Desde Minas, Lavalleja , llego la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, marzo de 2023

Querida/o: ¿Querés una buenísima noticia? Por segunda semana consecutiva no se registraron muertes de pacientes por Covid-19. Vamos bien. Los casos activos siguen disminuyendo. El jueves por la tarde, el presidente dio su discurso anual frente a la Asamblea General. Tal como se esperaba anunció cambios en el IRPF que pagan los asalariados y el IASS que pagan los jubilados. Según dijo, con aumento de deducciones y otras medidas, unas 63.000 personas dejarán de pagar IRPF, y otras pagarán menos que ahora. Y unos 20.000 jubilados dejarán de pagar el IASS, ya que se aumentará el mínimo imponible. Esto significará una renuncia fiscal de U$S 150 millones.

En la próxima te cuento de las repercusiones del discurso. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), cargó duro contra el Partido Nacional (PN) y el estilo de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Según Manini, la gestión de Lacalle “funciona como el gobierno de un partido al que apoyan otros partidos”. Dice Manini que CA se entera de decisiones del gobierno por la prensa. El Comité Ejecutivo (CEN) del Partido Colorado (PC) aprobó informe de la Comisión de Ética sobre el ex ministro de Ambiente Adrián Peña. Este sugirió apercibirlo y censurar sus acciones, luego de criticarlo por “conducta impropia” y “negligencia”. Peña proclamó por años tener un título en Administración de Empresas que nunca había obtenido. Después, en una voltereta inesperada y un poco absurda, la Universidad Católica (Ucudal) dijo que había encontrado el título, o que Peña estaba habilitado para obtenerlo. Y hasta el presidente Lacalle le ofreció de nuevo el cargo a Peña, que este declinó amablemente. (Estos títulos que no están y aparecen de la nada son maravillosos). ¿Usted quiere uno? Diputados colorados advierten que para votar la reforma previsional debe comprobarse que no habrá una caída de las jubilaciones respecto al régimen actual. Algo que está por verse. Aunque el gobierno niega absolutamente que las jubilaciones vayan a ser menores, claro. Los representantes de los trabajadores en el BPS sostienen que con el nuevo sistema las jubilaciones caerán entre 10% y 38%. Según la ministra de Economía Azucena Arbeleche, en ningún caso habrá caída de jubilaciones. El salario real subió 3,54% en enero y 2,38% interanual según datos del INE. El desempleo se incrementó 0,6% y llegó a 8,5%. Rodrigo Arim, rector de Universidad (Udelar) se reunirá el martes con los diputados de Colonia para avanzar en la instalación del Centro Regional Suroeste.

La Udelar ya definió fondos para instalarlo, y podría ser en Colonia o Soriano. Falleció el ex diputado y dirigente blanco Óscar López Balestra, a los 88 años. López Balestra fue un férreo opositor de la dictadura. Diputado de 1972 hasta el golpe de Estado de 1973, y luego de 1985 a 1990. Detenido y torturado en 1973, se exilió en Buenos Aires hasta 1975, cuando volvió y se volvió un referente antidictatorial. OSE aprobó con modificaciones la licitación para el proyecto de agua potable de Arazatí, en San José. Pretenden que la obra comience este año y que funcione a partir del 2025. Su producción equivaldría al 33% de la planta de Aguas Corrientes en el Santa Lucía, que abastece a la zona metropolitana. Edgardo Ortuño, director de OSE por el FA, votó en contra. Criticó el “enorme” costo y que no se han resuelto recursos presentados en su contra. Y que el Estado pagará U$S 300 millones de sobrecosto respecto a hacerlo por sí mismo. La defensa de Gustavo Leal no fue informada sobre las causas de la citación a la Fiscalía por el caso Astesiano. Leal es indagado en delitos vinculados al caso Astesiano. La fiscal Fossati, al parecer, podría atribuirle falso testimonio, pero luego se habló de encubrimiento. Leal se reunió en el Chuy brasileño con el padre de Astesiano, quien negó haber recibido dinero ni ninguna otra cosa. La defensa de Leal pidió el archivo del caso, que, para mí, si fuera una obra musical, sería una opereta. El ministro de Salud Pública Daniel Salinas aseguró que se modificará el decreto que exige seguro médico a todos los extranjeros que entren al país. Según Salinas se harán excepciones, por ejemplo con ciudadanos de países fronterizos, refugiados y camioneros, entre otros. Policías son investigados por abatir a joven de 26 años por la espalda en el Cerro, en Montevideo. Según los policías, el joven no detuvo su moto en un control e intentó dispararles, pero no se encontró ningún arma en el lugar. Informe sobre alquileres de Mercado Libre. Pocitos, Cordón y el Centro continúan siendo los barrios más demandados de Montevideo, seguidos por La Blanqueada y Buceo. Todos ellos tienen alquileres promedio de $ 25.231. El barrio más caro de Montevideo es Puerto del Buceo, con $ 74.765 en promedio. Le siguen Carrasco ($ 72.531) y Punta Gorda ($ 52.581). En el otro extremo, los alquileres más bajos ($ 12.000) están en Piedras Blancas, Punta de Rieles y Jardines del Hipódromo. El Ministerio de Ganadería (MGAP) informó que se ha registrado la muerte de 130 cisnes de cuello negro por gripe aviar. Hasta ahora es la única especie afectada, y la enfermedad sólo está presente por ahora en la laguna de Garzón. Atención, el contacto con aves enfermas puede afectar al hombre. Los ministros Francisco Bustillo (Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y José Luis Falero (Transporte) viakarán a Brasilia el martes para reunirse con sus colegas brasileños. Buscarán dar seguimiento a temas tratados entre los presidentes de los dos países, en la reciente reunión que tuvieron. Para el presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira, el senador oficialista Sebastián Da Silva “está descontrolado” y afecta las relaciones diplomáticas con Brasil. Según Da Silva, la aparición de la enfermedad de la vaca loca en Brasil, que paralizó las exportaciones cárnicas de nuestro vecino, fue “la primera buena noticia para la ganadería (uruguaya) del 2023”. (Fino el hombre). La embajada de Brasil informó a su gobierno sobre las declaraciones, que le bajó el tono diciendo que era un tema de “política interna” uruguaya. Baja la aprobación de Lacalle según encuesta de Cifra, pero con “balance positivo” aún. Aprobación 44%, desaprobación 42%. 14% ni fu ni fa. Entre votantes del PN, 80% aprueba, y en el FA 75% desaprueba. En el 2020 la aprobación de Lacalle era de 63%, en el 2021 fue 60%. En febrero de 2022 era 55% y en agosto fue 48%. Otra encuesta sobre aprobación del gobierno, de Opción Consultores. Aprobación 43%, desaprobación 29%. Y más encuestas, ahora electoral, de Equipos Consultores. 44% votaría al FA, 23% al PN, 6% al Partico Colorado (PC), 4% a Cabildo Abierto (CA). El ecologista PERI 1% y otro 1% entre otros partidos. Para que compares, en las últimas elecciones fue así: FA 39,02% de los votos, PN 28,62%, PC 12,34%, CA 11,04% y el PERI 1,38%. La coalición sufre más electoralmente por el derrumbe de los partidos asociados que por la caída del PN. Indecisos 16%, y 5% dicen que anularán el voto. Militares retirados, Cesar Vega (líder del PERI), antropólogos y autoridades de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) visitaron el Batallón 14. Eso a partir de que ex integrantes de las Fuerzas Armadas aportaron información sobre enterramiento de desaparecidos allí durante la dictadura. Vega trasladó al presidente Lacalle información sobre restos de desaparecidos que le llegó por ex militares. Más tarde el ministro de Defensa Javier García dijo que esa información ya estaba en poder del Estado. Aún hay 197 uruguayos detenidos desaparecidos. Aumentó Contribución Inmobiliaria en Montevideo. Según la Intendencia, el aumento sólo afecta a propiedades de alto valor y 97% de los padrones no sufrieron cambios. Además la IM anunció que para los padrones de menos valor habrá el año próximo una rebaja de 20%. El gobierno analiza nuevas remociones en la Policía, luego de la sustitución de las máximas jerarquías, hace unos días. Que el ministro Heber negó fuesen por el caso Astesiano y que el presidente Lacalle dijo que ese caso fue un elemento más para los cambios. A decir verdad, los hasta ahora cesados estaban hasta las manos con Astesiano y sus asuntos turbios. José Pepe Mujica viajó a Brasil a reunirse con sindicalistas de toda América, invitado por el presidente Lula. Mujica promovió una nueva integración latinoamericana que devuelva derechos a los trabajadores. El FA insiste en impulsar el voto en el exterior, pero la coalición cree que “no aporta” presentar un proyecto cerca de las elecciones. Bancada de senadores del FA presentó dos proyectos de ley. Uno para el voto consular y otro para que se le levante la exclusión de votar a uruguayos que viven en el exterior y no tienen inscripción vigente en el registro electoral. Hay unos 600.000 uruguayos viviendo en el extranjero, 17% de la población. Germán Coutinho, senador colorado, dijo que “el pueblo ya laudó” este tema en el plebiscito de 2009. En febrero las exportaciones de bienes cayeron 8% en comparación con el mismo mes de 2022. Caen sobre todo ventas de carne bovina, por menos compras de China. En total fueron U$S 939 millones. Brasil fue nuestro principal cliente en febrero. Luego China, la Unión Europea y Argentina. La fiscal Fossati denunció al presidente del FA, Fernando Pereira, por difamación. Y también al director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, y a tres usuarios de redes sociales. Pereira criticó a Fossati porque pasó a Gustavo Leal de testigo a indagado en una audiencia, cuando antes tomó declaración a varios testigos claramente vinculados a Astesiano y sus manejos, sin pasar a indagar a ninguno de ellos. Y dijo que la fiscal no está actuando conforme a Derecho. Pereira, que acudirá a la justicia si es convocado, dijo que ninguna fiscal ni ningún hombre de gobierno le pondrán una mordaza al FA, que seguirá opinando. Otra encuesta sobre aprobación de gestión del presidente Luis Lacalle Pou, de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC). 43% aprueba, 39% desaprueba. Para 12% la gestión es excelente, 31% buena, 13% mala y 26% muy mala. 17% regular. La aprobación es mayor en el interior y entre los mayores de 60 años. La mayor desaprobación (45%) en personas de 45 a 59 años. Para 49% el gobierno incumplió sus promesas de campaña, y para 36% las cumplió. El resto, indiferente. El gobierno decidió mantener los precios de las naftas y baja dos pesos el del gasoil en marzo. Gasoil 50S queda a $ 56.99 el litro (U$S 1,40), nafta Súper $ 71,89, supergas (que aumentó 15% en febrero) sin cambios. Pescadores y vecinos encontraron al arroyo Valizas (Rocha) desbordado de camarones por varios días. Dicen que no se habían visto tantos en varias décadas. Con lo ricos que son. Algún día te contaré cómo pescamos corvinas con las manos junto a mis hijos en el arroyo Valizas, cuando una tormenta cerró la salida del arroyo al mar. (Nadie te va a creer). Usted, seguro que no. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano