Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

inas, viernes 4 de junio de 2021

Querida/o: ¿Estás harta de la pandemia? Por acá igual, pero no tengo más remedio que sufrirla también, y además contarte. Mayo fue el mes más letal de la pandemia para el país. Y abril había sido ya el peor. Según Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de la covid-19, “estamos en una situación en la que las perspectivas son que junio supere con creces el escenario de abril y de mayo” respecto a la pandemia. (Lindo panorama nos pintó).

Para Ponzo los casos activos podrían ser el doble de los 36.000 oficiales, por subregistro. Para Gonzalo Bello, especialista en el análisis de la propagación de epidemias virales e investigador del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, la gestión de nuestro gobierno frente a la pandemia en el 2021 “no fue exitosa” y se debe “corregir el rumbo”. Según él, la principal causa del fracaso fue no haber reducido de manera suficiente la movilidad para impedir la circulación comunitaria del virus. Elogió, sí, la actitud de la población, acatando mayoritariamente las medidas existentes. Sin la vacunación, dijo, estaríamos mucho peor. Igualmente advirtió que la alta vacunación junto con la alta circulación de la variante P1 es la peor combinación imaginable, porque pueden aparecer variantes más peligrosas que la P1, y resistentes a vacunas. (No me des noticias tan dantescas, que me asustás). (¿Estos científicos no estarán exagerando?). No soy científico, pero las estadísticas respecto a la población siguen siendo muy malas para nosotros, de las peores del mundo. El presidente Luis Lacalle se reunió con la comisión especial del Senado para la situación derivada de la pandemia. Óscar Andrade, senador del FA, dijo que su partido salió decepcionado de la reunión, porque el gobierno se niega a tomar medidas adicionales para limitar la movilidad y limitar contagios y muertes, apoyando al mismo tiempo económicamente a quienes se vean afectados. El FA propuso limitar fuertemente la movilidad en junio, creando un seguro de paro especial que cubra los ingresos de los trabajadores, apoyando a las empresas afectadas y asistir a 300.000 hogares que viven del trabajo informal. Eso costaría, dicen 0,3% del PBI, o U$S 150 millones. Según Andrade, el presidente no quiere volver al #QuedateEnCasa de marzo-abril-mayo del 2020. El presidente de la comisión senaturial, Gustavo Penadés (PN), ratificó que para el gobierno no están dadas las condiciones para acceder a lo que reclama el FA. Para Penadés, el gobierno aceptó “más de siete” propuestas del FA, como revisar los protocolos sanitarios en lugares de trabajo, aumentar el monto mínimo del seguro de paro y seguro por desempleo especial para embarazadas con comorbilidades. No cayeron bien en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) declaraciones de Lacalle Pou en una entrevista televisiva. Al parecer lo que molestó más es que el presidente dijera que sólo se descartaron tres recomendaciones del informe del GACH de febrero, que pedía a gritos limitar fuertemente la movilidad. Un referente del GACH dijo a El País que el presidente hizo “una lectura antojadiza” del documento del GACH y que fueron muchas más las medidas que no se adoptaron, entre ellas las más importantes. “Esperábamos menos soberbia y calumnias”; “no hay malestar por egos, sino por faltar a la verdad tergiversando datos reales”. (Eso es muy fuerte. ¿Se identificó?). No, y no creo que lo haga, aunque es normal que los diarios difundan información de fuentes innominadas. (No intentes sonar como un buen periodista, que sabemos que no lo sos). De acuerdo, completamente. Marcelo Fiori, del GACH, dijo que todos los países que lograron “bajar el pico” del virus limitaron fuertemente la movilidad. Se supo que el GACH prepara un “fin de ciclo” de su trabajo con el gobierno.

“Un enorme número de herramientas y recomendaciones ya fueron desplegadas” dijo Rafael Radi, coordinador general y figura más visible del grupo. Se busca una salida, dijo Radi, “que honre y sea consistente con la calidad del proceso realizado, que jerarquice el rol de la ciencia para el futuro del país”. El lunes se retoma el calendario de regreso a clases presenciales en Primaria. Recomienzan 1º, 2º y 3º en Montevideo, Canelones y Salto, donde aún faltaba hacerlo. El 14 de junio vuelven 4º, 5º y 6º de Primaria en todo el país exceptuando Montevideo y Canelones, que lo harían el 21. Habrá vacaciones de invierno del 28 de junio al 10 de julio. Para el intendente de Salto Andrés Lima (FA), se trata de “un error” de ANEP comenzar allí las clases, donde la pandemia está golpeando muy duramente. Salto tiene el Índice de Harvard más alto del país, y 100% de ocupación de camas de CTI. El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) presentó nuevo informe sobre la pandemia. Concluyen que hay una “correlación clara” entre la movilidad y la tasa de reproducción de virus. Dicen que eso ocurrió aún en Israel, el país con mayor nivel de vacunación en el mundo. Los investigadores analizaron Chile e Israel, y en ambos países bajaron los contagios dos semanas después de restringir fuertemente la movilidad. Ayer se habilitó la agenda de vacunación para adolescentes, de 12 a 17 años. Recibirán la vacuna de Pfizer, ya probada en el mundo para ese rango de edad. El diputado Eduardo Antonini (FA Maldonado) denunció en la cámara que el intendente fernandino Anrique Antía “maquilló los números” de la Intendencia en plena campaña electoral de 2020. Lo dijo a partir de un informe del Tribunal de Cuentas. Antía anunció en campaña un superávit, que terminó siendo un déficit de $ 91.343.475, unos U$S 2 millones. Para Antonini, el gobierno de Antía “maquilló” la rendición de cuentas de 2019. Las exportaciones aumentaron 58,8% en mayo respecto al mismo mes de 2020 y 31% en lo que va del año. Total U$S 995 millones en mayo, el mayor incremento mensual este año, y U$S 4.012 millones en el 2021. Los productos más vendidos, soja (+101% respecto a mayo 2020) y carne (+37%). Cae la venta de arroz. El principal destino en el 2021 fue Egipto, con 39% del total. El directorio de ANCAP, con el voto en contra del FA, decidió pedir al Ejecutivo un aumento en el precio de los combustibles, de $ 10,7 para la nafta super y $ 11,6 el gasoil. ANCAP perdería U$S 253 millones si no ajusta los precios al público este año. Para el FA se podría bajar la carga impositiva o las ganancias de distribuidores y estacioneros para que el aumento sea menor para la población. El gasoil quedaría a U$S 1,12 el litro, contra U$S 0,95 en Argentina y U$S 0,86 en Brasil. La nafta a U$S 1,56, frente a U$S 1,02 en Argentina y U$S 1,08 en Brasil. El fiscal Diego Pérez imputó al exdirector de Ursec Nicolás Cendoya (FA) por tres delitos de abuso de funciones. El caso refiere a destrucción de documentación en papel del organismo, al permiso de transmisión de una radio comunitaria en Salto y a la habilitación de una FM en Palmitas (Soriano). La defensa argumenta que la destrucción de documentación no tiene sentido, porque está digitalizada desde el 2015 y no puede ser destruida. Falleció a los 81 años el histórico dirigente sindical de ADEOM Montevideo, Eduardo Platero. Fue fundador de la vieja CNT y del Frente Amplio. Ingresó a la Intendencia de Montevideo en 1959. Cabildo Abierto (CA) pidió postergar la votación de la ley de medios. Dicen que hay malestar en la coalición por este tema. La ley comenzó a tratarse en comisión de Diputados. CA tiene varias discrepancias que no especificó con el proyecto. El PN y el Partido Colorado (PC) están a su vez molestos con CA por no dar a conocer las discrepancias. Dicen que CA quiere atar el tema a otros, para negociar. La nueva ley de medios, entre muchas otras cosas, aumenta el número de ondas de radio y TV que una persona o empresa podría tener, y habilitaría a empresas privadas a vender conexión a internet por banda ancha, eventualmente con la infraestructura de ANTEL. Entre muchas otras cosas. El directorio de ANTEL presentará una denuncia penal tras auditoría por gastos del Antel Arena. Dicen que hubo un “desvío importante” en el costo total, estimado inicialmente en U$S 40 millones, que terminaron siendo casi U$S 120 millones. El proyecto del ANTEL Arena fue impulsado por Carolina Cosse (FA), entonces presidenta del ente, y actual intendenta de Montevideo. Daniel Larrosa, director de ANTEL por el FA, votó en contra en el directorio. Para él, la auditoría -realizada por una consultora cuyo titular está vinculado al PN- “arroja resultados contradictorios” con los balances de ANTEL, auditados por las consultoras internacionales, KPMG y PWC. Para Larrosa resulta “llamativo” que la denuncia se haga ahora, cuando el resultado de la consultoría se conocía desde hace meses, justo cuando se discute la Ley de Medios, que podría afectar seriamente a ANTEL. Diputados aprobó crear una comisión investigadora por las licencias del sindicato de la educación, Fenapes. Según el oficialismo, algunos dirigentes de la Federación Fenapes Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se valieron “irregularmente” de licencias en el gobierno anterior. Según Felipe Carballo, diputado del FA, una comisión parlamentaria para investigar este tema es “totalmente ilegal” e “inoportuna”. La jueza Beatriz Larrieu rechazó los cinco pedidos de nulidad planteados por las defensas de los imputados en la Operación Océano. Este proceso judicial involucra a unos 30 imputados de explotación sexual de menores de edad. Varios de ellos empresarios, profesionales, y hasta un ex juez. Esto permitirá la declaración anticipada de 14 víctimas, que estaban trancadas. El nuevo ministro de Interior, Luis Alberto Heber, dice que insistirá en la posibilidad de que la Policía realice allanamientos nocturnos. Esto fue propuesto por el fallecido ministro Jorge Larrañaga en referéndum que fue derrotado en las últimas elecciones. Operadores turísticos esperan que la próxima temporada estival se parezca un poco a una normal, siempre y cuando se supere la pandemia, supongo. Apuestan también a un buen movimiento turístico en primavera, ya que están programadas dos finales futbolísticas en el Centenario de Montevideo. La Conmebol decidió que se jueguen en Montevideo las finales de las copas Libertadores y Sudamericana. El aforo del Centenario podría ser total o parcial, según la situación sanitaria. Y eso significaría miles de turistas en la capital. Los hoteles incluso tendrían problemas, porque ya hay 4.000 camas que no están activas a causa de la misma pandemia. La operadora potuaria Montecon presentará denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Montecon argumenta que el acuerdo firmado entre el gobierno y su cimpetidora Katoen Natie viola la Ley 18.159 que protege la libre competencia. El acuerdo con Katoen Natie supuso alargar la concesión portuaria que ya tenía por 50 años, hasta el año 2081, pero otorgándole un virtual monopolio en el movimiento de contenedores. Economistas y especialistas en puertos dicen que un monopolio portuario privado es una pésima idea, que implicará pérdidas multimillonarias para el país, incluyendo al Estado y a exportadores. Al cierre jugaba la Celeste por Eliminatorias, frente a Paraguay. Luego nos toca el martes 8 con Venezuela, de visitantes. Vamos, Celeste del alma. Un abrazo

Juan Antonio Minuano