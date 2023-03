«Desde el poder ofrecen lo que nosotros no podemos»

-En un determinado momento, Deolindo Miquelarena pareció bajarse de la pretensión de ser presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Incluso, en esos términos se lo transmitió al presidente Luis Alberto Arreseigor.

Hasta que una serie de situaciones se coaligaron, para que variara su postura, siendo parte de la fórmula que encabeza Christian Pintos y que el viernes próximo acude a la asamblea de la Liga. Una asamblea especial en su trascendencia, desde el momento que se procederá a la elección de presidente y vice.

***************

Es la primera vez en su historia personal como dirigente, en que Deolindo integra una fórmula en aras del mando de la Liga .

Hay que tener en cuenta que el año pasado produjo un hecho singular: ser presidente de las divisionales B y C. Ahora a cuenta del «Chato», es una opción de nunca antes.

«Y digo que hay situaciones que duelen y también decepcionan. Uno siente que en que en una elección nunca está dicha la última palabra y no siempre se juega con cartas limpias. Uno se pregunta cuál es el principio de limpieza o de honestidad, si es que realmente existe.

Cuando fuimos a los clubes, apuntamos a los planes, a lo que pretendemos en beneficio de todos y no de algunos.

Aclaro algo que no es menor: se nos fue a buscar para conformar una fórmula, que se apartara de la actual conducción en su forma de actuar. Lo fundamental; el beneficio de todos. ¿Cómo que no pueden jugar en el Dickinson los equipos de la B y de la C? ¿Dejan de jugar una liguilla, por qué el Dickinson les es inviable y no económico de acuerdo a sus posibilidades?. Eso es lo que hay que cambiar»

«NO PODEMOS CON

DETERMINADO PODER»

En la fórmula de oposición de Arreseigor-Rognioni, Deolindo Miquelarena en la escala de vicepresidente. El mismo «Chato» del fútbol siempre.

Fue jugador y árbitro. En los años 90, columnista de EL PUEBLO, mientras que en Radio Arapey, emitiendo juicios sobre los jueces.

En el ámbito periodístico, Miquelarena se ganó un lugar.

Pero ahora la misión es otra.

Habla de «decepción» y pasa revista, «porque desde el poder ofrecen lo que nosotros no podemos. Canchas, comodatos, dinero y ómnibus para el traslado de los jugadores durante el año….bueno eso nosotros no podemos hacerlo. Porque no queremos ni tenemos las armas. Para nosotros el camino es otro. En esa nos diferenciamos.

No le prometemos nada a nadie. Prometemos igualdad de posibilidades y que si hay que repartir recursos, se contemple a todos. La Liga somos todos. Si no partimos de una base democrática lo demás es cuento o simplemente no existe»