Desde el lunes Uruguay dejará de pedir test de antígenos a quienes ingresen al país

Se solicitará el esquema de vacunación completo y la contratación de un seguro médico. En caso contrario, se debe presentar un PCR negativo.



El Poder Ejecutivo decretó que desde el próximo lunes no se solicitará más presentar un test de antígenos de covid-19 para poder ingresar al país, según informó este viernes Telemundo (Canal 12).

Si se continuará pidiendo el esquema de vacunación completo y la contratación de un seguro médico.

En caso de no contar con la vacuna contra el coronavirus, se debe presentar un test negativo de PCR, tal como establece el decreto del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Aquellos que entren al país deberán completar la declaración jurada del MSP. En caso de haber tenido covid en los últimos 10 a 90 días previos y no tener las vacunas, se debe acreditar un test de PCR o antígenos con resultado negativo realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje.

Desde el pasado 18 de febrero, Uruguay comenzó a pedir test de antígenos en vez de un resultado negativo de PCR al entrar al país.