Desde la memoria eterna para tantos inolvidables: ¡los corazones decanos!

La Comisión Directiva de Salto Uruguay comunicó a Socios y Familiares, «que se realizará, en el día conmemorativo de nuestra fundación, el 05/04/2022, a las 11 hrs., en el Cementerio Central, frente a la Cruz Mayor, un acto recordatorio a las siguientes personas:Ex Presidente Honorario Sr. Pedro Francisco Belgeri, y los Ex Presidentes Sr. Álvaro Diez y Dr. Néstor Albisu, como así también de los ex Dirigentes Cdor. Luis Pedetti y Sr. Fernando Boada y Sr Orlando Menoni. A las Sras. Nélida Mendizabal de Boada, Sra. Nery Molteni de Peirano, Sra. Elsa Texeira de Bazzano y Sra. Juanita Emed de Albisu. Los ex Defensores Sres. Carlos Giacometi, Luis Chiriff, José Gonzalvez Brun, Hugo Galbarini, Feliciano De Mora y Raúl Álvarez» Los 117 años de Salto Uruguay en la historia. El decano del fútbol salteño nació un 5 de abril de 1905. Por eso esta vez, la toma de posición de la directiva que preside Daniel Schiavi, para que nombres que hacen a la historia de la institución, asociados a ella, sean parte de la infinita valoración. Directivos, colaboradores, jugadores, a la medida de ese Salto Uruguay creciente en tantas décadas y que hoy en el plano del fútbol, necesita de la reconquista. Mientras que ese mismo sentir colectivo, no dejará de rescatar los hazañeros momentos del Salto Uruguay Campeón de la Super Copa en Fútbol y Campeón Nacional en Básquetbol.A través de EL PUEBLO en este caso, la dirigencia decana para exponer la invitación pública. Será una mañana de emociones. Los de ayer. Los de siempre. Inalterables, en ese corazón decano de 117 años en el tiempo…..