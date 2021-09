“…desde casa” Con Marcela Olivera Principal de “Dulces Momentos” Repostería Artesanal

“Mis expectativas, son continuar haciendo cursos y aprendiendo nuevas técnicas”

Como esposa y mamá de dos hijos, Marcela siempre mantuvo una fiel relación con las tareas de la casa.

Pero además, mantuvo vigente la inclinación por la Repostería, la que le ha brindado muchas satisfacciones.

Para ella, este rubro y su actividad, han significado mucho en todo este tiempo, ya que es un sueño que tenía desde niña.

Y luego de criar a sus hijos, brindándole la debida atención, es que se anima a iniciar este proyecto tan anhelado, para convertirlo en realidad.

No sólo contó con el apoyo de ellos para hacerlo, sino de su esposo y una amiga además, que ha sido fundamental. La que siempre le ha dicho, que debía hacer lo que más le apasionara.













Para conocer el proceso de su proyecto y concreción de su emprendimiento, dialogamos. Para que ustedes también lo conozcan, y fue de esta manera:

¿Cómo surge el proyecto para su emprendimiento?

“Dulces Momentos» surgió en plena pandemia. Lo denominé así, porque sabía que podía alegrar un momento de la vida de los Salteños y también de otros departamentos con algo dulce.

¿Cuándo se concreta?

Se concreta en Mayo del 2020 estando en pandemia y en cuarentena fue que empecé a mostrar mis elaboraciones a través de una página de Facebook llamada » Dulces Momentos».

Al poco tiempo, noté el apoyo de la gente mediante mensajes de texto halagando mi trabajo, o haciendo un nuevo pedido. Y así, va creciendo de a poco, día a día.

¿Cuál es el rubro en el que desarrolla la actividad?

Es en el rubro de repostería.

¿Por qué inclinarse por él?

Por la misma pasión que siempre tuve por lo que es la actividad.

¿Su familia colabora en él, o trabaja de manera individual?

Mi familia me ayuda en todo, en este sueño que estoy logrando menos en la elaboración.

Encuentro su apoyo en la búsqueda de materia prima, entregando pedidos, entre otras cosas.

Mi familia tiene un papel muy importante, porque es la que me motiva, apoya y también me hacen críticas constructivas.

¿Con que productos o artículos se inició?

Comencé a trabajar con lo básico, una batidora manual, algunas torteras que tenía y otras, que una colega amiga me prestaba.

¿Qué es lo que más le gusta de la tarea que realiza?

Lo que más me gusta, es la decoración de las tortas, en donde dejo desplazar mi imaginación hasta que me sienta conforme de lo logrado.

Soy muy autoexigente. (Sonríe), si hay algo que no me gusta en la decoración, lo vuelvo a intentar hasta que me convenza.

¿Se une en la fabricación, el placer y la parte económica?

Sí, creo que las dos cosas van de la mano, el placer por lo que hago y la parte económica. Porque esto es un trabajo que lleva mucho tiempo de planificación y elaboración.

¿Puede vivir de manera holgada de su emprendimiento?

No, es algo que sirve como complemento para ayudar en el hogar, pero no para vivir solamente de esto o por lo menos hasta el momento.

¿Cuáles son sus planes y expectativas?

Dentro de mis planes y expectativas, está seguir estudiando y haciendo cursos para obtener más conocimientos, aprendiendo nuevas técnicas.

Y fundamentalmente, estar actualizada con lo que se usa en el momento ya que esto va variando continuamente.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Pueden visitar mi página «Dulces Momentos» y conocer un poco más de lo que elaboro y por allí, se pueden contactar conmigo.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Comparto con ustedes una receta fácil para que puedan elaborarla:

Masa de galletitas:

Ingredientes:

150 gramos de manteca a temperatura ambiente.

150 gramos de azúcar impalpable

1 huevo

Vainilla o ralladura de un limón

350 gramos de harina 0000 .

Una cucharada de polvo de hornear

Una pizca de sal.

Preparación:

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr un cremado.

Agregar harina, polvo de hornear y sal ya cernidos, formar la masa sin amasar mucho.

Dejar descansar 15 minutos en la heladera envuelta en film, sacar y estirar de 3 mm de espesor, cortar las galletitas y llevar a un horno a 180 grados por 8 minutos.

Antes de despedirme en esta entrevista, me gustaría agradecer a Mary y a «Diario EL PUEBLO», por esta oportunidad de poder mostrar mi emprendimiento y hacerme llegar a más salteños, por intermedio de este prestigioso medio.

