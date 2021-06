Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 11 de junio de 2021

Querida/o: Por acá, con frío, con cada vez más vacunados, pero sin que los números cedan casi un ápice. Un día nos ponemos contentos porque baja la cantidad de fallecidos o de contagios, y la realidad nos da un tortazo al otro día. Las cifras de fallecidos siguen convocando al espanto, y para peor muchos nos acostumbramos a esa diaria estadística macabra. El MSP multó al Palacio Legislativo por incumplimiento de protocolos sanitarios en el velorio de Jorge Larrañaga. La multa es de $ 270.000, unos U$S 6.000. Los infractores integran, casi todos, la flor y nata de la clase política uruguaya. Hubo fuertes protestas, para que ellos mismos paguen la multa, y no el erario público, o sea nosotros, todos los demás. Legisladores del Partido Nacional (PN) anunciaron que harán una colecta ellos mismo para pagar la multa, y seguramente serán imitados por todos los demás. La vice Beatriz Argimón cuenta que los funcionarios del Legislativo exhortaron a todos los presentes a respetar las medidas sanitarias, fracasando rotundamente.

Les dieron cero pelota, casi todos. (Buen ejemplo, ¿eh?). Siete represores fueron procesados por torturas en el 300 Carlos o “Infierno grande”, un centro clandestino de reclusión en dictadura. Cuatro de ellos ya habían sido procesados anteriormente por crímenes vinculados al terrorismo de Estado. Los procesados son los militares retirados Mario Aguerrondo, Raul Scioscia, Carlos Frachelle y Manuel Cola, y los militares en situación de reforma Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo. El 300 Carlos funcionó entre 1975 y 1977 en el predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13 en Montevideo y era controlado por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). La misma jueza que los procesó investiga a un ex médico militar, Ramón Rodríguez de Armas, alias “Oscar 5”, por su eventual participación en torturas y otros delitos.

En ese centro desaparecieron Eduardo Bleier, Fernando Miranda, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Julio Escudero y Elena Quinteros. Pero sólo aparecieron los restos de Miranda y Bleier, hasta ahora. La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad tiene aún pendientes 13 pedidos de procesamiento con prisión por violaciones de los Derechos Humanos, contra 50 implicados. La inflación volvió a desacelerarse en mayo. Fue de 0,46% -la más baja en este gobierno-, con 6,64% para los 12 meses, dentro del rango meta de 3%-7%. En todo el 2021 fue de 4,06%. La empresa tecnológica uruguaya dLocal comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Vendió el 10% de sus acciones en poco más de U$S 600 millones. Eso da a la empresa un valor técnico de U$S 6.000 millones, seis veces más del valor que se le daba hasta la semana pasada. Horas más tarde las acciones subieron, y el valor de la empresa superó los U$S 9.000 millones. dLocal se dedica a desarrollar soluciones de pagos digitales en países “emergentes” para grandes y pequeñas empresas. Hace posible que la gente pueda hacer compras por internet en el extranjero aún con tarjetas de débito y crédito locales, o por redes de pago. Están en 29 países y van a estar festejando por mucho tiempo con esta valorización de la empresa. Es la primera vez que se da esta entrada triunfal en Wall Street para una empresa uruguaya. dLocal es aún pequeña relativamente en ventas, pero su crecimiento y sus márgenes de ganancia son asombrosos, dicen los que saben. (O sea, lo dicen otros, diferentes a vos). Exactamente. Empezó el miércoles la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años. Hay más de 150.000 anotados, de los 290.000 habilitados. Recibirán la vacuna Pfizer. La agenda es con cédula y fecha de nacimiento en la aplicación de celulares CoronavirusUy, por Whatsapp al 098 999 999 o llamando al 0800 1919. La Intendencia de Montevideo (IM) presentó un plan para combatir la malnutrición infantil. Población objetivo, niños de 0 a 3 años, embarazadas y madres lactantes con bajo peso. Comienzan el lunes, con consultas médicas en policlínicas de la IM. Cada beneficiario contará con $ 2.800 mensuales para compra de alimentos en comercios de su barrio, por 18 meses. Habrá además educación nutricional para optimizar la alimentación. El gobierno extendió medidas vigentes por la emergencia sanitaria hasta el 20 de junio. Esto incluye exhortación del cierre de oficinas públicas, casinos y plazas de comida y la suspensión de espectáculos públicos. La ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo que el presupuesto del gobierno “fue muy responsable” y que la Rendición de Cuentas priorizará a la primera infancia. La Rendición debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. Resaltó que se cumplieron las metas fiscales y se lograron ahorros “estructurales” que se usaron para atravesar la pandemia. Para el 2021 los gastos del Fondo Coronavirus serán, dijo, de U$S 980 millones. Habrá un programa para primera infancia con U$S 50 millones, y un refuerzo de setiembre a diciembre de $ 2.500 mensuales a niños de 0 a 3 años, que reciban Asignación Familiar del Plan de Equidad. Según el exintendente canario y expresidente de los servicios sanitarios del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, “sólo apelando a la libertad responsable no se sale de la pandemia”. “No blindamos abril, no blindamos mayo y vamos en el mismo camino” en junio, dijo en la TV. Para él, el gobierno perdió la oportunidad de hacer un gran acuerdo nacional para salir de la pandemia. Como ya sabrás, a la Celeste le fue como la mona y empató 0 a 0 en Caracas, jugando muy mal. Llovieron críticas sobre el técnico Oscar Washington Tabárez. Aún así, quedamos cuartos en la clasificación para el Mundial, por ahora. Todos jugaron para nosotros, menos nosotros. Se confirmaron los 26 convocados para la Copa América, que al parecer se jugará en Brasil. El 18 nos toca Argentina, el 21 de junio, Chile, el 24 Bolivia y el 28 Paraguay. Vamos por la 16ª, con más ilusión que fútbol. La Cámara de Diputados manifestó su “enfático rechazo” a informe de la Deutsche Welle (DW) sobre libertad de expresión en nuestro país, que tuvo tintes críticos hacia la gestión del gobierno. La moción sólo fue apoyada por los partidos de la coalición de gobierno, que proclamó la vigencia y la defensa de la libertad de expresión en nuestro país. El Sindicato Médico (SMU) y ASSE llegaron a un acuerdo por el caso del pediatra Rodrigo Suárez, que no será cesado del Pereira Rossell. Suárez denunció en una red social que en el Hospital Pereira Rossell, donde trabaja, no había ni Paracetamol, y fue cesado en su cargo. Hay otros seis casos de médicos que hicieron comentarios críticos, y fueron cesados o sancionados. Suárez debió escribir en la misma red social que su comentario no había sido “atinado”, para enfriar el cálido clima que le rodeaba. El Banco República (BROU) abrió inscripciones para casi 200 vacantes, casi todas para asistentes de servicio, el escalafón más bajo. Es para mayores de 18 años con educación secundaria completa. Podés tener detalles del llamado en la página del BROU, brou.com.uy, o en https://servicios.brou.com.uy/concursos/. Diputados del FA proponen crear un Plan Integral de Atención y Protección a las Embarazadas durante la emergencia sanitaria. En lo que va del año murieron por COVID-19 más mujeres embarazadas que en cualquier otro año promedio. La propuesta incluye seguimiento y control del embarazo, fortalecimiento de su burbuja sanitaria, plan específico de vacunación, teletrabajo y apoyo económico. El MSP diseña acciones para llegar con la vacuna a 8.000 embarazadas que hay en el país. Consulta de Usina de Percepción Ciudadana (UPC). La preocupación de los uruguayos por la pandemia aumenta. En una escala de 1 (nada preocupado) a 7 (muy preocupado), pasó de 4,76 en febrero a 5,38 en marzo y 5,5 en mayo. Paradójicamente, la percepción sobre la posibilidad de contagio de COVID-19 bajó a 3,98, frente a 4,31 en marzo. Finalmente, aumentaron los combustibles, menos de lo que había pedido ANCAP. El aumento fue de 12%: $ 5 pesos el litro de gasoil (10,8%), $ 7 las naftas (10,9%) y $ 79 pesos la garrafa de 13 kilos de supergás (12%). Desde el 2018, las naftas subieron 30%, y la inflación fue de 23%. Fue el segundo aumento de combustibles en 6 meses, ya que hubo uno de 6% en enero. Walter Sosa, director de ANCAP por el FA, dijo que se podía mantener el precio, bajando la carga impositiva por ejemplo, que supone casi la mitad del precio de las naftas. En lo que va del gobierno, la nafta aumentó 16%, y la inflación fue de 8,6%. Comparando con la región, el gasoil cuesta ahora acá U$S 1,04 dólares por litro, contra U$S 0,95 en Argentina, U$S 0,88 en Chile, U$S 0,86 en Brasil y U$S 0,79 en Paraguay. Se espera que con este aumento, suban ahora las tarifas de taxis y varias cosas más. Muchas. La calificadora Fitch mantuvo el grado inversor a Uruguay con perspectiva negativa, con una nota de BBB-, sea eso lo que sea. Advirtió sobre la “lenta recuperación económica proyectada”. Destacó los “altos estándares de gobernabilidad, PIB per cápita y liquidez externa”. Fitch proyecta crecimiento del PIB real de 2,5% en 2021 y 2,7% en 2022 “después de contraerse 5,9% en 2020”. Encuesta de Equipos. El presidente Luis Lacalle Pou mantiene en mayo una aprobación mayoritria de 60% (+1% respecto a abril), frente a 24% que desaprueba (+4%), y 16% con opiniones intermedias. En la coalición de gobierno, 87% aprueba y 4% desaprueba. Entre votantes del FA, 29% aprueba y 49% desaprueba. Google anunció la llegada de un nuevo cable submarino a Uruguay. Se llama Firmina y unirá la costa este de Estados Unidos con Brasil, Uruguay y Argentina. Será el primer cable en el mundo capaz de funcionar con una sola fuente de energía en uno de los extremos. Esto se suma a la anunciada instalación por parte de Google de un centro de datos en el Parque de las Ciencias de Canelones, con una inversión de U$S 100 millones. Directorio de UTE envió a Fiscalía los resultados de la auditoría sobre Gas Sayago. Según Silvia Emaldi, presidenta de UTE, había “múltiples evidencias de que el proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio”.

La empresa perdió U$S 213 millones, de los cuales U$S 113 millones fueron aportados por el Estado, y U$S 100 millones fueron de una garantía cobrada por el propio Estado. La empresa nunca llegó a funcionar, fundamentalmente porque nunca se pudo concretar la venta de gas licuado a la Argentina, que iba a ser el principal comprador del producto. Me queda mucho en el tintero, pero el espacio, y los cierres, son tiranos, ambos. (¿Tiranos temblad?). Estos no parecen temblar nadita. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano