Desde la Liga, contra la violencia y la primera medida consumada. La nueva fecha del CUJ sin público: repudio y réplica

Los hechos de violencia se han sucedido penosamente en las últimas semanas. Por eso esta semana en el local de la Liga, no faltó el encuentro entre neutrales, integrantes de las asociaciones referiles, Colegio de Jueces, etc. Se entiende que es la hora de extremar medidas y exhortar al equilibrio en las actitudes. En revelación de lo actuado y decidido a EL PUEBLO, el repudio que no fakta, pero sobre todo la réplica en cuanto a resoluciones. Una de ellas, clave: se prohibirá el acceso de público a los escenarios donde se juegue fútbol del Consejo Único Juvenil, al tiempo de jugarse la fecha que vendrá. Por este fin de semana, sin actividad,. Fue postergada para que la reflexión (¿?) sea posible y la defensa del fútbol, un imperativo,.

Es del caso tener en cuenta el contenido del comunicado.

************

Salto, 19 de agosto de 2022

ATENTO

1 – A los reiterados hechos de violencia de pública notoriedad, ocurridos dentro y en los alrededores de los escenarios en donde se disputan competencias correspondientes a la órbita del Consejo Único Juvenil (CUJ).

2 – A la carta recibida de parte de las agremiaciones arbitrales (ASA y ASDAF) referida al punto anterior.

CONSIDERANDO

Que las competiciones a nivel juvenil tienen como principal objetivo la formación de valores entre los participantes, estos necesariamente deben trascender lo deportivo, pues lo importante es la generación de ámbitos de desarrollo físico y social que permitan la sana y respetuosa competencia entre iguales.

LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL, EN CONSENSO CON EL CUJ Y LAS AGREMIACIONES DE ÁRBITROS, RESUELVE:

1 – Repudiar enérgicamente los hechos de violencia generados en los escenarios deportivos, así como ratifica su compromiso institucional en la aplicación de políticas concretas para su erradicación.

2 – Suspender la asistencia de público en todas las competencias vinculadas al CUJ durante la próxima fecha; Esto es: 9° Fecha de la Divisional «A», 2° Fecha de la Divisional «C», y el partido atrasado entre San Eugenio – River Plate por la 8° Fecha de la Divisional «B».

Solo se permitirá la presencia de jugadores, cuerpo técnico, un delegado y un dirigente, dentro del campo de juego y su perímetro.

En caso de que no se cumplan dichas medidas, la terna arbitral no iniciará el encuentro.

3 – Exhortar a los directivos y demás representantes de las instituciones, a que adopten y extremen medidas preventivas y de contralor de sus parcialidades a fin de evitar conductas y/o hechos de violencia que hagan aplicable las sanciones previstas por el Código de Penas.

De la misma forma, también solicitamos que se comunique a técnicos, jugadores, auxiliares y demás allegados a los planteles deportivos, a adoptar conductas proactivas contra cualquier manifestación de violencia deportiva, antes, durante y luego de la finalización de los partidos, procurando con ello transmitir a los parciales e hinchas de los clubes, su compromiso por erradicar todo tipo de violencia física o verbal en los espectáculos de fútbol.

4 – Hacer un llamado a la reflexión a todos los partícipes del fútbol salteño, en especial a los del CUJ, para no continuar dañando nuestro tan amado deporte.

LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL