Desde la lupa del notable Diego Latorre. “El fútbol no es una milanesa o un pedazo de pollo»

Se trata de DIEGO LATORRE, el ex futbolista y actual analista criticó el juicio de valor que se les hace a algunos entrenadores, como Pep Guardiola, por el estilo de sus equipos. “Para mí el fútbol no es de gustos. No es una milanesa o un pedazo de pollo»

“Hay un ataque sistemático y esto es muy de nuestra industria, la del periodismo”, arrancó Gambeta en el programa Equipo F (ESPN). “Hay un rencor o un ataque, no sé el término preciso, que cuando pierden los equipos de estos entrenadores a los que les gusta el contraataque o que la pelota la tenga el otro no te ponen en el pizarrón: ‘Che, Mourinho perdió con un 15% de posesión…’ Te ponen a Guardiola. ¿Te diste cuenta de eso? Hay algo que no les cierra, como que van en contra de la belleza del fútbol, contra lo artístico”.

En medio del análisis del encuentro de ida de la Copa del Rey en el cual el Barcelona de Xavi Hernández derrotó 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un 36% de posesión de balón y pocas llegadas al arco, Diego Latorre tomó la palabra para hacer una crítica al periodismo por cómo evalúa a algunos entrenadores que intentan mostrar en el campo un fútbol vistoso y atractivo cuando los resultados no le son favorables. “Para mí el fútbol no es de gustos. “Para mí el fútbol no es de gustos. No es una milanesa o un pedazo de pollo. El periodismo hace 30 años que ataca el juego”, sentenció Latorre, antes de que el programa virara hacia otro tema.