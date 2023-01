«Desde los clubes, la definición» Dickinson: Si descarta piso sintético, incorporarán nuevo sistema de riego

El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Luis Alberto Arreseigor, admitió en EL PUEBLO que «pese a los casi 130 partidos jugados, el campo de juego resistió de manera impensada. Pese a la continuidad de partidos, nunca pasó por momento de rechazo: ni en los jugadores ni en el común de los aficionados. A partir de eso, es que podemos replantearnos si realmente conviene la inversión en un piso sintético. Nosotros no lo descartamos, pero también digo que evaluar no está demás».

Pero con el presidente apuntando a la realidad futura del Dickinson, un aspecto para tener en cuenta: se podría incorporar un nuevo sistema de riego, que favorecería todo lo relativo a tratamiento, puesta a punto, etc

Luis Alberto Arreseigor no eludió un hecho capital, «porque desde los clubes tendrá que surgir el pronunciamiento. No nos jugamos por el piso sintético, o caso contrario no nos apartamos del césped natural».