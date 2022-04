Desde Daniel Bianchi, el presidente de Rampla Juniors. «No ganas nada, salvo si sos campeón»

El expresidente de la Liga Salteña de Fútbol, GUILLERMO ZUNINI, compartió con EL PUEBLO, declaraciones de las últimas horas formuladas por el presidente de Rampla Juniors, DANIEL BIANCHI.

Suma a algunos argumentos expuestos por Pablo Campiglia. Cabe preguntarse quiénes son los que sienten o transmiten real complacencia con la primera edición de la Copa Uruguay. En el caso de Bianchi, subraya el exceso de competencia. Basta recalar en Universitario, desde el momento que tiene un mañana cargado: el Torneo de OFI a nivel de clubes jugando en la A, la Copa Uruguay y desde agosto, el Campeonato Salteño.

Al torneo igualmente acudirá Salto Fútbol Club, de acuerdo al propio anuncio del presidente Lisandro Rossi. Mientras que al foco de mira del presidente de Rampla Juniors, también es como para tenerlo en cuenta.

DANIEL BIANCHI- El presidente «picapiedra» igualmente crítico de la iniciativa. Una pelotera de equipos para la acción. Esa es la verdad.

«La Copa Uruguay no tiene una buena base. Hay una desigualdad grande entre los equipos profesionales y amateur. Si ves la Copa Argentina, solo participan los que están en la AFA. Acá competirán los de la AUF pero también los de OFI».

«No hay una reglamentación clara en OFI por ser amateur. Por ejemplo, no hay límite de extranjeros y se puede pagar en negro cifras muy importantes a ciertos jugadores».

«No sé por qué la Copa Uruguay surge ahora, no era necesaria en este momento. Aparte, no sé qué se va a televisar porque hay muchos partidos, seguramente sean solo las instancias finales».

«Le sobra actividad al fútbol uruguayo para hacer otra copa y en estas condiciones. No ganas nada, salvo si sos campeón. Yo hubiese bajado el premio del título y repartido más hasta el cuarto lugar». «Esta Copa Uruguay quizás nace por la integración de OFI a la AUF. No me parece justo que OFI vote en el Congreso donde hay clubes profesionales. Nosotros como Rampla no votamos en OFI». «La Copa Uruguay no me parece atractiva. Veremos cómo la encaran los equipos profesionales, capaz aprovechan para darles minutos a juveniles. OFI no gana visualización porque seguramente solo se van a televisar semifinales y final».

«Hay dos tipos deSAD. Las de capitales nacionales han sido muy buenas como Rentistas y Plaza. Las otras de capitales extranjeras solo vinieron por intereses comerciales. Preguntás quiénes son los presidentes y no se sabe».

«Los equipos de barrio necesitamos el dinero ahora, que haya un aumento en la negociación. La SAD no se interesan por el contrato de televisación. Para esos clubes es como una gota en el océano».