Desde la Coordinación General de Martín Barreto.Ferro Carril no solo piensa en el abajo…¡actúa en consecuencia!

La coordinación general del fútbol de formación en Ferro Carril, tiene relación con Martín Barreto. Es la continuidad de la idea, partiendo desde el Baby Fútbol a la Sub 18. Cada categoría con su Director Técnico y los Profesores de Educación Física que son parte de los cuerpos técnicos. Cuando Martín fue integrado a la función, el objetivo fue uno: que cada categoría supiese de un estilo básico, para guardar similitud con las restantes. «La marca Ferro» o el «estilo» Ferro. El hecho es que en la franja no solo piensan en el abajo, si por ello se entiende desde el nacimiento del Baby Fútbol con 7 años, hasta la Sub 18, sino que se actúa en consecuencia. Por eso, con la mira puesta en el 2022, están definidos todos los mandos. Los nombres que no faltan en cada categoría. Algunos se prolongan del año pasado y otros asoman a la acción, como en el caso de LUIS LIMA para entrenar los goleros y ALFREDO JAVIER VIERA, como nuevo DT en la Sub 18.

LA ESCENA PARA ELLOS A los efectos de tener en claro, el esquema de Ferro Carril, en la Dirección apuntada, nada más atendible que pasar revista al detalle (nombres), de la estructura general.Grupo de trabajo de juveniles y Baby Fútbol temporada 2022Pre Baby: Alejandro Fernández

Cat 7: Walter Larrosa

Cat 8: Enzo Viera – Juan Carlos Ribero

Cat 9: Virgilio Montes

Cat 10: Jhonatan Correa – Jorge González – Alex Da Silva

Cat 11: Feliciano Aranda – Rodrigo Sartum

Cat 12: Enzo Viera – Matías Barreto

Sub 13 y sub 14: Juan Azambuja – Facundo Barrientos – Jonathan Correa

Sub 15: Ángelo Martínez

Sub 18: Alfredo Viera

Femenino: Nicolás Silva – Alejandro Funes

********Profes: Manuel Herrmann – Marcos Trindade. Entrenador de Goleros: Luis Lima. Fisioterapeuta: Leonardo Félix, Delegados: Luciano Lima – Hugo Morat – Mateo Monezi – Natalia Silva. Kinesiólogo: Carlos Sánchez. Coordinador general: Martin Barreto.

La coordinación general del fútbol de formación en Ferro Carril, tiene relación con Martín Barreto. Es la continuidad de la idea, partiendo desde el Baby Fútbol a la Sub 18. Cada categoría con su Director Técnico y los Profesores de Educación Física que son parte de los cuerpos técnicos. Cuando Martín fue integrado a la función, el objetivo fue uno: que cada categoría supiese de un estilo básico, para guardar similitud con las restantes. «La marca Ferro» o el «estilo» Ferro. El hecho es que en la franja no solo piensan en el abajo, si por ello se entiende desde el nacimiento del Baby Fútbol con 7 años, hasta la Sub 18, sino que se actúa en consecuencia. Por eso, con la mira puesta en el 2022, están definidos todos los mandos. Los nombres que no faltan en cada categoría. Algunos se prolongan del año pasado y otros asoman a la acción, como en el caso de LUIS LIMA para entrenar los goleros y ALFREDO JAVIER VIERA, como nuevo DT en la Sub 18.

LA ESCENA PARA ELLOS A los efectos de tener en claro, el esquema de Ferro Carril, en la Dirección apuntada, nada más atendible que pasar revista al detalle (nombres), de la estructura general.Grupo de trabajo de juveniles y Baby Fútbol temporada 2022Pre Baby: Alejandro Fernández

Cat 7: Walter Larrosa

Cat 8: Enzo Viera – Juan Carlos Ribero

Cat 9: Virgilio Montes

Cat 10: Jhonatan Correa – Jorge González – Alex Da Silva

Cat 11: Feliciano Aranda – Rodrigo Sartum

Cat 12: Enzo Viera – Matías Barreto

Sub 13 y sub 14: Juan Azambuja – Facundo Barrientos – Jonathan Correa

Sub 15: Ángelo Martínez

Sub 18: Alfredo Viera

Femenino: Nicolás Silva – Alejandro Funes

********Profes: Manuel Herrmann – Marcos Trindade. Entrenador de Goleros: Luis Lima. Fisioterapeuta: Leonardo Félix, Delegados: Luciano Lima – Hugo Morat – Mateo Monezi – Natalia Silva. Kinesiólogo: Carlos Sánchez. Coordinador general: Martin Barreto.