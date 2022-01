» … desde casa» Con Tatiana González Pintos

Principal de «TATY CREACIONES porcelana fría»

«Mi idea es poder seguir superándome en todo lo que me proponga»

Siendo muy jovencita, Tatiana se inclinó por una actividad que traería consigo no solo satisfacción en lo

práctico, ya que lo primero que nos narra, es que lo hace con mucho amor, sino que además en cuanto a lo

económico, le ha dado una sorpresa.



El desarrollo de lo que es su emprendimiento, comenzó a los 18 años cuando culminó un curso en

Porcelana fría donde se realizaba lo básico, cómo teñir la masa y figuras muy sencillas.

A partir de allí y con el correr del tiempo, el 15 de enero del 2021, comenzó a formalizar su trabajo

haciendo souvenirs de cumpleaños, llaveros, velas, adornos para torta y centros de mesa, a base de

porcelana tradicional.

Siendo el material incluido, temperas acrílicas, pigmentos, cortantes, moldes con diferentes utensilios,

entre otros.

Hoy podemos decir que la experiencia adquirida es mucha y que siente que ha encontrado su actividad,

por medio de los distintos artículos que fabrica.

En la siguiente entrevista, podemos ver su amor de mamá por Renata su pequeña hija, junto a su pareja

Lucas y su familia toda, muy unida.

Y nuestro diálogo comenzó de esta manera al consultarle: ¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Comencé el 15 de enero del 2021 realizando souvenirs de na -cimientos, después empecé buscando más

modelos como velas, adornos para 15 años y de ahí en más, he tenido mucho que agradecer

principalmente por el apoyo que me brinda mi suegra y mi pareja, que me apoyan brindándome consejos

y me ayudan con los pedidos.

¿Que lo impulsó?

En cuanto publiqué la primera imagen de los productos que hacía en Facebook, ya me encargaron.

Muy agradecida, porque además de lo económico, lo hago con mucho amor y dedicación, totalmente a

mano.

¿Cuándo cree se ve concretado?

Tengo una hija de 3 años, soy madre soltera y necesitaba tra -bajar para mantenerla. ¿Y qué más lindo,

pensé, empezar a trabajar en lo que me gusta?

Me apasiona todo lo que se relacione con manualidades, y más, cuando es para acontecimientos

especiales.

Fui buscando modelos que se relacionen con las fiestas y demás.

¿Cómo es el nombre del mismo?

El nombre es «TATY CREACIONES porcelana fría».

Totalmente realizados a mano, con mucho tiempo dedicado a ello, amor y responsabilidad.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera indi vidual?

Los realizo yo pero tengo el apoyo de mi suegra, que también se dedica a ello.

Me da consejos y me ayuda con mis encargues en los detalles y ve la manera de realizarlos rápido cuando

los encargan con muy poco tiempo. Ya que lleva un tiempo determinado de secado.

¿Cómo se compone la misma?

Vivimos con mis suegros: Andrea y Juan, mi pareja Lucas y mi hija de 3 años, Renata.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

No, no he participado en ningún evento importante, si me lo propusieran diría que sí, me gustaría vivir

esa experiencia.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo mone­tario?

Lo hago por lo económico, porque también necesito generar dinero, es importante para mí. Y por placer

también, porque me gusta trabajar en manualidades.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Cada día se aprende más.

Me gustaría realizar más modelos y diseños novedosos.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

En Facebook Tatiana Pintos o al celular 098336422. Hacemos envíos a domicilio con un pequeño costo adicional. ¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Hay que tener en cuenta para esta actividad, que el principal material es la masa (porcelana), que la

podemos comprar o hacer casera con los utensilios.

Con témperas y cortantes vamos haciendo figuras.

En YouTube podemos encontrar muchos tutoriales, que eR señan el paso a paso de las figuras que

queramos realizar.

¿Se considera un empresario seguro de sí mismo?

No, no me considero una empresaria.

Si sé, que cuando me propongo algo voy por ello.

Jamás soy de bajar los brazos, siempre salgo adelante por más que no me vaya del todo bien.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Mi idea es poder seguir superándome en todo lo que me pro­ponga, poder enseñar lo que me gusta y amo

hacer.

Siempre tenemos que agradecer por todo lo que nos propo­nemos y luego lo logramos hacer.

Por más que nos salga mal, siempre hay otra oportunidad de superación.