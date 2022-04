    “…desde casa”   Con  Valentina Balbuena

Principal de “MOOM” – Artículos en cuero

Auxiliar Contable- Operador Logístico

Entre los títulos conseguidos por Valentina, no solo se encuentran los ya mencionados de Auxiliar Contable y Operador Logístico, desempeñados en una franquicia del rubro gastronómico en el medio. Sino que también ha desarrollado actividad en Gestión de Recursos humanos y Atención al público, en una empresa para la cual brindaba servicios, que cesa su actividad en el año 2019.

A partir de allí, comienza a desarrollar tareas en atención al cliente, en un local comercial hasta finales del 2021.

Descubre el arte del cuero y como su lema es atreverse a intentarlo todo, aún con muchísima incertidumbre, se permite dar comienzo a un proyecto en calzado y accesorios, e incursionar en el mercado salteño.

Refiriéndose a éste, su desafío, menciona: “en el camino surgen incertidumbres, ganas de abandonar. Pero de eso se trata: equivocarse y seguir”.

Sin dudas, con ello muestra sus garras, pero como si fuera poco, también el intento de superación constante.

Hoy su emprendimiento es todo un éxito y al dialogar con ella, nos brinda la certeza de que anhela mucho más de lo que ha conseguido:

¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla?

Mi emprendimiento abarca el rubro de accesorios, calzados en cuero. Industria nacional. Trabajo con fabricantes uruguayos, a quienes los llamo artistas.

Los que han sido un pilar fundamental para guiarme en éste rubro, que para mí era desconocido. Plasman mis locas ideas. Fusionamos lo clásico y lo exclusivo, desde cinturones, carteras, calzados y más.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

El proyecto comienza en pandemia.

Si bien estaba trabajando, necesitaba ingresos extras, entonces comencé a vender ropa y calzado que no utilizaba. Me fue súper bien. Con el dinero recaudado invertí en mis primeros cinturones “Guampa”.

¿Cuándo cree se ve concretado?

El negocio lo vi concretado, cuando a mi pequeño stock de diez cinturones Guampa, lo vendí en dos días (siendo un producto no esencial).

Luego analicé la idea de implementar variedad de productos en cuero nacional. (mochilas, carteras, bandoleras, billeteras, entre otros accesorios), hasta llegar a calzados en cuero. Un gran desafío, pero lo logramos satisfactoriamente.

Todo fue progresivo, en el camino surgen incertidumbres, ganas de abandonar.

Pero de eso se trata: equivocarse y seguir.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

“MOOM”, así llamé a esta aventura (sonríe).

MOM es mamá traducido al español. Quise poner mi impronta y agregué una «O». Hay una carga especial en eso.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Mayormente mi mamá gestiona los envíos, cuando a mí no me dan los tiempos.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

Por suerte, he tenido muchísimas invitaciones, y estoy muy agradecida a mis colegas siempre. Pero no las he podido concretar por diferentes motivos.

Aunque se viene algo muy hermoso para el Día de la Madre con muchas emprendedoras divinas.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Sin dudas.

Me encanta lo que he logrado. El vínculo con mis clientes y potenciales. Trato de estar en cada detalle, y agradezco que me dejen ser parte.

No es sólo generar la transacción comercial, sino el vínculo.

La fidelidad lo es todo.

En el tema monetario, la retribución es acorde a los productos de calidad y servicios que brindamos.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Uno de tantos es poder contar con un espacio físico donde exponer las hermosas creaciones con las que contamos. Y así generar fuentes de trabajo.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Los productos pueden encontrarlos en la página de INSTAGRAM -FACEBOOK (@moomsaltouruguay). O también pueden contactarnos al 098 275 314, donde enviaremos un catálogo completo con el valor correspondiente.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

En realidad no podría enseñarles, es un rubro que lleva muchísimo trabajo, paciencia, tiempo y dedicación. Y mi trabajo lo llevo adelante con fabricantes, expertos en el rubro del cuero nacional.

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

Me considero una mujer con metas claras, con convicciones.

Cometo muchísimos errores. Pero veo oportunidades y voy por ellas.

Intento capacitarme a diario, escucho a personas con experiencia, para así crecer en este mundo de los negocios que está en constante cambio.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Me visualizo con la marca consolidada y posicionada en el mercado, en constante expansión