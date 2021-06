Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 25 de junio de 2021

Querida/o: Bueno, parece que finalmente están bajando los promedios de contagiados y fallecidos por COVID-19. Los números siguen siendo escalofriantes -entre 1.000 y 2.500 contagios diarios en promedio, menos de 50 fallecidos por día, y a veces entre 20 y 30-, pero no lo dantescos que eran hace un mes atrás. (Decile eso a los que perdieron y pierden seres queridos). Tenés razón. Yo creo que la vacunación tiene mucho que ver, entre otras cosas porque el departamento en el que bajaron más los casos fue Rivera. Era el que estaba peor hasta hace poco más de un mes, y ahora es el único con un Índice de Harvard menor a 25. Y fue el departamento que más rápidamente vacunó a buena parte de su población. Hay dudas en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre el homenaje que el gobierno quiere hacerle, luego de terminar en buenos términos el trabajo conjunto. Para unos cuantos en el GACH, sería “contradictorio” concurrir a un homenaje en el Auditorio del Sodre, en la situación actual de pandemia. Sólo el GACH tiene más de 50 miembros, y al evento concurrirían centenares de personas. El gobierno implementa estrategias para evitar que embarazadas se contagien con COVID. Ha habido un aumento abrupto de muertes maternas por esa causa.

Se triplicaron respecto a años normales. Hace unos días comenzó una campaña de vacunación dirigida específicamente a ese grupo. El MTSS estudia otorgar un subsidio por enfermedad por tres meses a todas las embarazadas, para evitar que tengan que salir de sus hogares. También se reclama al Mides un apoyo económico específico a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Rafael Radi, coordinador del GACH, fue amenazado. Aparecieron pintadas en paredes cerca de su casa, acusándolo de “traidor” y de actuar en función del “biocontrol” del Partido Comunista chino. Al parecer, el autor de las pintadas es un hombre de 70 años con problemas psiquiátricos, ya identificado. Radi cuenta ahora con una guardia policial en su casa. Igualmente, Radi y otras figuras del GACH ya sufrieron antes ataques por redes sociales, de parte de figuras del gobierno, por su supuesta condición de “frenteamplistas”. (No te ocultés, danos nombres). Lea las últimas tres misivas que le envié, y verá.

Migrantes y refugiados sin cédula podrán anotarse ahora en la agenda de vacunación. Recibirán la vacuna que les toque según franja etaria. Se les exigirá presentar el documento con el que ingresaron al país, y comprobante de ingreso. Hasta ahora, poco más del 60% de la población recibió una dosis de la vacuna, y poco más del 40%, las dos. Se supo que finalmente Uruguay estará entre los países que recibirá vacunas donadas por el gobierno de EE.UU. En una primera instancia, no estábamos incluidos entre los que la recibirían en América Latina. El lunes volvieron 75 mil niños a clases en Primaria, en Montevideo y Canelones. Hubo un 80% de asistencia. No sé si los niños están deseosos de volver a clases presenciales, pero los padres, seguro que sí. Secundaria volverá a clases probablemente el 12 de julio, cuando terminen las vacaciones de invierno, que comienzan el lunes. El Frente Amplio (FA) convocará a comisión de Diputados al ministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso. Esto por los llamados del ministro a un jefe policial fernandino imputado de cinco delitos, y recientemente detenido e imputado. La investigación de Asuntos Internos incluyó escuchas telefónicas, entre las que había varias llamadas del ministro pidiendo favores personales al jefe policial. Según el FA, podría haber un delito de abuso de funciones, y más claramente cuestionamientos éticos, aunque no constituyan delitos.

El Parlamento continúa debatiendo la Ley de Medios, por ahora en la interna de la coalición multicolor. Cabildo Abierto (CA) quiere que la excepción a extranjeros para obtener licencias de TV cable (hoy vedada, y que sería permitida por la nueva ley) debería ser definida por la Asamblea General, y no por el Ejecutivo, como dice el proyecto original. El proyecto, según el FA, favorece la concentración de medios de comunicación (radio y TV), y avanza en la creación de oligopolios privados extranjeros en la TV cable. Además, habilitaría a privados a ofrecer servicios de banda ancha e internet, el negocio más grande y rentable de la estatal ANTEL. A menos de un mes de terminar el plazo, la Comisión Pro Referéndum anunció el martes que juntó 572.551 firmas de las 675.000 que necesita, antes del 9 de julio. Si llegan, se hará un referéndum para ratificar o derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley “ómnibus” de unos 500 artículos aprobada el año pasado. La comisión pro referéndum solicitó utilizar la cadena nacional de radio y TV, pero fue negada por Presidencia. El FA formó un grupo de trabajo para elaborar una “síntesis documentada” sobre la gestión de las empresas públicas en los 15 años de gobierno de la izquierda. Lo hace para “confrontar el relato falso” del actual gobierno sobre esas empresas. El grupo es formado por cuadros técnicos y políticos que integraron o integran entes y servicios del Estado. El abogado constitucionalista y ex dirigente político colorado Ruben Correa Freitas criticó duramente el acuerdo del gobierno con Katoen Natie para extender la concesión del puerto hasta el año 2081. Según Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad, el acuerdo es “ilegal” porque contraviene normas portuarias y consagra un monopolio privado para completarla, lo que según Freitas requiere de una ley parlamentaria.

Para el abogado el acuerdo entrega el movimiento de contenedores casi exclusivamente a Katoen Natie hasta el año 2081, lo que va en contra del principio de libre competencia y de la ley de puertos de 1992 y su decreto reglamentario. Correa Freitas fue contratado para hacer este análisis por Montecon, la empresa que sale perjudicada del acuerdo, y que podría desaparecer. Un artículo de científicos de la Universidad de Maryland (EE.UU) advierte sobre los efectos ambientales de la intensificación de cultivos en el país. Según el estudio, Uruguay aumenta su emisión de carbono a la atmósfera hasta siete veces, al sustituir los pastizales naturales por cultivos como la soja y bosques de eucaliptus. Un estudio anterior estimaba una pérdida de 20% del área de pastizales para el 2015, cuando ocupaban 60% del territorio. En los pastizales viven 62,67% de las especies de aves del país, 74,32% de los mamíferos, 55,3% de los reptiles, 8,33% de los anfibios y 36,19% de las especies de plantas leñosas, sobre todo las nativas. Entre 1999 y el 2010 el área de cultivo en el país se incrementó de 200.000 hectáreas a 1.000.000, principalmente con soja y trigo. Los campos naturales emiten 100 kg de CO2 a la atmósfera por año, y los cultivos de soja y otros, 700 kg. El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, dijo que es “un disparate” afirmar que hay un subregistro de denuncias por abigeato. Esto, tras la pregunta de un periodista sobre el jefe policial fernandino ahora imputado por cinco delitos, quien instruyó a un subalterno para que no registrara un delito de abigeato. Según Heber, una golondrina no hace una primavera. O dos, porque en la llamada telefónica del jefe se hablaba de dos vacas. Legisladores de la coalición multicolor se reunieron en el Parlamento para analizar una posible concertación electoral para buscar arrebatar electoralmente al FA el departamento de Canelones, en el 2025. CA, que no tiene ni ediles ni alcaldes allí, no participó, porque “estamos muy lejos de las elecciones de 2025”. En Canelones, segundo departamento en votantes del país, el FA gana desde hace unas cuantas elecciones. Sindicatos policiales hablan de persecución y represalias contra funcionarios que denuncian corrupción e irregularidades. Según dicen, cuando policías denuncian actos de corrupción o irregularidades, son perseguidos y sufren represalias, como sumarios, retención de medio salario y traslados, entre otros.

El Senado votó por unanimidad una declaración que condena la detención de dirigentes opositores al gobierno de Daniel Ortega, rechaza la persecusión política y condena la represión y el abuso de fuerza represiva en ese país centroamericano. En España encontraron una tonelada de cocaína en un contenedor proveniente de Uruguay. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche (responsable de la Aduana), fue llamada urgentemente desde Presidencia para que fuera a explicar. Arbeleche dijo que el contenedor fue escaneado antes de salir de Montevideo y dio a entender que la droga pudo haber sido cargada en una escala del barco. La economía se frenó según cifras del BCU. El PIB cayó en el primer semestre 2,8% respecto al mismo período del 2020, y 0,5% respecto al trimestre anterior. En el primer trimestre de la pandemia, abril-junio del 2020, cayó 10,8%, en el siguiente creció 8% y en el último trimestre de 2020 creció 1,8%. Para el centro de investigaciones económicas CINVE, la economía está 3,6% por debajo de los niveles prepandemia. En el primer semestre, el consumo interno cayó 2,4% y las exportaciones 13,3% respecto al mismo período de 2020. La inversión creció 10,9% y las importaciones cayeron 4.7%, sobre todo por la caída en el turismo. Luis Alberto Heber, ministro del Interior, cesó al director de la Escuela Nacional de Policía, Washington Curbelo, sustituido por el subdirector. Curbelo fue perito policial en la investigación de la muerte de la madre de Heber, Cecilia Fontana, en 1978, al tomar de una botella de vino envenenada. La botella llegó como un obsequio anónimo a la casa de los Heber con una nota manuscrita. Una pericia inicial de Curbelo en 1978 no llegó a ninguna conclusión. En el 2006 se reabrió el caso y otro perito demoró un año en determinar que la carta fue escrita por una mujer policía, María Lemos, que integraba inteligencia policial en la dictadura. La defensa apeló y hubo una nueva pericia.

A cargo de Curbelo otra vez, que en sólo un día concliyó que la mujer policía no había escrito la nota. En el 2020 el propio Heber solicitó la reapertura de la causa por el asesinato de su madre. El senador nacionalista Carlos Camy anunció que en pocos días el Directorio del PN definirá el posible reingreso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, al partido. En plena campaña electoral de 2019 se conoció una grabación telefónica en la que Moreira solicitaba favores sexuales a cambio de pasantías laborales en la intendencia. Moreira renunció inmediatamente al PN ante el daño que podía provocar a la campaña de Luis Lacalle Pou. El MTOP autorizó el reinicio de viajes regulares entre los puertos de Colonia y Buenos Aires, que estaban suspendidos por la pandemia. Encuesta de Opción. 59% de los uruguayos se opone a medidas más restrictivas contra la Covid-19. 34% opina que debe haber más restricciones a la movilidad. 25% quiere una mayor apertura. Y la política sanitaria del gobierno alcanza 62% de aprobación y 15% de desaprobación. Bueno querida, te dejo por hoy. El abrazo apretado de siempre.

Juan Antonio Minuano