdirector del Liceo de Carmelo y actual edil suplente del FA en Colonia, la explicación de Cherro “es absurda y da vergüenza ajena”. Para Pittamiglio habría que buscar la explicación de los excelentes resultados en el trabajo de docentes, equipos de dirección, funcionarios, y sobre todo de estudiantes y sus familias. Y en el involucramiento y apoyo de las comunidades en los centros de estudios de sus localidades. Pittamiglio recordó además que los inmigrantes y sus genes llegaron a Colonia hace unos 160 años, y a una localidad. Las referencias de Charro a la superioridad genética de una parte de la población, erizó los pelos a multitudes. El gobierno acordó con Amazon el uso de su “nube” -almacenamiento informático a distancia- de la empresa para instituciones públicas y privadas del país.

Se supo que luego de 4,5 millones de dosis de vacuna anticovid administradas en el país, 39 personas (0,00078%) requirieron hospitalización por trombosis y parálisis. El diputado coloniense Nicolás Viera (FA) denunció que una empresa privada de limpieza que trabaja para la ANEP debe salarios a 300 auxiliares de servicio de instituciones educativas estatales de todo el país. El MSP aprobó dar una dosis de vacuna de refuerzo a mayores de 60 años quer hayan recibido Pfizer o Astrazeneca hace seis o más meses. Colonia Express retomará viajes marítimos a Buenos Aires el 22 de setiembre, con tres frecuencias semanales y con precauciones sanitarias. Encuesta de Cifra. 56% aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, 32% desaprueba. La aprobación bajó 3% respecto a julio y 10% respecto al mismo mes del 2020. Y la desaprobación pasó de 16% de julio de 2020 al 32% actual. La aprobación es muy alta (85%) entre votantes coalicionarios, y baja (23%) entre los de la oposición. La evaluación de la gestión de la pandemia mejoró, con 38% que dice que está “muy bien” y 45% “bien”, con sólo 15% de opinión negativa. El gobierno estima, según dijo la mandamás de Economía, Azucena Arbeleche, que terminaremos el año con crecimiento del PBI de 3,5% y con 45.000 nuevos puestos de trabajo. Otra encuesta, de Opción. 41% votaría por derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y 37% por mantenerla. 3% votaría en blanco o anulado, y 19% no sabe o no contesta. El “Sí” a la derogación de los 135 artículos deberá derrotar a la suma de los votos por el “No” y los votos en blanco. Se estima que el referéndum se haría en marzo, la Corte aún está controlando las firmas. Para Opción, los impulsores del referéndum deberían lograr convencer a un 40%-45% de quienes son indecisos o votan en blanco o anulado, para derogar los 135 artículos. Las ventas de autos 0 km aumentaron 18% en agosto respecto al mismo mes de 2020. Se venden unos 4.000 unidades por mes, y Fiat es la marca más vendida. Los embajadores de la Unión Europea (UE) acordaron colocar nuevamente a Uruguay en la lista de de origen de viajes no esenciales que podrán ser admitidos sin restricciones especiales. The Taste Atlas (El Atlas del Sabor, o algo así) publicó en internet un ranking de los mejores sandwiches del mundo. El martes, nuestro chivito al pan estaba en el lugar 24º entre 50. El miércoles, 16º, y ayer 5º. Uy, qué ganas de comer uno. Procesaron con prisión por violencia privada al indagado como autor material de los mensajes con amenazas de muerte, en el caso sobre el Comando Barneix. Nicolás Gonella tiene 34 años y es acusado de haber amenazado de muerte en 2017 a 13 personas vinculadas al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos. Ahora se lo investiga también por un mensaje masivo enviado antes de las elecciones de 2019, con la firma del “Comando Barneix”, ordenando votar a Luis Lacalle Pou, y prometiendo represalias a los “traidores” que no lo hicieran. En el 2020, China concentró el 27% de las exportaciones uruguayas, por un total de U$S 2.152 millones. Brasil segundo con 14%, EE.UU. tercero con 6%. Luego, Holanda y Argentina, ambos con 5%. El gobierno alcanzó un acuerdo extrajudicial con los canales de TV privados 4, 10 y 12. Les pagará U$S 2,5 millones por dejar de usar una banda de transmisión en el interior, con su empresa conjunta Multiseñal, que utiliza la misma frecuencia que el sistema 5G que ANTEL comenzará a implementar. Los estudios jurídicos que tenía el gobierno decían que Multiseñal no tenía chance alguna de ganar el juicio con el que amenazaba al Estado. Plenario del FA decidió que habrá tres candidatos a la Presidencia de la coalición de izquierda, y que “necesariamente” una o dos candidatas deben ser mujeres. El FA elegirá autoridades el 5 de diciembre, con elecciones abiertas y secretas a padrón abierto. Fernando Pereira, actual presidente del PIT-CNT, y apoyado por grupos pesados como el MPP y el PCU, parece correr con ventaja como candidato. El litro de leche en bolsa pasó a costar $ 36 desde el sábado. Aumentó 6,82%, o $ 2,30. Según estudio de Advice Analytics, 18% de la oferta laboral en lo que va del 2021 es para teletrabajo total o parcial. La inflación aumentó levemente en agosto (0,85%) y llegó a 7,59% en 12 meses (7,30% en julio). En lo que va del 2021 llegó a 6,19% (7,99% en el 2020). El Claustro de la Universidad resolvió crear la Facultad de Artes, luego de 30 años de discutir el tema internamente. Se fusionarán en ella la Escuela Universitaria de Música, Bellas Artes y un nuevo instituto de Artes Escénicas. Funcionará en la vieja sede del Liceo Francés, al lado de la Biblioteca Nacional, que se ampliará. Se tomó un registro visual de un águila pampa en la zona protegida de Rincón de Fraquia, en Artigas. El registro más reciente de la especie había sido en el 2011. Los abortos legales disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo. Desde que se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2012, hasta diciembre de 2020, hubo 75.117 abortos legales en el país. Aumentaron desde el primer año (2013) y en el 2019 se registró el primer descenso. Hubo 10.373 en el 2018, en el 2019 fueron 10.219 y en el 2020 fueron 9.915. La escritora Cristina Peri Rossi fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Cristina agradeció el reconocimiento por videoconferencia, porque vive en Barcelona. El PIT-CNT espera que lleguen 100 ómnibus del interior a Montevideo, por el paro general del 15 de setiembre. El paro es “por trabajo, por salario y por el sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración”, según el presidente de la central, Fernando Pereira. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) no viajará en ómnibus. Anunciaron que llegarán con al menos cien jinetes a caballo, al centro de Montevideo. La Celeste ganó el domingo 4-2 jugando muy bien como local a Bolivia, como seguramente ya sabés. En un ratito jugamos también de locales contra Ecuador, que va tercera en la Eliminatoria, y le birlaremos ese lugar si los vencemos. (¿Jugamos, birlaremos, venceremos? La última vez que jugaste al fútbol, según recuerdo, fue hace un par de décadas, y eras un lateral izquierdo bastante mediocre). Con amigos como usted, ¿quién necesita enemigos? El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano