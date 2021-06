Desde los DT y obligatoriedad del diploma habilitante «Están intimando algo que no corresponde; también amenazaron»

Bien que hay que saber de qué se trata, porque desde principios de año, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF), fue apuntando a un objetivo: la obligatoriedad del diploma habilitante a cuenta de aquellos directores técnicos que desarrollan la misión en planteles de Primera.

A la AUDEF se han sumado asociaciones del Interior, que pasaron a sumarse a la gremial de mayor incidencia, a tal punto que contactos no han faltado con la Organización del Fútbol del Interior. Pero el hecho es que desde el organismo rector no han faltado rechazo a determinadas pretensiones que animan a los técnicos o más que ello, el mecanismo de búsqueda «porque están intimando algo que no corresponde». Pero a renglón seguido se señala que «también amenazaron».

Ya en el 2020 a nivel de AUDEF se fue cimentando esta toma de posición: que los entrenadores que desarrollaron ciclos de aprendizajes, se transformen en prioridad de las instituciones a la hora de acceder a la orientación de sus planteles.

El hecho no es menor como consecuencia, desde el momento que, a nivel de las Ligas del Interior, se rechazó la insinuación, teniendo en cuenta que la misma se plantea en un tiempo económico sometido como consecuencia de la pandemia.

La contratación de DT diplomados implica un desembolso superior. Directivos de clubes locales han igualmente apuntado a otro aspecto, «porque no solo es pagar el sueldo de un entrenador, sino que la mayoría incluye Preparador Físico en su club y sabido es que la retribución económica en este caso, no es menor a los 15 mil, pesos. Por lo menos en la mayoría de los casos».

A su vez en el caso de la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol, NO TODOS DESIGNARON DIRECTORES TÉCNICOS DIPLOMADOS. Hay que suponer que el lunes próximo cuando sesione el Consejo Superior, el tema puede ser eje de debate. Por lo menos, a los efectos de definirse una toma de posición.