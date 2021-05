“…desde casa” Con María José Dondo Silva

Principal de “Creaciones”- Trabajos Personalizados

“Este 2021, me dejó ver que los materiales didácticos, son una linda propuesta”

La actividad laboral de María José en un ente público, se inicia siendo muy jovencita, desarrollándose en el área de informática.

Por el hecho de sentirse muy a gusto con lo que hace, con el correr del tiempo incorpora todo su entusiasmo, para iniciar así un emprendimiento, que tiene mucho que ver con su actividad tradicional debido al diseño.

Se trató en un principio, de la fabricación de artículos artesanales personalizados para los más chiquitos, que le ha permitido envolverse en un mundo mágico que no imaginaba.

Luego, atrapada en el rubro y contando con todo su entusiasmo, comenzó a volcar ese conocimiento en artículos para adultos, encontrando un excelente resultado.

Así fue, que quedó conformado también en papelería, un emprendimiento que dio en llamar “Creaciones” -Trabajos personalizados.

Caracteriza estos artículos como podrán apreciarlo en las fotografías, delicadeza y entrega. Donde todo tiene un “toque” que identifica la mano de María José en su buen gusto por lo artesanal.

Y cuando al dialogar le consultamos: ¿Cuándo comienza el proyecto para su emprendimiento?, esto nos respondió:

A partir del nacimiento de mi primer hijo Felipe, que tiene 7 años, comencé a armar sus cumpleaños y me di cuenta que me gustaba el armado de golosinas, sorpresitas y lo que implican los cumpleaños infantiles.

Cuando nació mi otro hijo Valentín que hoy tiene 4 años, armé sus souvenirs de nacimiento y fue como que terminé de convencerme que quería empezar este emprendimiento.

¿Cómo es el nombre?

Creaciones – Trabajos Personalizados

¿De qué se trata?

Comenzó siendo el armado de souvenirs y golosinas personalizadas para cumpleaños infantiles.

En ocasiones como el Día de la Madre, el Día del Maestro, armo combos especiales para regalar.

En el último año, producto de la pandemia, el festejo de los cumples disminuyó mucho, lo que me llevó a buscar otras propuestas y comencé con artículos de papelería.

A principios del 2021, con la ayuda de mis hermanas que son docentes, se me ocurrió armar planificadores y cuadernos de apuntes para docentes. Armé propuestas para maestros, profesores y adscriptos.

Actualmente, estoy con el armado de Materiales Didácticos para los niños y hacer más fáciles sus deberes en casa.

¿Por qué inclinarse por este rubro?

Me gusta lo relacionado a la informática y estos artículos que armo, sin bien tienen mucha tijera y armado, la base es el diseño y la impresión

¿Es un emprendimiento familiar?

Si bien el emprendimiento es mío, tengo un gran apoyo familiar.

Mi mamá, es la que me elabora los alfajores para los combos dulces y mesas de cumples.

Tengo dos hermanas, una Maestra y la otra Profesora de Geografía, que como comenté antes, en estas últimas propuestas dirigidas a docentes son de gran ayuda, guiándome por donde encarar mejor los artículos.

En casa cuento con el apoyo de mi esposo, que en relación al emprendimiento es el que me acompaña cuando hay que entregar pedidos, y organiza lo referente a la casa y los niños cuando tengo pedidos para armar.

¿Qué productos o artículos utiliza para su realización?

Hoy en día, el material principal es el papel y para el tema cumpleaños, las golosinas que se personalizan.

¿Qué es lo primero que llevó a cabo en sus comienzos?

Fueron souvenirs para nacimientos y bautismos.

Lo primero que usé, fueron latitas metálicas personalizadas con golosinas, jaboncitos o denarios según la ocasión.

¿Qué cree se le ha hecho más difícil realizar?

La comunicación de mi emprendimiento.

Hacer llegar al público mis trabajos y darme a conocer.

¿Y lo que más le gusta de lo que hace?

¡Me gusta todo!

Siempre le digo a mi esposo, que puedo estar horas en este mundo de mi emprendimiento, lo cual con dos niños pequeños es bastante difícil (sonríe), sumado a un trabajo de 8 has.

¿Qué tiene más salida comercial, de lo que fabrica?

Los planificadores para docentes.

Cuando los armé, no pensé que iban a tener la recepción que tuvieron.

Fue una linda experiencia porque me encantó el armado y después la venta fue más que nada por el famoso “boca a boca”.

Me pasó que me escribían diciendo “vi tu planificador en el Liceo 6, ¿me haces uno?” o “quiero un cuaderno igual al de fulanita”.

Esa respuesta me encantó y fue como una señal que podía cambiar la propuesta de mi emprendimiento, para ese rubro de la docencia.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

Por el momento no, es un pasatiempo que, si bien me ayuda, económicamente no me permitiría vivir de él.

Me encantaría poder dedicarme cien por ciento al emprendimiento, pero falta mucho todavía.

¿Cuál es su expectativa para el 2021?

Sin dudas, la pandemia me cambió los planes que tenía para propuestas de cumpleaños. Pero el comienzo del 2021, me dejó ver que los materiales didácticos, son una linda propuesta, que puedo desarrollar en lo que queda de este año.

¿Dónde podemos encontrar sus artículos?

Por el momento se pueden ver mis propuestas en las redes sociales: Facebook e Instagram, simplemente con el nombre Creaciones.

