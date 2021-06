Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 18 de junio de 2021

Querida/o: El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y Presidencia terminaron oficialmente su vínculo, luego de una reunión de sus coordinadores con Luis Lacalle Pou. Rafael Radi (coordinador general), Henry Cohen y Fernando Paganini hablaron con el presidente el miércoles. El gobierno planea hacer un acto de reconocimiento público. El GACH, integrado por más de 50 científicos, tendrá una última reunión plenaria el 21 de junio. En un mensaje al grupo, Radi dijo que el del GACH ha sido “un proceso virtuoso”. El gobierno prepara una nueva Ley Orgánica Militar. El proyecto limita el ingreso a las Fuerzas Armadas sólo a los ciudadanos naturales, y excluye a los legales, con tres años de residencia legal. Establece como “tareas principales” de las FF.AA. la protección de infraestructura crítica, la prevención y neutralización de ataques terroristas y piratería, y contribuir a la ciberdefensa. Cabildo Abierto (CA) presiona a la coalición para renovar al menos a parte de la Corte Electoral de manera de tener un representante en la misma. La renovación de la Corte es un tema que legalmente debe acordarse con el FA por las mayorías necesarias.

Y el FA quiere incluir en esa negociación la designación del nuevo Fiscal de Corte, ya que Jorge Díaz dejará su cargo en el 2022. CA propuso cambios al proyecto oficial de Ley de Medios. Proponen eliminar artículo que habilitaría a empresas de TV cable a ofrecer servicios de internet de banda ancha y acceso a internet, usando eventualmente la infraestructura de ANTEL. Raúl Sendic estuvo en Radio Sarandí. Dijo que no apelará su condena por peculado y abuso de funciones porque “perdió confianza” en el proceso judicial. Fue condenado a 18 meses de prisión -pero se le suspendió la pena-, inhabilitación por 4 años para ejercer cargos públicos y una multa de $ 669.000, unos U$S 15.000, que no sabe cómo pagará. Criticó fuertemente la auditoría realizada por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC) sobre Gas Sayago, que costó al Estado unos U$S 300.000. Según Sendic, PWC dice que no encontró documentos que están disponibles casi públicamente, ni los planes de prefactibilidad, que también están y que PWC dice que no existen. Además, se denunció hasta el cansancio en estos días que PWC encontró en Gas Sayago gastos por “clases de piano”. Según dijo Sendic, PWC confundió “PIANC” con “PIANO”. El PIANC es la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático, que existe desde 1885.

Ahora dicen que la auditoría no fue tal, sino oficialmente un informe. La representante del FA en el Directorio de UTE propuso no pagar los U$S 300 mil que PWC cobra por el ahora informe. El sanguinettismo (Batllistas) busca relanzar el funcionamiento orgánico del sector. Por ahora, funcionan en base al peso político de su líder natural, Julio María Sanguinetti. Buscarán afianzarse en la interna colorada gracias al peso que tienen en el interior, sobre todo en Salto y Rivera. Cinco de los seis legisladores del sector son del interior del país. Luego que Google anunciara la instalación de un nuevo cable submarino de fibra óptica, Firmina, entre EE.UU., Brasil, Argentina y Uruguay, el gobierno busca facilitar la instalación del data center del gigante tecnológico en el Parque de las Ciencias en Canelones. Además, según el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el gobierno busca que otros gigantes del sector, como Amazon y Microsoft, se instalen también en el país. El Instituto Nacional de Colonización (INC) autorizó a excandidato de Cabildo Abierto (CA) a comprar un campo de 60 hectáreas en Soriano. El comprador es hermano de una persona condenada por narcotráfico, vinculado a un cargamento de cocaína detectado en dos contenedores de soja en el Puerto de Montevideo y en una estancia, en el 2019. El ahora condenado estaba interesado en comprar el campo que ahora adquirirá su hermano, que al parecer cuenta con un capital importante. Votaron a favor en el Directorio del INC dos directores blancos y uno colorado, y en contra el del FA y el otro colorado. El Ejército denunció ante la Fiscalía “acto inadmisible” de un sargento y dos cabos contra 15 soldados. Fue en el Batallón de Infantería Nº7, en Salto. Al parecer el sargento aplicó choques eléctricos a 15 reclutras en proceso de instrucción. Se le acusa además de mantenerlos mojados un día entero, marchas durante toda la noche con privación de alimentos todo el día, y lindezas por el estilo. Según el ministro de Defensa, Javier García, se trata de “acciones absolutamente inadmisibles”. El FA definió que tendrá su congreso el primer fin de semana de octubre, y elecciones internas el 5 de diciembre. Aún no hay candidato de consenso para presidente. El Partido Independiente (PI), miembro de la coalición multicolor, propondrá a la Asamblea General parlamentaria realizar un homenaje al GACH. El malestar de científicos del GACH con las medidas sanitarias del gobierno, o por su ausencia, era notorio, al menos desde fines del 2020. La senadora oficialista Graciela Bianchi dijo hace un par de días que había advertido desde un principio al presidente Lacalle porque “el 90% del GACH es frenteamplista” y que “todos salieron de la UdelaR y son adoctrinados por el Frente”. Científicos advierten que la variante india del coronavirus, llamada “delta”, puede ingresar pronto al país. Ya está en Argentina y Brasil. Esta variante es, dicen, cuatro veces más contagiosa. Dicen además que ya se ven efectos de la vacunación masiva, con menos ingresos a CTI, aunque se mantiene la cantidad de fallecimientos diarios, en un promedio de medio centenar. El INE dio a conocer cifras alentadoras sobre la industria manufacturera. Creció en abril 24,5% en comparación al mismo mes de 2020. Hay que recordar que en abril de 2020 el país estaba paralizado por el inicio de las medidas para frenar la pandemia. No obstante, hubo un crecimiento del volumen de producción de 6% respecto a abril de 2019, cuando la palabra COVID no existía aún en el vocabulario del planeta. Se intensifica la campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Hay mesas en buena parte de las plazas y ferias del país, sobre todo los domingos, y brigadas (pocas) recorriendo barrios. Según Rafael Michelini, en junio se llegará al número necesario de firmas para habilitar el referéndum, unas 670.000, pero se necesita un “colchón” de 25.000 más por si algunas son anuladas en la Corte Electoral. Esta exhortó al PIT-CNT y a Fenapes (sindicato de docentes de secundaria) a eliminar la imagen de José Batlle y Ordóñez de la campaña de recolección de firmas. Luego de eso, claro, la imagen de Pepe Batlle invadió las redes sociales por un par de días. Más de 62.000 niños de 4º, 5º y 6º de Primaria volvieron a clases. El lunes retornarán a las aulas los escolares de esos niveles de Montevideo y Canelones. Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), aseguró en un tuit que una maestra de Canelones que falleció por COVID había estado certificada médicamente, y por tanto se había contagiado fuera de la escuela. Desde el sindicato le recordaron que la maestra no estuvo certificada en ningún momento, durante toda la pandemia. El COVID ha golpeado especialmente al sector de la salud y a los docentes. Con la vacunación se ha logrado una protección, pero la carga de trabajo en los CTIs sigue siendo enorme. Hoy la Celeste debuta a las 21:00 con Argentina en la Copa América. Vamos a ver cómo nos va, luego te cuento. (No se te nota eufórico, ni siquiera esperanzado). El gobierno convocó al Consejo Superior Tripartito para negociación de salarios, para hoy. Discutirán sobre propuesta del FA de adelantar licencias para reducir la movilidad. No está previsto hablar sobre pautas salariales, todavía, para una negociación que debe comenzar en julio. Al parecer, los empresarios desean un nuevo “período puente” salarial, al igual que el año pasado. Los sindicatos no están dispuestos a dejar pasar otro año sin recuperación del salario perdido desde el 2020. Especialistas pronostican aumento de la conflictividad, sobre todo si no se asegura una recuperación del salario real. El FA presentó un proyecto de ley para “ampliar” el acceso a la información pública. El proyecto busca disminuir la discrecionalidad de cualquier gobierno para clasificar datos como confidenciales, algo que fue fortalecido por la LUC, el año pasado. Desde abril de 2020 a marzo de 2021 hubo 29 pedidos de acceso a la información pública -amparados por una ley- rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. El gobierno dejó sin efecto el pago de un canon mínimo de U$S 1,8 millones a la empresa portuaria Katoen Natie, por movimiento de contenedores en el año 2020. Esa multa se venía cobrando regularmente cada año, porque la competencia de Katoen Natie, Montecon, se quedaba con buena parte de la operativa de contenedores. Eso dejará de ocurrir próximamente, luego que el gobierno concediera a Katoen Natie un virtual monopolio privado de ese negocio desde el año 2022, y hasta el 2081. Un negocio de muchos miles de millones de dólares. Montecon y sus 700 trabajadores están bastante calientes con la situación, y esa empresa puede cerrar. (Y quizá hacerle flor de juicio al Estado). También, lamentablemente. Además, la Administración de Puertos (ANP) retiró dos demandas contra Katoen Natie por diferencias en los balances de 2017 y 2018. El MSP multó al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, por romper la cuarentena al asistir al velorio de Jorge Larrañaga sabiendo que había estado en contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. La multa es de $ 40.400 (poco menos de U$S 1.000), y Sturla ya aclaró que no apelará la decisión. Unos mil voluntarios participan de un estudio de inmunidad en personas con dos dosis de vacunas anticovid. Pretenden medir la formación de anticuerpos, en un estudio conjunto del MSP, la UdelaR, el Institut Pasteur, prestadores de salud y otras instituciones. 550 socios activos y 2.000 hinchas y personas externas a Peñarol firmaron para concretar la eliminación de José Gavazzo y Manuel Cordero, condenados por crímenes de lesa humanidad, del padrón social del club. Hace unos días la Directiva de Peñarol aprobó una resolución ambigua en ese sentido, sin nombrar a ninguno de ellos. El pedido es apoyado por 47 agrupaciones o peñas aurinegras, y 50 grupos sociales y sindicatos. El ministro de Interior Luis Alberto Heber dio su “total respaldo” el jefe de Policía de Maldonado. Hace unos días fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía del departamento, tercer jerarca en importancia en la repartición. Esto fue luego de un año de investigación de Fiscalía y de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, por presuntos hechos de corrupción y abuso de funciones. Fue imputado con cinco delitos: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina. Está con prisión domiciliaria por 90 días. También fue detenido un sargento. Se investiga uso de maquinaria y bienes del Estado en provecho propio, filtración de información reservada y quizá vínculo con contrabando desde Brasil. El sindicato policial reclama la renuncia del jefe de Policía del departamento, al que acusan de conocer que el jerarca ya era investigado, cuando lo nombró coordinador. El asunto se puso peor. Por escuchas telefónicas se supo que el ministro de turismo Germán Cardoso (Partido Colorado, PC) pedía información reservada y favores al jefe policial imputado, por ejemplo en casos de siniestros de tránsito con personas cercanas involucradas, o por la madre del ministro, cuando sufrió un intento de estafa. Cardoso ambién habría obtenido beneficios a la hora de hacer una denuncia, luego de comunicarse con el jefe policial. Cardoso niega que las llamadas hayan sido para beneficio personal, sino para denunciar hechos delictivos. Según el fiscal, el delito de abuso de funciones recae sobre el jefe policial y no sobre el ministro, que sólo se valía de su amistad con el policía. La bancada de legisladores del FA pidió la renuncia del ministro que, dicen, habría violado el artículo 12 del Código de Ética Pública, ley 19.823. Además denuncian que hay subregistro del delito de abigeato, porque el coordinador de la Jefatura ahora imputado ordenó no registrar denuncias de este delito, en una conversación telefónica. También se investiga a policías en Treinta y Tres, luego de denuncias de pedido de coimas para recuperar motos robadas, posible acoso sexual a niñas menores de edad, y otras lindezas. Dos policías de Treinta y Tres que comentaron o denunciaron hechos de este tipo en redes sociales fueron sumariados y separados de sus cargos. Tendremos Día del Patrimonio, en la primera semana de octubre. Será este año en homenaje a José Enrique Rodó, con la consigna “las ideas cambian el mundo”. Sabrás perdonar la extensión, creo que batí récord esta vez. Bien abrigadito y con el mate al lado de la computadora, te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.

Juan Antonio Minuano