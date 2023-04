Desde el presidente de la Liga y el proyecto expuesto. «Si queremos jugar más partidos y también, si queremos recaudar»

«El proyecto no nació de un día para el otro. Es más, meses atrás el propio Rodolfo Galluzzo en su calidad de neutral, planteó una idea: que los play off fuesen al mejor de dos partidos y no limitarlo a uno, tal como sucedió el año pasado. O sea: darle una chance más a quien en el primer partido no encontró el mejor resultado. Pero el hecho es uno: jugar dos en play off, significa sumar más partidos. Lo mismo a partir de dos finales en lugar de una, en ese caso si también queremos recaudar. Sabemos que desde los clubes el pronunciamiento será el que cuente, pero como neutrales sostenemos lo que es una opinión, sobre el sistema de disputa que quisiéramos ver.

No renegamos que los clubes tienen su derecho de optar y tiene que ver con la defensa de sus intereses deportivos. En el caso de nosotros, nos ponemos por encima del interés clubista y nos manejamos en consecuencia».

LOS TIEMPOS DEL FUTURO

En la última sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña, la revelación del contenido del proyecto de disputa para la temporada 2023 que en el caso de la Divisional A», estará despuntando el 4 de junio. Una rueda todos contra todos, la segunda dividida en series, pares e impares, pero tras ello a la hora de los play off, al mejor de dos y no que un primer resultado esté beneficiando a quienes por ejemplo, ocupen las posiciones 2-3-4 en el Acumulado, sobre los equipos que hayan finalizado, quinto, sexto y séptimo.

Pero además como novedad en la proyección, dos partidos finales para resolver el Campeón Salteño y de concluir empatados en puntos, un suplementario de 30 minutos y de persistir, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

¿QUÉ ES LO POSIBLE VARIAR?

Luis Alberto Arreseigor, desde la presidencia de la Liga, es de los convencidos que una liguilla de cuatro equipos, «puede asegurar la incertidumbre hasta el final. En el 2013 por ejemplo, se jugó una liguilla de seis y todo resultó a la medida, desde lo deportivo a lo económico. Pero ya al año siguiente comenzó a flaquear esa idea desde lo deportivo, con equipos eliminados de chance antes de la última fecha o en aquella edición que no se disputó la última fecha, porque en la quinta estaba ya todo resuelto.

Por eso, apuntamos a que de cuatro, es el número ideal. La delegación de Gladiador planteó que sean 6 equipos. Por lo tanto, esto es discutible.

El tema aquí es determinar qué es lo mejor para la «A» y hacia dónde apuntar. Ocurre que un hecho se fue comprobando en el tiempo: hay aficionados liguilleros. Son los que no van en el año, pero si a las instancias de definiciones. Bueno….a ese porcentaje también hay que atender con la mejor decisión».

