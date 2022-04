Desde casa Con Paola Noemí Leivas Soria

Principal de “Repostería Emanuel”

“Anhelo crecer, expandir mi emprendimiento”

Si debiéramos definirla a Paola por una sola actividad a lo largo de su vida, sería muy difícil.

No solo porque hoy es una formada empresaria, sino porque luego de conocer su relato de vida, nos logra emocionar. Narrándonos desde lo más hondo, como paso a paso y desde su adolescencia, buscó permanentemente la superación, tomándose la vida con una enorme responsabilidad.

Tuvo la oportunidad de conocer muchas actividades, para luego de aprenderlas, aceptarlas e incorporarlas por la situación existente.

Comenzando por trabajos zafrales en Horticultura, en la plantación y cosecha de diferentes frutas y verduras, así como fue su desempeño en un viñedo.

Al poco tiempo de doméstica, con máquina en mano cortando césped, realizando manualidades, incluso ingresando a Uruguay Trabaja, donde fue beneficiada con conocimientos de albañilería, para sin siquiera imaginarse, implementarlos luego en la finalización de su propia casa.

Además, pudo concretar estudios en Corte y Confección y sin dudas que lo que ha podido estudiar sobre Repostería con el transcurso de los años, fue lo que más logró llevar adelante. Motivo por el cual, hoy junto a sus hermanas Victoria y Carol, es una trabajadora del rubro.

Tiene una linda familia, conformada por su esposo Pablo y sus cinco hijos: Bruno, Elías, Diego, Anderson, Federico.

Muy agradecida a Dios por todo lo conseguido, nos comienza diciendo: “soy Repostera, ama de casa, esposa y madre de cinco varones. Tres de ellos con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Anteriormente a lo que es hoy mi emprendimiento y siendo muy jovencita, hice varios trabajos zafrales.

Contaba en ese entonces con vecinos que explotaban un pequeño espacio, desarrollando trabajos de chacra: plantando y cosechando boniatos, maní, frutilla, lechuga, y yo con ellos.

Época en la cual comprarme un par de zapatos era difícil, pero cuando lo conseguía, era feliz. Me ayudaban mucho mis padres también.

Al llegar época de Secundaria, conocí a mi esposo Pablo y después de un año de novios, nos casamos.

Allí comencé a trabajar de niñera y fue cuando quedé embarazada de mi primer hijo.

Siempre trabajando en lo que “saliera”: de doméstica, manualidades, de peluquera. Tomaba una cortadora de césped y salía a trabajar, luego fui doméstica y hasta participé en la edición Uruguay Trabaja.

Que me ha brindado la posibilidad de conocer algunas condiciones que yo tenía y no las veía, como es el caso de la albañilería, que hoy utilizo en mi casa”.

¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante hoy y de qué manera se desarrolla?

Mi rubro es la Repostería. Comercializando a todo público que desee llevar el sabor de lo dulce a su mesa, como son diferentes tortas, que pueden ser de frutas, Selva negra y toda una variedad. Incluso algunas de cinco pisos, postres, bizcochuelos, muffins, galletitas, alfajores. Muchos productos dulces personalizados para cumpleaños, y más.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Mi proyecto comenzó cuando tenía yo 14 años.

Pasó tiempo para poder estudiar lo suficiente en el rubro, (porque también tengo realizado cursos como el de Corte y Confección) y concretarlo, ya que no lograba reunir lo que necesitaba. Tanto en lo económico, como en las herramientas para llevarlo a cabo.

Fui creando recetas, probando y probando hasta conseguir diferentes productos, conociendo sabores.

Actualmente estoy realizando un curso en Emprendedurismo, debido a que cuando estuve en Uruguay Trabaja, tomaron en cuenta mis condiciones e inclinaciones en repostería y ellos mismos me inscribieron. Y junto a dieciséis emprendedoras más, actualmente organizamos una Feria, que seguramente va a ser para el Día de la Madre.

¿Cuándo cree se ve concretado?

El día que vendí mi primera torta, me acuerdo era cuadrada, de Tinkebell.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

Se llama “Repostería Emanuel”.

El nombre lo elegimos con mi hermana Victoria. Estábamos enfrentando problemas económicos y necesitábamos reforzar lo que veníamos trabajando.

Emanuel significa «Dios con nosotros». Ese nombre nos da seguridad, certeza de lo que elaboramos.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Mi familia es la que me acompaña .Trabajamos en conjunto con mis hermanas, esposo e hijos.

¿Cómo se compone la misma?

Somos siete en total.

Cinco hijos varones, mi esposo y yo.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

Aún no, pero estoy segura que pronto saldrá algún evento como para exponer.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Por supuesto, me siento satisfecha, incluso yendo por más.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Anhelo crecer, expandir mi emprendimiento.

Así lograré aumentar mis clientes, ¿porque no a nivel país?

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

No cuento con espacio físico, ya que trabajo desde mi hogar.

Sí puedo dejarles un número de teléfono, para quien desee probar nuestras delicias: 092 077 801.

También cuento con mi página en Facebook: Repostería Emanuel e Instagram: emanuelreposteria

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Aún no me siento preparada para compartir mis recetas, hay mucha competencia…

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

Empresaria no, sí emprendedora segura de mí, ¡he caído y me he vuelto levantar!

Tomando cada error como referencia de seguir en la lucha.

Me veo como una empresaria segura, elaborando y creando muchas fuentes de trabajo.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Debo agregar que me siento feliz y muy agradecida a Dios, por tantas oportunidades de trabajo que me brindó, así como la familia unida y la vida hermosa que me regaló.