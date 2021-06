Desde Joaquín Burutarán y «Maxi» Summers, el mando «naranjero» «¿SI JUGAMOS ASÍ?»

¡Tanto el «Coqui»! Burutarán como «Maxiu» Summers, Director Técnico y Ayudante Técnico, coincidente en que «hay que controlar la expectativa que se va creando, porque sabemos que esto es un ciclo que incluye etapas. Y las etapas hacen a la propuesta. Entramos en esos días donde los jugadores ya van teniendo en claro lo que pretendemos en materia de idea. A qué queremos jugar y cuáles serán las pautas para que el funcionamiento se enriquezca».

Joaquín y «Maxi» vienen de selecciones juveniles de Salto, pero también se sumaron al Cuerpo Técnico de Jorge Noboa que conquistó el año pasado el Campeonato del Interior.

Quedó para la historia la arenga final de Summers, antes del juego definitivo en el Dickinson, con el seleccionado siendo rentable en los dos aspectos fundamentales: del contenido a la eficacia.

El «Coqui» Burutarán llegó a los 41 años y «Maxi» algo más de 30. Cultivan el mismo pensamiento sobre fútbol y los estrecha el afecto. La amistad suma su rol para el entendimiento.

Ellos lo saben. Lo aplican como cuestión generosamente a favor.

A LA HORA DE PROPONER

La nómina de Salto Fútbol no está cerrada. Puede suponerse que la semana próxima podría revelarse el plantel definitivo. Está la base y algo más. En la semana que va concluyendo, la imposibilidad de adiestrar en el Parque Juan José Vispo Mari, desde el momento que se ingresó en un tiempo clave para su recuperación integral. De aquellos primeros movimientos de tierra al sembrado posterior. Para los DT, «es la cancha que pretendemos a partir de las nuevas condiciones. Una cancha apta favorece la aplicación del fútbol que se pretende».

Para hoy sábado está previsto el nuevo entrenamiento de Salto Fútbol Club, posiblemente en la zona de Tropezón, donde se levanta el complejo impulsado por Mauro Arambarri.

COSAS DEL FUTURO

Ayer a la noche en Montevideo se producía una instancia esclarecedora a nivel de la Primera División Amateur y no se descartaba el manejo de alguna fecha tentativa para el inicio del torneo. Se hablaba de agosto. Por lo menos, es el mes que se convertía en eje de lo posible.

Igualmente la mira apuntando en otra dirección: el sistema de disputa que regirá. Para la Primera Amateur será también una temporada atípica, con un certamen que no abarcará más allá de cuatro meses. La pandemia todo lo ha podido. O todo lo ha distorsionado.

Mientras Salto Fútbol Club no deja de amanecer. Mientras el plantel va reconociendo la amplitud física general, dos DT saben que a la idea habrá que definirla: cómo jugar, sobre qué conceptos, y en la medida de esas posibilidades de protagonismo que sienten la validez de plantearse.